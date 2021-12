Lipavský a Pekarová u Izraelců. Ivan Vyskočil padá do židle: Propalestinský fanda a ona s arabskou kerkou na ruce. Museli být rádi!

reklama

„Jak začít… Ať už člověk sedí před prázdným papírem, nebo obrazovkou počítače, nikdy neví jak začít. Myslel jsem si, že začnu psát, až mě překvapí nová vláda se svojí politikou ZMĚNY a já, tedy doufám, budu moci jen chválit. Jenže oni mě překvapují už teď a já nevím, s čím se dříve vyrovnat,“ začíná dnešní Nedělní ráno herec Ivan Vyskočil.

Piráti prohráli? Doběhnout poslední a přitom stát na bedně? Výkon jak prase!

„Tak snad jako první paradoxy ve zprávách. Pořád slyším, jak to ti chudáci Piráti prohráli a jak se jim ve volbách ublížilo. Vůbec nevím, o jaké prohře to mluví? Vždyť to je výhra! Ani v loterii by nemohli takovou čekat. Která strana od roku 90 dosáhla celých čtyř poslanců a hned za to dostala tři ministerstva ve vládě? Teda kluci, klobouk dolů! Vy v tom ale umíte chodit! A nic podřadného. Hned ministerstvo zahraničí,“ spráskl ruce s hraným nadšením herec a dodává. „Mimochodem na izraelském vyslanectví museli být štěstím bez sebe, když si to tam přišel žehlit bývalý propalestinský fanda a Pekari s arabskou kérkou na ruce. Divím se, že se jim nepřijel uklonit sám Benjamin Netanjahu. Zkrátka o takovém vítězství, jaké zaznamenali Piráti, se nesnilo ani žádnému sportovci. Doběhnout poslední a přitom stát na bedně? Tomu se říká výkon jak prase!“



Lipavský a Pekarová Adamová na izraelské ambasádě. (Twitter M. P. Adamová)

Fotogalerie: - Na koberečku před akváriem

„A už se nám rýsují problémy, a právě s tím ministerstvem zahraničí,“ pokračuje. „Panu prezidentovi se nějak ten nový náčelník nezdá a co si budeme povídat, mně a jistě spoustě občanů také ne. Soudím podle hlasů ve volbách, které nedostal. Dle dosavadních zpráv z TV se nastupující premiér rozhoduje prosazovat svoje návrhy silou. Víte, že nejsem nadšenec strany KDU, ale musím říct, že Cyril Svoboda z jejich řad byl dobrý ministr zahraničí. Právě on v televizním rozhovoru říkal, že je neštěstí řešit tyto věci silou a opakoval, že politika je umění možného. Stejně nechápu, proč na takový post nesáhnou po takto zkušeném a vzdělaném diplomatovi, jako je Cyril? Je z jejich slepence „Pětipes“, není sice asi největší kamarád Mariana Jurečky, ale udělal by dobře nejen republice, ale i té koalici. No, a kluk Lipavských by mohl dostat jiný kousek dortu a byl by pokoj,“ uzavírá otázku kolem ministerských pozic Ivan Vyskočil a dostává se na další téma.

Psali jsme: Zeman „zařízl“ Lipavského. A Železný z ČT se neudržel, muselo to ven Klaus ještě přidal. Lipavský? Raději ať nečte. Došlo i na sudetské Němce Platí to! Lipavský si trvá na svém. Přijde boj A je jasno. Prezident odmítl jmenovat ministra zahraničí. Čtyři rány Lipavskému

Volba nového prezidenta. Jak vybírali bratia Slováci?

Anketa Chcete Víta Rakušana za prezidenta republiky? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20625 lidí

Kalousek? Dareba, ale chytrej a vtipnej. Vystrčil? Až je mi ho líto

„Zájemců o prezidentský stolec je hodně. Opět české úsloví o mnoha povolaných a mála vyvolených. Dotknu se jen dvou jmen, která se rýsují v poslední době. Pánové Kalousek a Vystrčil. Nejen politik, a o to více prezident, by měl mít nějaké charisma. To jistě nejde panu Kalouskovi upřít. Je to nepochybně dareba (jinak by ani nemohl být v politice), ale chytrej a vtipnej. Už jsem jednou psal, že bez něj a bez pana Ratha už není v parlamentu žádná sranda,“ usmívá se Ivan Vyskočil a pokračuje k druhému možnému kandidátovi. A tam už se tolik neusmívá.

„Naproti tomu pan Vystrčil? Už jsem si v tolika komentářích přečetl ty různé přídomky, které dostává, až je mi ho líto. Kašpárek, ratlík, mrťafa a samozřejmě Tchaiwanec. To už mu asi zůstane i na náhrobku. Z jeho počínání je zjevné, že pocit neopodstatněné důležitosti mu zatemnil mysl jakousi mlhou velikášství. Snad si ani neuvědomuje, jaká je škodná. V Číně se prodávalo v roce 2019 341 tisíc Škodovek. Třetina produkce MB automobilky. Po návštěvě Tchaiwanu naším Tchaiwancem, který oživuje Havlovu politiku a na „grošíky“ (dle jeho slov), nekouká, klesl prodej z 340 tis. na 44tisíc vozů a stále klesá. Díky, mrťafo!! A nejsou to jen škodovky, které ten geniální tah pana předsedy Senátu poškodil. Nedal na to, že mu to vymlouvali od pana prezidenta, přes premiéra i ministra zahraničí. Hospodářské škody jeho „rozvážné“ cesty se teprve budou postupně sčítat,“ pokyvuje herec a pokračuje.

„Čtu, že Jihočínské moře je jedním z nejspornějších regionů světa. Nároky zde vznášejí Čína, Tchaiwan, Vietnam, Filipíny, Malajsie a Brunej. V oblasti operují americké jednotky, Číňané mají vojenské základny na ostrovech, a v oblasti panuje napětí. Odpusťte mi, že tady dám průchod svým představám. Úplně vidím, jak se míjejí americké a čínské válečné lodě a častují se nevraživými pohledy a mezi nimi na malé lodičce vesluje pan Tchaiwanec – Vystrčil. Zmáčený až na prdel, ale s vědomím své důležitosti, chce celou oblast řídit. Ale přesto, prosím, bez nároku na nějaké mizerné „grošíky“! Ta představa mě fascinuje a baví, stejně jako Švejka - Karlák se stromy a na každém stromě - jeden voják bez disciplíny. No jo, znám to z procházek s naším psem. Když si malej pejsek myslí, že je velkej, tak to většinou špatně dopadne!“ pokyvuje Vyskočil.

Fotogalerie: - Trhy, netrhy

Role Satana? Halík. Lotři? Rittig, Janoušek. Kašpárek je jasnej. Drak? Pekari...

„A nyní jen tak letem světem. Přece jen jako herec a režisér několika kusů snad umím vybírat typ pro určitou postavu. Do role Satana? Jasně pater Halík. Lotr po levici i po pravici? V kastingu si role rozdělí Ivo Rittig a pan Janoušek. Kašpárek je jasnej. Kecal – pan Kupka. Dále je tu role draka – to je jasně Pekari Adamová, a ještě role vedoucí hradní závodní kuchyně, a to bude Langšádlová. Na roli ministryně se mi nějak nehodí. Nevím, kam obsadit pana Petra Gazdíka? Také jste si všimli, jak mu za ta léta ztloustla hlava a ztučněl zátylek? Zdá se, že mu pobyt v Poslanecké sněmovně náramně svědčí. Netuším, co mu zůstalo uvnitř té hlavy, když jako budoucí ministr školství se nechal slyšet, že chce do škol dostávat neziskovky? No, potěš pánbůh!,“ chytá se za hlavu herec a dodává.

„Ale dost legrácek! Spíše mám strach, milí čtenáři, že nás ta sranda brzo přejde. Tak aspoň zatím zachovejme chladnou hlavu, dobrou mysl a zdravý apetit na vánoční svátky. (Musím to využít, dokud se slovo Vánoce ještě smí říkat),“ neodpustí si „rýpnutí“ do EU.

A na závěr tradiční PS Ivana Vyskočila:

„Také vás zamrazilo, když jste zhlédli rozloučení s Frau Merkel? Ti němečtí vojáci, jak večerem pochodovali se zástavami a za svitu pochodní. Mráz mi sáhl na záda a naskočila husí kůže. Okamžitě se mi vybavil obrázek pohřbu Reinharda Heydricha v Praze. Bylo to úplně stejně zrůdné. Myslím, že Němci i se svými plány na jednolitý evropský národ, alias další Velkoněmeckou říši, se moc nezměnili ! Tak to nás račiž pán Bůh ochránit, pokud se neochráníme sami!!“ uzavírá tentokrát poněkud nevesele Ivan Vyskočil.

