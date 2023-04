Macron varoval před konfronotací s Čínou, česká koalice zuří. Toto vzkazuje Němcová

Francouzský prezident Emmanuel Macron spoléhá na čínského prezidenta, že domluví Rusku kvůli válce na Ukrajině a přivede všechny k jednacímu stolu. Podle agentury AFP mu to řekl během jejich setkání v Pekingu. Macron je prvním západním státníkem, kterého Si Ťin-pching přijal po svém znovuzvolení. Na třídenní návštěvě Pekingu byla s francouzským prezidentem i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Do Číny přicestovali krátce poté, co se Si Ťin-pching sešel v Moskvě s Vladimirem Putinem.

„Tato návštěva je o ekonomice, inovaci, míru a stabilitě. Je to dobrá příležitost hovořit o Ukrajině, ale také o všech dalších konfliktech a obtížných situacích po celém světě. Schopnost najít společnou cestu je zásadní,“ uvedl francouzský prezident Macron.

Při svém návratu z návštěvy Číny však podle webu Politico Macron také uvedl, že Evropa musí snížit svou závislost na USA a vyhnout se zatažení do konfrontace s Čínou kvůli Tchaj-wanu. Jeho slova nenechala chladnými některé české politiky. Píše o tom mimo jiné CNN Prima NEWS.

„Podle Macrona musíme odolat tlaku a snížit svou závislost na Spojených státech a nenechat se zatáhnout do konfrontace mezi Čínou a USA kvůli Tchaj-wanu. Naprosto ostudné a chybné. Evropa musí naopak odolat úplně jinému tlaku a s USA vyvažovat sílu Číny,“ uvádí poslanec za TOP 09 Marek Ženíšek.

„Macron v Číně podrazil klíčové spojenectví Evropy a USA. V červnu se bude předvádět v Normandii na vojenských hřbitovech. Američané, Britové a Kanaďané se tam vylodili, aby osvobodili Francii. První den jich padlo více než deset tisíc. Na to byli dobří. Teď (Macron) do USA kope. Nestydí se?“ napsala mimo jiné senátorka Miroslava Němcová (ODS).

Jiný názor pak sdílel europoslanec za ODS Jan Zahradil, který uvedl, že i když nikdy nebyl Macronovým velkým fanouškem, musí uznat, že má ‚koule‘, když to řekl. A podle Zahradila má pravdu.

I have never been big fan of ?@EmmanuelMacron?. But he got balls to say this, I must admit. And he has a point, of course. #EU strategic autonomy died quietly because of Ukraine, but perhaps it’s time to resurrect it. https://t.co/zNHd5UebnO