Lůza! Škodná! Rozkol a řev kavárny. Fiala si promne čelo

Dle něho by se ministr Vlastimil Válek měl novely tohoto zákona vzdát. „Ministr Válek by měl vzít pandemický zákon zpět a obě strany by se měly uklidnit – jak radikální odpůrci, tak i radikální příznivci. Jinak se v této přehlídce křiku a nekonečných hádek každého s každým budeme topit dál a dál,“ navrhl. Miroslav Kalousek se do něj pustil, že návrh, který už byl schválen Sněmovnou a zamítnut Senátem, jen tak stáhnout nejde.

Hraba podotkl, že se jedná o zkratku. „Stačilo by na tom návrhu nelpět. Prodlužování této komedie prospěje jen extremistům a na důvěře občanů to nepřidá. Pokud přijde podzimní vlna (nebo jakákoliv jiná pandemie), nebude státu po této epizodě s pandemickým zákonem věřit už vůbec nikdo,“ shrnul.

To se ovšem Kalouskovi nezamlouvalo. „Rozumím-li tomu tedy správně, navrhujete jako koaliční senátor své vládě, aby se nechala přehlasovat opozicí. Tak dík za loajalitu k Vítu Rakušanovi. To musí být opravdu radost, mít v politické frakci svého hnutí spolupracovníky s opozicí….“ otřel se o fakt, že pro pandemický zákon nezvedli ruku ani někteří koaliční senátoři.

„Ne, navrhuji chovat se zodpovědně. Copak jsme snad v situaci, kdy si můžeme dovolit ještě více prohlubovat nedůvěru občanů? Na to doplatíme všichni. A těžit z nekonečných hádek budou jen extremisté. Nehledě na to, že ta novela je použitelná sotva na polovinu možné podzimní vlny,“ namítal Hraba. Ovšem Kalousek měl za to, že Hrabova zodpovědnost by jen poskytla Okamurovi a „lůze se šibenicemi“ triumf vítězství. „Mám za to, že to by mělo do společnosti mnohem fatálnější dopad než ten, kterého se obáváte Vy,“ vzkázal.

Kalousek nebyl sám, koho Hrabův postoj iritoval. „Vy jste škodná, stejně jako několik dalších senátorů za STAN. Ukázalo se to již v době, kdy se uvažovalo zbavit Zemana pravomocí. Považuji za svou velkou chybu, že jsem si před volbami nezjistil, co má STAN v Senátu vlastně zač. Můj hlas by pak vaše koalice nikdy nedostala,“ vzkazoval senátorovi „Jan“. „Pane senátore, v případě, že budete obhajovat, můj hlas už nedostanete. Jen tak pro pořádek a uklidnění...“ vzkazoval přiznaný kavárník a „havloid“ Martin.

„To, co tu probíhá kolem pandemického zákona, není demokratická diskuse, ale nesmyslné rozdmýchávání nepřátelství a násilí ze strany extremistů a populistů, ke kterým jste se zcela otevřeně přidal i Vy. Co na to říct, je to Vaše volba, Vaše odpovědnost. Historie nás učí, co znamená zlu ustoupit...“ přidala se „idealistka“ Veronika Ratajová.

A „Evropanka“ Jana Ághová senátorovi vzkazovala, že má být raději zticha. „Hanba Vám, i všem v Senátu, co dopustili tento chaos. Jde Vám jen o koryta a pocit důležitosti. Spláchněte už ty svoje ega do mísy. Jsem totálně z Vás znechucena, a to jsem vždy Senát bránila a ctila.“

„Pane Hraba, měl byste se vzdát svého senátorského mandátu, děláte ostudu právníkům a nám Říčaňákům,“ mínila Marie Kolářová.

Vy buďte raději zticha.

Hanba Vám i všem v Senátu, co dopustili tento chaos.

Jde Vám jen o koryta a pocit důležitosti.

Spláchněte už ty svoje ega do mísy.

Jsem totálně z Vás znechucena, a to jsem vždy Senát bránila a ctila.

