Lipavský na východě Ukrajiny: Jedeme vyjádřit solidaritu. Je to jako rok 1968

„Máme historickou zkušenost, když k nám vtrhla v roce 1968 cizí vojska. Ukrajina zažívá podobnou zkušenost teď,“ dodal ministr. Podle něj nelze dopustit, aby se historie opakovala. Lipavský se na Ukrajinu vydal spolu se svými kolegy ze Slovenska a Rakouska Ivanem Korčokem a Alexanderem Schallenbergem.

Lipavský má na dvoudenní návštěvě jednat s šéfem ukrajinské diplomacie Dmytro Kulebou. Lipavský chce svou cestou vyjádřit solidaritu Ukrajině, která čelí ruskému tlaku, a podpořit její územní celistvost. Novinářům to řekl krátce před odletem z Prahy. „Letíme do Kyjeva a na východ Ukrajiny, abychom se na místě podívali, co zažívá země, na jejíchž hranicích se srocuje cizí armáda,“ uvedl Lipavský. „Jedeme vyjádřit solidaritu se zemí, která je pod velkým tlakem,“ dodal s tím, že Ukrajina se vydala evropskou a euroatlantickou cestou a je ji v tom zapotřebí podpořit.

Taking off 4 a joint trip w/ @JanLipavsky ???? & @a_schallenberg ???? to express our solidarity w/ Ukraine ???? & get a grasp of the situation on the ground. Looking forward to the next 2 days. ???? is a good friend & close partner of Ukraine. pic.twitter.com/pvWZF9JVG9