Lidovec Bartošek tu šíří rasismus, všiml si politik ODS. Ale ten „správný“, takže to nikomu nevadí

Letošní léto není chudé na kauzy všeho druhu. Ještě před rozhodnutím Nejvyššího soudu v případu H-System vyšlo najevo, že v České republice dochází i k zabíjení chráněných zvířat. Policisté, kteří zasahovali v zooparku Bašť nebo v pražské tržnici Sapa, nalezli tělo čerstvě zabitého tygra a další zabitá chráněná zvířata. KDU-ČSL proto přišla s nápadem, že ZOO napříště bude moci založit jen stát, kraje nebo obce.

Lidovecký poslanec Jan Bartošek na sociální síti Twitter poznamenal, že chce zvířata chránit před chuťovými buňkami Číňanů. „Odmítám, aby Česká republika byla známa tím, že se zde chovají tygři nebo ohrožená zvířata, aby se z nich vařily masoxové kostky pro Číňany,“ poznamenal Bartošek k zákonu.

Když si tato slova přečetl na sociální síti Twitter europoslanec Jan Zahradil (ODS), neudržel se a status okomentoval. „Tenhle tweet lidovce Bartoška je podle mě ukázka rasismu par excellence. Představte si, kdyby tam místo „Číňanů” uvedl nějaké jiné etnikum: třeba Araby nebo Romy. To by hned „pražská kavárna” spustila řev. Ale kopnout si do „Číňanů” zjevně nevadí, vždyť to jsou stejně nějací špioni a komunisti. Dvojí metr," vypálil Zahradil.

