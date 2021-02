Lutonský z ČT nakládá lyžařům: Když vykládám Britům, co se tu děje na sjezdovkách, tak nechápou

Zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize František Lutonský upozorňuje, že i přes pokračující pandemii koronaviru tisíce lidí každý víkend míří na české hory. Velké pozdvižení je z toho zejména ve Velké Británii. „Když vykládám Britům, co jsem viděl před týdnem na sjezdovkách v Česku, to je pro ně nepředstavitelné,“ cituje Lutonský zdroj z Anglie. A datový vědec Petr Ludwig k tomu přidává poučnou animaci.

reklama

Publicista Jan Jůn, který žije ve Velké Británii, prý byl zděšen návštěvou českých hor. „Když vykládám Britům, co jsem viděl před týdnem na sjezdovkách v Česku, na nichž je to jako na Václaváku, to je pro Brity něco úplně nepředstavitelného. Tady by se to nemohlo nikdy stát, zde je to opravdu velmi přísné,“ řekl Jůn, jehož cituje na svém twitteru Lutonský.

"Když vykládám Britům, co jsem viděl před týdnem na sjezdovkách v Česku, na nichž je to jak na Václaváku, to je pro Brity něco úplně nepředstavitelného. Tady by se to nemohlo nikdy stát, zde je to opravdu velmi přísné." Publicista Jan Jůn žijící ve Velké Británii pro ČT24. — František Lutonský (@FLutonsky) February 22, 2021

Není to poprvé, co nedá Britům česká vášeň pro zasněžené kopce spát. Koncem prosince se nad počtem lidí na zavřených sjezdovkách podivil Brit Jim, žijící v Čechách. „Nedokážu pochopit, že nemáte strach, vždyť už umřelo tolik lidí, copak mi někdo můžete vysvětlit, že nemáte respekt z této závažné nemoci? Co jste to za národ, který se nebojí o své blízké?“ povzdechl si Jim koncem roku.

Psali jsme: „To nemyslíte vážně, co jste to za národ?!“ Angličan poslal fotky z Horních Míseček. Ze Špindlu. Právě teď. Z těch zástupů lidí mrazí

Své k tomu na Twitteru přidává také Petr Ludwig. „Česká republika, země s jednou z nejhorších covidových situací na světě,“ píše Ludwig k názornému videu, jak se covid šíří během nové české kratochvíle, lyžování za rolbou.

The Czech Republic - County that has one of the worse #covid19 situations around the world. ?????? pic.twitter.com/aFeFaL62na — Petr Ludwig (@PetrLudwig) February 12, 2021

Psali jsme: Na horách se covid šíří více než jinde, tvrdí Blatný Asociace: Situace skiareálů je neúnosná, vláda je musí otevřít Masakr, hlava na hlavě. Ploty? To nerespektují. Sjezdovky na Ještědu i jinde pod nájezdy sáňkařů Lidé vyrazili na hory. Blatný chce řešit, jak tomu zamezit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.