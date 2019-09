Lovec dezinformací Kalenský si zapomněl vzít prášky... Komentátor žasne nad hloupostí elfů

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) poskytl rozhovor časopisu Respekt a později se o tomto časopisu vyjádřil kriticky. Má pocit, že klesla jeho úroveň. Své vyjádření uveřejnil na sociální síti Facebook. Vondrovo vyjádření převzal ruský státní server Sputnik a jeho slov využil k tvorbě článku.

Tohoto článku si všiml někdejší novinář Jakub Kalenský, který upozorňuje na šíření dezinformací v médiích, a do Vondry se obul. Právě za to, že se jeho slova oblevila na serveru, který běžně šíří ruskou propagandu. Kdyby Vondra neplácal nesmysly, Sputnik by se prý o europoslancova slova vůbec nezajímal.

„Kdyby neplácal tyhle nesmysly, tak to Sputnik zajímat nebude. Jasně, je to nižší míra zavinění než jim posílat op-edy, ale soudruzi propagandisti si opravdu pečlivě vybírají, co budou citovat – buď tě chtějí promovat, nebo na tebe chtějí poslat svou trollí úderku. Plácat kraviny, který už i Sputnik považuje za vhodný šířit, to mi prostě přijde, že za to do značný míry může,“ šil do Vondry Kalenský.

A zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář se Vondry důrazně zastal. Kalenského označil za „novodobého svazáka“, který vlastně Sputniku dělá reklamu.

„Fakticky vzato, Kalenský tedy vlastně propaguje Sputnik. Čímž pádem je – v duchu jeho vlastní ‚neprůstřelné‘ logiky – Putinovým agentem. Anebo si prostě jen zapomněl vzít prášky...“ konstatoval Kolář v textu uveřejněném na serveru iDNES.cz.

autor: mp