Lipavský a vypínač na blbost. Vypadá jako pitomec, padlo na Primě

MONITORING MÉDIÍ Během takových situací, jako bylo Prigožinovo tažení na Moskvu, by měl existovat nějaký vypínač na hloupost. Ve vysílání CNN Prima NEWS to v reakci na příspěvky ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) a ministryně obrany Jany Černochové (ODS) na sociální síti Twitter řekl politický komentátor Mladé fronty DNES Petr Kolář. Podle něj Lipavský vypadá jak „pitomec“. Nad chováním ministryně a ministra kroutil hlavou i komentátor Info.cz Martin Schmarcz.

reklama

„Nevím, jestli je to nezkušenost, nebo hloupost. V takových případech se obvykle říká, že by měl na mobilních telefonech fungovat nějaký automatický vypínač, pokud je člověk třeba opilý, protože většinou píše blbosti,“ komentoval Kolář na CNN Prima NEWS tweety Lipavského a Černochové.

Psali jsme: „Debilní komentáře. Nevídané!“ Černochová a Lipavský stříleli „tweety“ na Rusko. Novinář se zhrozil

Na vzpouru wagnerovců včera reagoval český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na Twitteru, kde napsal, že se mu jeho „letní dovolená na Krymu přibližuje“, načež si s bývalým ukrajinským velvyslancem v Česku Jevhenem Perebyjnisem začali v následující diskusi vyměňovat doporučení na „super místa“ na tomto ukrajinském poloostrově, který v roce 2014 anektovalo Rusko.





„Nic překvapivého. Je to jejich tradice. Neúspěšné války tam končí popravou cara, chaosem a občanskou válkou pod dohledem fízlů. Gratulujeme,“ napsala česká ministryně. A sdílela i video zachycující ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, které naznačuje, jak zřejmě aktuální dění sledují Ukrajinci. Černochová okomentovala na Twitteru situaci v Rusku následujícími slovy: „Tak už konečně víme, čemu se v Rusku říká speciální operace,“ poznamenala s tím, že „po šestnácti měsících války na Ukrajině vede válku Rusko s Ruskem“.„Nic překvapivého. Je to jejich tradice. Neúspěšné války tam končí popravou cara, chaosem a občanskou válkou pod dohledem fízlů. Gratulujeme,“ napsala česká ministryně. A sdílela i video zachycující ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, které naznačuje, jak zřejmě aktuální dění sledují Ukrajinci.

„Mně to přijde strašně dětinské, pan Lipavský na něco kouká a hned má potřebu něco sdělovat na Twitteru, a ještě takovou blbost. Pak je z toho problém, vysvětluje se, jestli je vtipný, nebo není. Zkušený diplomat by se toho vyvaroval a počkal, jak se věci vyvrbí. Teď fakt vypadá jako pitomec,“ dodal.

Ke kritice se přidal i politický komentátor Info.cz Martin Schmarcz, podle něhož jde o ukázku nezkušenosti a nevyzrálosti ministrů. „Ukazuje se velká nezkušenost ministrů, samozřejmě to k tomu svádí, sám jsem takovou chybu udělal. Takže chápu, že člověku se chce něco napsat, ale zkušený politik by to dělat neměl a já už bych to podruhé také nikdy neudělal,“ zhodnotil je.

Psali jsme: Šílené. Přesně jak jsme čekali. Z Ruska o tom, co někteří k Prigožinovi „nakecali“ Prigožin se ozval: Nechtěli jsme sesadit vládu. Země má problémy s bezpečností, přesně jak jsme říkali Český rozhlas oslovil generála, spustil o Putinových plínkách. Přidal se Mitrofanov V USA už tuší, kdo nahradí Šojgua

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.