Lydie Franka Bartošová na Nově: Ivan by měl být premiérem. Nelže a nekrade, to bude změna

„Proč by Andrej měl být premiér? No já nikoho lepšího vlastně neznám. Andreje znám téměř 28 let, máme spolu dvě děti, je to skvělý táta, děti ho mají moc rády, je zodpovědný, vždycky všechno, co nám slíbil, tak to splnil. Je to samozřejmě workoholik, dříč, takže ho doma téměř nevídáme, což nám vadí. Ale Andrej je neskutečně energický, nevím, kde tu energii bere pořád, je urputný, takže všechno, co si zamane, toho dosáhne, i kdyby to mělo trvat léta. A já jsem na něj neskutečně pyšná za to, co dělá pro naši zemi. Myslím si, že všechno dělá velmi zodpovědně, a myslím si, že by tam měl určitě zůstat,“ řekla ve vysílání Monika Babišová.

„Musím říct, že je skvělý manžel, výborný otec, má spoustu životních i profesních zkušeností a také spoustu dobrých vlastností. Je velmi pracovitý a vytrvalý. Když něco začne, tak to vždycky dotáhne do konce. Je velmi vzdělaný a sečtělý. Dokáže být empatický, a přitom věci řeší racionálně. Umí kolem sebe vytvářet motivující prostředí, které lidi povzbuzuje a stmeluje. A skutečně výjimečný je tím, jaké hodnoty vždycky zastával a kterých se držel. Ať to bylo za komunistů, nebo v době, kdy vedl jako rektor Masarykovu univerzitu v Brně, nebo teď v politice. Petr je prostě borec, jak říkáme v Brně,“ hovořila o svém manželovi Jana Fialová.

„Ivan by měl být premiérem, protože je to čestný člověk, protože má srdce lídra, kterému opravdu na lidech záleží, protože mu není jedno, jak politická rozhodnutí dopadají na lidské životy, a konečně myslím, že mít premiéra, který nelže a nekrade, by byla důležitá změna, kterou všichni potřebujeme, a já doufám, že si ji i zasloužíme,“ poznamenala Lydie Franka Bartošová.

A právě tato slova rozhorlila Andreje Babiše. „My máme premiéra, který lže a krade? To jsem nevěděl,“ poznamenal následně Babiš. „Tak jsou lidé, pane premiére, kteří si to myslí. A myslím si, že v demokratickém systému si může myslet a říkat vcelku každý, co chce,“ odvětil Koranteng a šlo se dál.

