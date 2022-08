Macinka drsně: Generál Pavel na Hrad? Rozvědčík prezidentem? To už tu máme daleko od nás na východě

Petr Macinka z Institutu Václava Klause, který se v podzimních volbách účastní boje o pražský magistrát se svou stranou Motoristé sobě, v rozhovoru pro XTV okomentoval události nejen posledních dní. Kritizoval vládu za „levičácky populistické kroky“. „Měly by se stát volby, kde lidi budou moct říct, že tohle není ta správná cesta,“ uvedl. Kromě toho došlo i na prezidentské volby, kde se Macinka zhrozil, že by naším prezidentem byl generál Petr Pavel, jak ukázal nejnovější průzkum agentury Median. Přirovnal jej k šéfovi Kremlu.

Macinka kritizoval úvodem sdělení ministerstva financí, a sice že pumpaři si v červenci výrazně navýšili marže. Ceny paliv chce zregulovat. „To je prostě chyba, to je lež. Prostě pumpař je obchodník. A jede nabídka, poptávka. Stát nemá co kontrolovat. Kontrolovat má trh. I kdyby byl nějaký totální nenažranec ze strany pumpařů a měl třeba marži pět korun na litr, tak pořád je to čtvrtina toho, co na tom litru má stát. Stát by měl začít u sebe,“ míní Petr Macinka.

A dodává: „Je nehoráznost říkat, že za vysoké ceny můžou pumpaři, prostě jestli 40 korun stojí litr a 20 korun z toho má stát. Je to normálně levičácký populismus! Jestli tu vláda tvrdí, že je pravicová... ne není. Je to antitržní socialistický krok,“ konstatoval Macinka. „Měly by se stát volby, kde lidi budou moct říct, že tohle není ta správná cesta,“ podotkl i v souvislosti s hospodařením státu a schodkem státního rozpočtu.

Macinka nevěřícně kroutil nad výsledky šetření hlavou a dodal: „Já osobně z toho nemám radost. Jedna věc je, že je to lampasák. Druhá věc je ta spolupráce. A bohužel v tomto případě se ukazuje, že to nebyla spolupráce, ale že to byla práce. Takže jestli nás tady čeká druhé kolo voleb, v nichž na jedné straně má stát údajný a neustále proti tomu bojující spolupracovník StB pan Babiš a proti němu pracovník vojenské divize StB pan generál Pavel, tak to tedy potěš,“ zdůrazňuje Petr Macinka.

„Nelíbí se mi, jak se generál Pavel snaží neustále kličkovat. Jeho minulost je, jaká je, měl by říct tak, jak to bylo. Jeho tým to pořád omlouvá. Měli by přestat dělat z lidí blbce, pak by to bylo férové. Někdo by řekl, že mu to vadí, někomu ne. Ale oni jen lžou. Věnuje se tomu i historik Petr Blažek. A oni říkají, že bojuje za Babiše, i když bojuje proti Babišovi úplně stejně,“ zdůraznil, že Petr Pavel byl „kariérní komunista“.

Pavla přirovnal k Putinovi: „Mně se v tomto generál Pavel nelíbí, není to v pořádku. Kdybych chtěl být hodně zlý, řekl bych, že rozvědčík prezidentem, to je praxe hodně na východ od nás, jednoho takového tam máme, bojuje na Ukrajině a napadl suverénní zemi. To je také komunistický rozvědčík, který se stal prezidentem. To bych k nám netahal,“ dodal Macinka.

„Myslím, že tato země by už neměla mít v druhém kole prezidentských voleb tyto dva. Měla by být spíš otázka, jestli se nevygeneruje nějaký člověk, který by čelil těmto lidem, který se nesmočil s touto předrevoluční tajnou policií. Měl by to být člověk, který zastupuje zájmy lidí, ne člověk, který se je snaží převychovat a vysvětlit jim, že jsou blbci.“

V poslední době je často propírán vztah Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa. Pár chystá na TV Barrandov reality show, tu novinku Macinka překvapivě okomentoval slovy: „To je neuvěřitelné, jak multifunkční moderátor pan Soukup je a co všechno má. Ale vzpomeňte si, jak svoji moderátorskou kariéru začínal. On byl přece výhradním moderátorem pořadu s prezidentem Zemanem – takže jeho začátek byl Miloš Zeman Jaromíra Soukupa. Pak se spolu nějak rozkmotřili. Nevím, co za tím bylo, nebo nebylo. To je asi jedno.

Tak se přeorientoval. A nastavil si, že má každý čtvrtek pořad Miroslav Kalousek Jaromíra Soukupa. A nyní rozšiřuje svoji rodinku a dává Agátu Jaromíra Soukupa. Víte, jak se jmenuje pes Jaromíra Soukupa? Pes Jaromíra Soukupa,“ dodává Petr Macinka.

