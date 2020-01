Loutky v mediálních radách. Prostě nechci. Maxipes Minář u Emmy v DVTV

Exministryně spravedlnosti za hnutí ANO Helena Válková oznámila, že už nebude kandidovat na ombudsmanku, ale Minář dal hned v úvodu najevo, že to nestačí. Podle jeho názoru by měla odejít i z postu vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Osobní profil paní Válkové, to, že byla kariérní komunistka, to, že spolupracovala na svých pracích s panem Urválkem, hororově proslulým komunistickým prokurátorem, to rozhodně není dobrá kvalifikace pro někoho, kdo má bránit lidská práva,“ začal zostra Minář.

Válková ale na postu zmocněnkyně zůstává; pro Mináře to však není důvod vyrážet do ulic. Alespoň ne dřív než na konci února, kdy vedle demonstrace proběhne i beseda s občany.

„Myslím si, že byl důvod vyjít do ulic, kdyby se skutečně stala ombudsmankou, protože tam by byla politicky ovlivněna, uchvácena celá instituce, bylo by to nepřijatelné obsazení takhle důležité instituce,“ pokračoval Minář.

Pozice zmocněnkyně pro lidská vláda je podle jeho názoru též důležitá, ale prý není možné vyrážet do ulic kvůli každému personálnímu pochybení vlády Andreje Babiše (ANO). Do ulic by se prý mělo vyrážet jen tehdy, když jsou ohroženy nejdůležitější kontrolní instituce státu.

Minář má za to, že je třeba hájit nezávislou justici, nezávislá média, poukazovat na střet zájmů předsedy vlády Andreje Babiše a na specifické využívání prezidentských pravomocí Milošem Zemanem, který před řadou měsíců oznámil, že by mohl Andreje Babiše dostat ven z kauzy Čapí hnízdo tím, že by zastavil celý proces – využil by svého práva abolice. Babiš však tento nápad odmítl.

„To jsou skutečně tak vážné přešlapy, že tam je to bez diskuse, tam by se skutečně občané do těch ulic měli postavit. Jiná věc je, když potom dochází k té salámové metodě, k tomu, že jsou do mediálních rad a třeba i do instituce ombudsmana dosazováni lidé, kteří nejdou ruku v ruce s tím, k čemu by ty instituce měly sloužit, to je většinou ke kontrole mocných, ale jsou loajální, jsou to loutky, které tam posílí vliv těch mocných. Tam je to potom na zvážení, jak významná ta instituce je,“ pálil Minář dál ostrými slovními náboji.

Poté znovu zopakoval, že by pro občany mělo být nepřijatelné, aby se Válková stala ombudsmankou. „Kdyby se paní Válková nechtěla cpát na přední místa v obraně lidských práv, tak by tady asi nebyla tak velká veřejná odezva. Ale co je moc, to je moc,“ vzkázal člence hnutí ANO s tím, že by měla uznat osobní odpovědnost za to, co dělala před rokem 1989, a do některých funkcí zkrátka nenastupovat.

Nechtěl však říct, kdo by se tedy měl stát ombudsmanem. Prý v České republice žijí tisíce vhodných kandidátů a je na zákonodárcích, aby někoho vybrali. „Já nepotřebuju, aby to byl Mirek Dušín, ale měl by to být člověk, který není tak zásadně v rozporu s posláním té instituce,“ řekl jasně.

„Takže spolek Milion chvilek nabízí kritiku, ale nenabízí konkrétní řešení a konkrétní jména,“ poznamenala k tomu Emma Smetana.

A Minář se začal okamžitě bránit, že není úkolem Milionu chvilek nominovat někoho na ombudsmana. „Myslím si, že bychom mohli někoho navrhnout, ale byl by to pro něj polibek smrti. Naším úkolem je být v roli hlídacího psa, když jsou pravidla porušována,“ konstatoval aktivista

„Je Andrej Babiš váš nepřítel?“ zeptala se poté moderátorka. „Není to můj nepřítel,“ odvětil Minář krátce. A dodal, že mu jde o to, aby ani Babiš, ani žádný jiný politik nepřekračoval demokratická pravidla. Když je politici budou ctít, tak podle hosta nebude důvod protestovat. „To není nic proti Babišovi. Až tady budou jiní politici v tak velkém střetu zájmů a budou prokazatelně lhát, tak budou demonstrace i proti nim,“ konstatoval předseda spolku.

Prý je stále připraven se s Babišem veřejně sejít a sdělit mu argumenty Milionu chvilek. Minář uznal, že v roce 2017 se Babiš chtěl se spolkem sejít; ale neveřejně – a to byl pro Mináře problém.

„My jsme chtěli, aby tam byl jakýkoli záznam, který by se dal zveřejnit, protože my jsme slyšeli o tom, jak ti lidé, kteří se s ním sešli za zavřenými dveřmi, dopadli. Často dopadli tak, že oni říkali, my jsme chtěli tohleto, dělo se tam tohleto, a nakonec PR tým pana Babiše vyrobil nějaké úplně jiné stanovisko na jeho facebooku,“ kroutil hlavou host s tím, že toto nechtěl dopustit.

„Kdyby Babiš v tom veřejném rozhovoru svými argumenty prokázal, že se členové spolku mýlí, tak tím mohla aktivita Milionu chvilek skončit. „Tím, že se s námi odmítá sejít, tak buď ukazuje, že se nás bojí, nebo si je vědom toho, že nemůže v takové debatě obstát, protože je pravda na naší straně,“ nešetřil šéfa hnutí ANO předseda spolku.

Nejen Babišovi, ale i opozici vzkázal, jak si přeje, aby dopadly příští volby.

„My neříkáme, která strana má vyhrát, my říkáme, že v další vládě nechceme populisty, extremisty, kmotry a oligarchy, kteří zneužívají moc pro svůj vlastní prospěch,“ dodal.

Ve druhé polovině rozhovoru prozradil, co Milion chvilek chystá dál. Vedle demonstrací půjde o debaty, kde se bude probírat zanedbanost některých českých regionů, nedostupnost bydlení a tak podobně. To jsou problémy, které nejsou zdaleka zaviněny jen Babišem, ale i dalšími politiky, kteří vládli této zemi před ním. A je potřeba to řešit. S politiky i se zástupci spolku a s významnými osobnostmi. Podstatné bude, aby politika po Babišovi byla lepší než politika před Babišem.

Minář však odmítl, že by spolek pořádal klasické předvolební debaty. „My skutečně nejsme ti, kteří mají kádrovat ty kandidáty,“ zdůraznil.

Minář navíc odmítl, že by se chystal s Milionem chvilek vstupovat do politiky. „Naší odpovědností není vyřešit problémy téhle země. Naší odpovědností je poukázat na ně,“ uvedl.

V závěru rozhovoru prozradil, že neví, jak dlouho ještě bude takto veřejně činným aktivistou. Odmítá však tvrzení, že by ho aktivismus živil. Je totiž jen zaměstnancem spolku. „Neřekl bych, že mě živí aktivismus, protože to je formulované trošku tak, že to je něco, za co se má člověk stydět,“ upozornil Minář s tím, že on se za svou práci rozhodně nestydí. Jeho snem však je, že jednou budeme žít v zemi, kde nebudou překračována demokratická pravidla, takže tady nebude proti čemu protestovat.

„Mně je 26 let a já nechci žít v zemi, kde vládne člověk, který spolupracoval s StB, který je v obrovském střetu zájmů a který si privatizoval tuhle zemi. Prostě nechci. A udělám proto všechno, se svým týmem a s těmi miliony lidí, kteří chtějí to samé, abychom žili v normální zemi, kde politici respektují pravidla. Udělám kvůli tomu všechno, co bude v mých silách,“ uzavřel Mynář.

