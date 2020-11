Lidovec Výborný: Čekám na data, pane ministře. V Německu jsou školy otevřené a na nákaze se to neprojevilo

Vláda chce od příštího týdne poslat žáky první a druhé třídy základních škol zpátky do školních lavic. Mohlo by to být už napořád, myslí si poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). V pořadu Interview na ČT24 hovořil o tom, že neexistují dodnes jasná kritéria pro zavření škol. Vládu kritizuje, že stále nepředložila jízdní řád, aby bylo zřejmé, kdy se budou moct do škol vrátit i ostatní žáci a studenti. Otevření a zavření škol podle něj vývoj epidemie neovlivňuje.

reklama

Poslanec věří, že nejmenší žáci se vrátí do škol už nastálo. „Doufám, že už to vydrží, u prvních a druhých tříd a speciálních škol by to mělo být už napořád,“ říká Výborný, kterému tuto informaci potvrdil osobně ministr školství Robert Plaga (ANO).

K distanční výuce by se podle Výborného vrátily děti pouze v okamžiku, kdy by přišel na řadu tvrdý lockdown. V takovém případě nevylučuje, že by se opět školy pro všechny žáky uzavřely.

Nyní je třeba ochránit i učitele. Připomněl proto, že na školách stále budou platit velmi přísná preventivní opatření. „Děti budou nosit roušky, bude nutné časté větrání, zkrátka musíme minimalizovat šíření viru,“ připomněl současná nařízení.

Pouze distanční výuka, byť může v rámci předávání informací fungovat dobře, nestačí. „Škola má i důležitý prvek socializační, má důležitou roli empatickou, žáci se zde učí spolupracovat. To jde přes monitor velmi těžko,“ zmínil.

„Rodičům a žákům doporučuji, aby v případě, že narazí na neřešitelné věci doma, využili i možnost individuálních konzultací,“ připomněl, že tuto možnost by měla každá škola poskytnout již od 18. listopadu.

Některé sousední státy nechaly školy otevřené. Do jaké míry by měl vývoj epidemie zasahovat do vzdělávání? „Musíme si vůči pandemii uchovat respekt. Ale vzdělávání musí být priorita, musí mít přednost před dalšími hledisky. Dopady na rodiny jsou velké. Prvňáka přes monitor psát nenaučíte. Odborná učiliště nemají stroje doma, musíme se co nejvíc přiblížit normálu,“ sdělil, že v těchto segmentech je potřeba prezenční a praktickou výuku umožnit.

Zavření škol a vývoj epidemie spolu podle poslance nesouvisejí. „Když se podíváme na data počtu nakažených, tak nesouvisejí se zavřením či otevřením škol. Německá ministryně školství jasně říkala, že zavřít školy musí být až to poslední,“ poukázal na Německo, kde školy otevřené jsou.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zastal se ministra Plagy, který od začátku pandemie říká, že školy a vzdělávání musí zůstat prioritou. „My jsme po ministru zdravotnictví opakovaně chtěli jasná kritéria, a to je to, co dodnes chybí. S velkou nadějí očekávám, že to zítra bude na stole. Abychom věděli, kdy se budou moct vrátit do školy i absolventské ročníky. Je to obrovský problém,“ připomněl, že devátá třída se musí připravit na přijímací zkoušky a středoškoláci na maturitní zkoušky.

Nemá jasnou představu, kdy by mohla vláda přijít a říci: pusťme absolventské ročníky zpět do škol. „Já čekám na ta data. Je odpovědnost vlády a Ministerstva zdravotnictví, aby řekly, za jakých podmínek pustí do škol další žáky. Dodnes to nikdo neřekl, vláda to slibuje několik týdnů!“ zopakoval, jak klíčové je pro děti, rodiče a učitele znát jízdní řád.

V případě, že by Česko na jaře čekala čtvrtá či pátá vlna, je třeba, aby vláda měla jízdní řád i pro opětovné uzavírání škol. „Stejně tak, kdyby to bylo opačně a na jaře přišla další vlna, je dobré vědět, podle kterých kritérií bude vláda striktně postupovat směrem k opětovnému uzavírání,“ zdůraznil bývalý předseda KDU-ČSL poslanec Marek Výborný.

Děti z celé situace musejí vyjít co nejméně poškozené. „Pro žáky závěrečné deváté třídy připravující se na přijímací zkoušky je velmi rychle potřeba přijít se scénářem přijímacího řízení. Chci, aby ministr nabídl více variant, jak by přijímací řízení vypadala v případě distanční výuky včetně toho, kolik bude termínů,“ uvedl.

Je přesvědčen o tom, že se musí dát maximum kompetencí ředitelům škol a například zrušit povinné přijímací testy na všech maturitních oborech. „Možná ne úplně zrušit, ale nechat dobrovolnost. Mnohé školy dnes nemají ani převis uchazečů. Nevidím důvod, proč školy tlačit do povinných přijímacích testů v situaci, kdy mohou přijmout všechny uchazeče, kteří se k nim přihlásí,“ dodal Výborný závěrem k situaci v českém školství.

Psali jsme: Jaké budou Vánoce s covidem? Docent vysvětluje Covid: Umírají a jejich nejbližší za nimi nemohou... Virolog ukázal pravdu Vánoce nebudou hezké, pohrozil covidem ministr Blatný Stát pomůže s doučováním slabších žáků, plánuje ministr Plaga

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.