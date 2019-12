Lži člena Rady ČT! Bakalovi dezinformátoři, kádrováci z neziskovek. Trochu jiný rozhovor u Bobošíkové v XTV

“Boj s dezinformacemi”, který se spíše zvrhává v šíření lží o jednotlivých serverech či konkrétních lidech, analýza Reuters Institutu o důvěryhodnosti médií, zahraniční cesty s prezidentem či politické neziskovky a server Hlídací pes, jehož zakladatel rád mluví o netransparentnosti, ale sám se na ní podílel. Nejen o tom mluvil Radim Panenka z naší redakce v internetové televizi XTV.

Interview s moderátorkou Janou Bobošíkovou začalo dopisem skupiny poslanců do amerického kongresu. Několik českých zákonodárců vyzvalo své americké kolegy, aby zatlačili na nadnárodní firmy typu Facebook či Google, aby začaly více potírat fake news.

“Neumím si představit, že bude výzva českých poslanců vyslyšena. Nikde jsem neviděl, jakým způsobem by nadnárodní společnosti měly šíření dezinformací bránit,” uvedl Radim Panenka a kritizoval formulaci, že dezinformace "podkopávají a vnitřně rozkládají naši demokracii". “Byť jsem tu dobu nezažil, tato formulace mi připomíná nějakou citaci z Rudého práva,” sdělil.

Podle svých slov si nemyslí, že by naše demokracie byla jakkoli slabá. “Konec konců jí je 30 let, za tu dobu přežila leccos a lidé jsou docela rozumní, aby dovedli poznat, když si z nich někdo dělá srand,u nebo jim někdo lže,” uvedl Panenka.

“Žádné weby bych jako dezinformační neoznačil, čímž neříkám, že takové projekty neexistují. Nicméně obecně nemám rád jakékoli nálepkování. Jestli někdo záměrně píše nesmysly nebo si vymýšlí, je to jeho věc a vypovídá to o autorech těchto webů. Aby nějaké instituce někoho označovaly, že ten či onen je ten špatný a je potřeba si na něj dát pozor, to se mi vůbec nelíbí,” pokračoval zástupce šéfredaktora PL.

Zda některé médmiu šíří nebo nešíří fake news by podle jeho slov neměl nikdo direktivně označovat, ale měl by si to každý čtenář vyhodnotit sám. “Určitě by tu neměla být žádná instituce, žádný Velký bratr či žádné nejchytřejší oko, které bude všechno kontrolovat a zakazovat. To do svobodné společnosti nepatří,” má jasno.

Panenka dále zopakoval již vyvrácené tvrzení některých médií, že ministerstvo vnitra vede ParlamentníListy.cz na seznamu dezinformačních webů. “Samo ministerstvo vnitra nám na základě zákona o svobodném přístupu k informacím sdělilo, že nás nikde nevede a žádný seznam dezinformačních webů neexistuje. Je docela bizarní, že ti, kteří tvrdí, že na dezinformátory upozorňují a chtějí je potírat, sami o druhých dezinformace šíří,” konstatoval Panenka.

Bobošíková reagovala s tím, že seznamy ovšem sestavují různé neziskovky typu Evropské hodnoty, které tak prý chtějí omezit vliv Ruska nebo Číny u nás. "Určitě si mohou sestavovat jaké seznamy chtějí. Druhé podstanější hledisko je takové, že se mi sestavování jakýchkoli podobných seznamů nelíbí. Už tady byly seznamy zdráců, seznamy židů, pravdoláskařů a podobné šílené seznamy, které navozují nehezké historické paralely. Trochu mě to děsí. Je to kastování lidí za jejich názory,” řekl.

“Pokud tyto seznamy akceptují některé složky státní správy, je to alarmující. Akceptovat jakékoli seznamy, tvrzení nebo doporučení naprosto pochybné organizace, kterou jste zmínila, je šílené. Způsob práce tohoto spolku nemá s jakoukoli odborností nic společného, vydávají jakési ideologické textíky jako z nějaké Mateřídoušky, což nikdo odborný nemůže brát vážně. V minulosti se proti jejich tzv. analýzám ohradila skupina akademiků, která jejich texty z odborného hlediska roztrhala,” podotkl Radim Panenka.

ParlamentníListy.cz podle jeho slov svými výstupy ukazují, že žádné dezinformace nešíří, nikdy nikdo nic takového ani nedokázal. “Jestliže Člověk v tísni na školách dětem tvrdí opak a varuje před tím, že PL jsou pochybné, působí to bojem jak v 50. letech, kdy se takto označovaly některé osoby. Je to šílené a mělo by se tím zabývat Ministerstvo školství,” vyzval náš zástupce šéfredaktora.

Podobně odmítl i kritiku našeho serveru ze strany webu Hlídací pes a zpochybnil, že tento projekt dělá "žurnalistiku ve veřejném zájmu”, jak o sobě sám tvrdí. “Hlídají pes dělá žurnalistiku v zájmu těch několika žurnalistů, kteří tam pracují. Je to vidět z jejich práce. Kádrování a nálepkování ostatních není ve veřejném zájmu. Staví se do role soudců a rozhodují, kdo by měl nebo neměl mít právo někde vystupovat. Nevidím v tom veřejný zájem,” pokračoval Radim Panenka.

Zajímavá je také nedávná kauza, kdy se ukázalo, že manželka zakladatele Hlídacího psa Ondřeje Neumanna pochybně fakturovala radnici Prahy 5 v době, kdy Neumann působil v redakční radě radničního časopisu. “Projekt pana Neumanna se prezentuje tak, že bojuje proti netransparentnosti, a co je větší netransparentnost, než to, že někdo fakturuje částky účelově rozdělené tak, aby nemuselo dojít k vypisování výběrových řízení,” zmínil (více o kauze ZDE a ZDE).

Panenka též odmítl, že by měl on sám nebo ParlamentníListy.cz privilegované postavení u prezidenta republiky, jak mimo jiné tvrdí právě Hlídací pes. "Mám postavení jako ostatní novináři, při zahraničních cestách jezdím s ostatními zástupci médií, není v tom žádný rozdíl. Pravidlo je takové, že médií je vždycky víc, hotely si také nevybíráme sami a ubytování si platí jednotlivé redakce,” řekl s tím, že kritika pramení ze snahy účelově vytvářet důvody ke kritice.

“Když jsme naposledy byli v Bratislavě, po návratu jsem se o sobě dozvěděl, že jsem tam jezdil s prezidentem v limuzíně. Přitom jsem jezdil v mikrobusu s dalším kolegou. Tuto prokazatelnou lež na Facebook napsal jeden člen Rady ČT, od kterého to převzali další, aniž by se obtěžovali to ověřit,” vysvětlil.

Přišla řeč na nedávnou analýzu Reuters Institutu, která představila žebříček důvěryhodnosti jednotlivých médií, který ParlamentníListy.cz řadí mezi nejdůvěryhodnější média. Janu Bobošíkovou zajímalo, čím si PL takové hodnocení zasloužily.

“Je to dáno naší otevřeností a samotným konceptem celého projektu. Odmítáme dávat prostor jen určité názorové skupině, ParlamentníListy.cz neposuzují a nekádrují názory jako vhodné nebo špatné. K tomu máme samostatné rubriky přinášející přímé a neupravené názory politiků i občanů,” zhodnotil Radim Panenka.

