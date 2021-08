Má Koudelka pokračovat? Babiš svolává bezpečnostní výbor, ať se vyjádří poslanci

reklama

Babiš to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Ve výboru mají většinu strany, které se vyjadřují pro Koudelkovo setrvání, rozhodující bude postoj ANO. Kontrarozvědka uvedla, že o novém řediteli rozhoduje vláda, komentář by byl tedy zbytečný.

Babiš kritizoval, že před volbami se z pokračování šéfa BIS ve funkci stal politický problém. "Budu kontaktovat pana (předsedu bezpečnostního výboru Radka) Kotena (SPD), aby podle možností to svolal co nejdříve, možná v pátek," řekl Babiš. Zemanovi, který je k BIS dlouhodobě kritický, premiér doporučil, aby se s Koudelkou sešel a vyslechl si jeho stanoviska. Koudelka s tím podle premiéra souhlasí. "Uvidíme, jestli tomu pan prezident vyhoví, nebo ne," řekl Babiš. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK napsal, že k obsahu jednání s Babišem nebude sdělovat žádné podrobnosti.

Premiér řekl, že v mediálním prostoru se objevují politické názory pro Koudelkovo setrvání, ale i opačné. "Požádám o jednání výboru, aby se strany k tomu zkrátka vyjádřily. Jsou tu vlastně dvě možnosti - buď nové jmenování pana ředitele, nebo uplynutí mandátu. Nové jmenování by pak realizovala nová vláda," uvedl. V takovém případě by měl v mezidobí službu vést Koudelkův současný zástupce Jan Pavlíček. Podle Lidových novin v BIS působí od počátku 90. let, v minulosti se specializoval na arabskou komunitu a boj proti terorismu.

Koten v ČT uvedl, že co nejdříve vyhoví Babišovi a výbor svolá. "Výbor by mohl být do konce týdne, pokud se podaří sehnat poslance, kteří jsou ve výboru pro bezpečnost členy," řekl. Výbor by se mohl sejít v pátek, buď před jednáním Sněmovny, nebo po něm, dodal. "Na tom se ještě s panem premiérem dohodneme plus s dalšími zúčastněnými," uvedl. Koten očekává, že Babiš na výboru buď předloží další kandidáty na šéfa BIS, nebo že tam bude i Koudelka.

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Z výkonu své funkce je pak šéf kontrarozvědky odpovědný vládě.

Babišovi se nelíbí, že Koudelka příliš vystupuje v médiích a profiluje se jako politik. Doporučil mu, aby vystupoval diskrétněji a držel se zpátky. "Ředitel takové služby by neměl být tak často v mediálním prostoru a neměl by se chovat občas jako politik, ale to jsme si společně vyříkali," uvedl předseda vlády.

Prezident Koudelku dlouhodobě kritizuje. V květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby Koudelku povýšil do generálské hodnosti.

Pro setrvání Koudelky se dnes opětovně vyslovili zástupci koalic Spolu i Pirátů a STAN, dříve také představitelé ANO. Současný šéf BIS se podle lídrů Spolu plně osvědčil a má velkou zásluhu na tom, že ČR patří mezi nejbezpečnějšími státy na světě. "Očekávám od premiéra i od vlády, že se rozhodnou na základě výsledků odvedené práce a argumentů, že nepodlehnou nátlaku některých lobbistů, kterým dobrá práce BIS kazí jejich soukromé zájmy," uvedl dnes v tiskové zprávě šéf lidovců Marian Jurečka.

Pirátský poslanec Jan Lipavský uvedl, že Koudelka odvádí výbornou práci. "Pokud má premiér všech pět pohromadě, tak jej ve funkci ponechá. V opačném případě zvítězí politikaření a pochybné zájmy Pražského hradu," napsal na twitteru. Proti setrvání Koudelky se naopak před dvěma týdny na dotaz ČTK postavila SPD. Podle místopředsedy výboru pro obranu Radovana Vícha (SPD) by měli lidé v obdobných funkcích rotovat.

"O novém řediteli BIS rozhoduje vláda a komentář by tedy byl zbytečný," napsal dnes ČTK mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.

V osmnáctičlenném výboru pro bezpečnost spíše převažují politici stran, které se staví za Koudelkovo setrvání. Klíčový bude postoj sedmi členů hnutí ANO. Koalice Spolu má ve výboru čtyři zástupce, Piráti a STAN dohromady tři, vládní sociální demokracie jednoho. Ke Koudelkovi jsou kritičtí poslanci SPD a KSČM, tyto subjekty mají ve výboru dva, respektive jednoho zástupce.

Premiér po jednání se Zemanem zdůraznil, že se jednalo o pravidelnou schůzku, na které se jako obvykle hovořilo o všech aktuálních záležitostech. Tentokrát podle něj byla řeč například o říjnových sněmovních volbách. "Nebyla to schůzka o řediteli BIS Koudelkovi," uvedl Babiš.



