Lukašenko, to je akt pirátství. Český Senát se vložil do kauzy letadla

Běloruské úřady přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zatknout novináře a odpůrce běloruské vlády Romana Protaseviče. Jako důvod bylo uvedeno podezření na bombu na palubě.

Raman Pratasevič je spoluzakladatelem informačního kanálu Nexta na sociální síti Telegram, který byl jedním z hlavních zdrojů zpráv o protirežimních protestech, jež v Bělorusku vypukly po loňských srpnových prezidentských volbách. V Bělorusku má být veden za seznamu lidí, kteří mají být zapojeni do teroristických aktivit.

Nad územím Běloruska, pouhých několik kilometrů před koncem jeho vzdušného prostoru, dorazila k civilnímu letounu na běžné turistické lince stíhačka běloruského letectva, která vyzvala pilota k otočení a přistání v Minsku. K tomu jej již dříve vyzval řídící letového provozu.

Po přistání byl zadržen běloruský opozičník, ostatní pasažéři prošli letištní kontrolou a letadlo pokračovalo do své cílové destinace.

Proti kroku Běloruska, rychle pojmenovaného jako „únos letadla“, se ohradili téměř všichni západní politici.

Pavel Fischer z českého Senátu rychle zorganizoval mezinárodní podpisovou akci mezi předsedy zahraničních výborů parlamentů, jejímž výsledkem bylo společné prohlášení v angličtině na hlavičkovém papíře českého senátu.

