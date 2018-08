Livie Klausová! V řečích kolem H-Systemu zaznělo nové jméno

Kamil Kydalka v roce 2004 poslal majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku za mříže. Na 12 let. Za podvod. Na rozdíl od předsedy Ústavního soudu ČR a předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala si Kydalka nemyslí, že by stát v této kauze selhal. „Já myslím, že neselhal, proč?" ptal se host. Na to, proč si to Rychetský se Šámalem myslí, je třeba zeptat se jich.

Kydalka také odmítá, že by jako soudce neúměrně kauzu protahoval. Věnoval jí prý 175 jednacích dní a spis byl tak obsáhlý, že se nevešel do kufříku. Ten spis museli přivést na náklaďáku.

Pokud jde o verdikt Nejvyššího soudu o vystěhování asi 60 klientů H-Systemu z původního tisíce klientů, Kydalkovi je prý těch lidí líto. Jenže, když ti lidé v podstatě neměli žádné smlouvy se správcem konkurzní podstaty, nesmí se teď divit, že jim bylo nařízeno vystěhování.

„Z hlediska lidského vztahu je mi jich opravdu líto, ale většinu těch lidí ze Svatopluku jsme vyslýchali v Senátě u hlavního líčení. Většiny jsme se jich ptali bydlíte - nebydlíte? Když bydleli, ptal jsem se, kde bydlíte? A máte nějakou smlouvu se správcem konkurzní podstaty alespoň na užívání pozemku? Neměli. Řekli, že to má zařídit družstvo. A my jsme zjistili od správce konkurzní podstaty, že družstvo s ním nijakým způsobem nekomunikuje a nespolupracuje," prozradil soudce.

Takže tady bylo zaděláno na problém. A lidé to tušili, protože soudní senát se jich na to ptal a upozorňoval občany, že se může stát, že pozemky či části těch staveb budou muset konkurznímu správci zaplatit znovu. A s tímto vědomím lidé své domy dokončili a dnes v nich bydlí. Přitom existovalo rozhodnutí, že s majetkem, který drží správce konkurzní podstaty, nesmí nijak disponovat. Kydalka proto příliš nechápe, proč stejně stavěli.

Teď se prý klienti mohou obrátit na Ústavní soud. Teoreticky může zasáhnout i vláda, která kvůli H-Systemu může přijmout speciální zákon. Jenže to by podle soudce nebylo fér vůči dalším lidem z podobných kauz, kterým stát pozornost nevěnuje. „Co na to řeknou lidé z kampeliček? Co na to řeknou lidé z bank, co na to řeknou lidé z jiných bytových družstev? Nevím," pokrčil rameny Kydalka.

Divákům také připomněl, že prezident nesmí vstupovat do jednotlivých soudních kauz. Může do nich vstupovat jen tak, že udělí individuální milost nebo hromadnou amnestii, ale víc možností nemá. Zato když byl předsedou sněmovny a premiérem, mohl toho udělat víc. Je prý tedy na místě zeptat se ho, proč to neudělal.

Kydalka si stojí také za tím, že někdejší poradce Miloše Zemana Miroslav Šlouf dostával osm tisíc měsíčně za propagaci H-Systemu, což byl „slušnej vedlejšák", jak se vyjádřil pan soudce. „To je můj názor," dodal ještě. Jedním dechem také připomněl, že odsouzený Smetka chtěl zakládat banku, kde měla být členkou dozorčí rady manželka exprezidenta Klause Livie Klausová. Kapitál banky ve výši 300 milionů byl složen, ale Česká národní banka Smetkovi neudělila licenci. A 300 milionů korun podle soudce zmizelo kdo ví kde.

autor: mp