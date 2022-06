Macronovy telefonáty s Putinem? Nejednal za EU, neměl mandát, tepal z ČT Bek

reklama

„Jsem si přiměřeně jistý, že jsme připraveni tak, jak jsme to nejlépe uměli,“ řekl Bek úvodem k českému předsednictví, které začíná zítra 1. července.

Přiblížil, co přesně je myšleno heslem českého předsednictví Evropské unie „Evropa jako úkol“, což je titul jedné z významných esejí Václava Havla. „Motto má za cíl upoutat pozornost a soustředit ji kolem klíčových věcí. To havlovské motto pochází z jeho řeči z roku 1996, která je takovým pozváním k velmi hlubokému promýšlení toho, jak se svět změnil na prahu 90. let a co to znamená pro roli Evropy.

A my jsme v podobné situaci v tom, že po třech dekádách evolučního vývoje dnes vidíme prudké a zásadní změny v Evropě, ať už v obranné politice nebo v energetice. To je situace, která si znovu vyžaduje nějakou reflexi,“ zmínil, na co motto odkazuje, a dodal: „Zároveň je to úkol pro mě, pro nás, pro Evropskou unii, každý si v tom najde to svoje.“

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. BPP



ministr pro evropské záležitosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na dotaz, zda je možné to chápat tak, že cílem české vlády je prohlubování Evropské unie, pakliže o tom mluvil i Havel, řekl: „Myslím, že se hlásíme i k prohlubování evropské integrace. Jestli je někdo eurofederalista, tak jsem to možná spíš já než Petr Fiala, to je jasné... Máme ale ve vládě elementární shodu na tom, že potřebujeme více Evropy v některých oblastech,“ zmínil opět především oblasti obrany a energetiky.

„Nezpronevěřili jsme se Havlovi a nepůjčili jsme si jen tak větu, bereme jí zcela vážně a bere ji vážně i naše evropské okolí,“ uvedl, že výzva k reflexi a promýšlení současné situace v rámci Evropy padá na úrodnou půdu.

Úkol to bude těžký: „Je to 27 zemí s rozdílnými tradicemi, zvyklostmi, kulturou, rozdílnými zájmy i geografickými a přírodními podmínkami. Vytváření celku je přiměřeně složité. Každý posun v tak velikém organismu trvá poměrně dlouho,“ připustil ministr Bek.

Férově moderovat evropskou debatu

Připomněl, co je cílem Česka v roli předsedající země: „Myslím, že hlavním cílem každé předsednické země je férově moderovat evropskou debatu. Předsednická země už nemá tak výraznou roli v nastolování agendy, spíše je to opravdu moderátor debaty. A je to ten, kdo má obstarat kompromis, který bude přijatelný pro všechny,“ zmínil hlavní úkol. „Je v tom ještě jistá funkce, a to je obrana toho, aby si vlastně nějaká větší země vzala větší podíl moci než je zdrávo,“ míní.

Jak si v roli moderátora podle Beka počínala Francie, která nám zítra štafetu předsednictví EU předává? „Myslím, že Francie tentokrát ukázala hodně empatie. Jsem vlastně velmi příjemně překvapen průběhem toho předsednictví. Já bych ještě před měsícem třeba nevsadil na to, že Ukrajina získá kandidátský status,“ uvedl ministr, že francouzské předsednictví hodnotí jako velmi úspěšné. Zmínil také, že Francii se podařilo dosáhnout velkého kompromisu v oblasti klimatické a energetické politiky.

Byly namístě Macronovy telefonáty s Putinem, když většina státníků členských zemí EU přitom o šéfovi Kremlu mluví jako o válečném zločinci? „Ty telefonáty nejsou moc produktivní, mám o tom určitou pochybnost. Ale nemůžu Francii nebo Německu upírat právo si volit svůj postup v zahraniční politice,“ sdělil, že v tu chvíli podle něj Macron nejednal za Evropskou unii. „K tomu neměl mandát. Myslím, že to všem bylo jasné, myslím, že i Putinovi,“ věří Bek.

Vysvětlil, proč je předsednictví důležité, mnoho lidí mu ale nepřičítá velkou váhu: „Lidi nemusí zajímat moc věci, dokud dobře fungují. Takže je vlastně dobře, když se většina lidí nebude muset zabývat zákulisními jednáními, když nepadne vláda, když nebude ostuda,“ podotkl ministr pro evropské záležitosti.

„Pro občany je nejdůležitější právě to, co jsem zmínil, že vlastně to, že se střídáme v předsednické roli, chrání všechny v Evropě před tím, aby třeba nějaká velká země začala evropskou politiku formovat podle svého obrazu a podle svých zájmů,“ je přesvědčen, že to se předsednictvím dá ovlivnit. „Určitě se to dá, protože předsedající země chystá ty kompromisy, návrhy, které umožní 27 zemím, Evropského parlamentu a Evropské komisi společné řešení,“ uvedl.

Ujistil, že nehrozí, že vláda kvůli předsednictví by neměla prostor řešit domácí politiku a problémy. „Myslím, že to určitě nehrozí. Upřímně řečeno, největší díl práce mimo Českou republiku budu mít z těch ministrů já, proto byla také tato pozice zřízena,“ poznamenal šéf resortu pro evropské záležitosti.

Pět priorit českého předsednictví EU

Mezi pět priorit českého předsednictví patří: Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny. Energetická bezpečnost. Posilování obranných schopností Evropy a kyberbezpečnosti. Strategická odolnost evropského hospodářství. Odolnost demokratických institucí.

Mezi těmi pěti prioritami je energetická bezpečnost podle Beka úplně klíčové téma. „To je to, co rozhodne o důvěryhodnosti Evropské unie během té příští zimy. Je jasné, že tomu všichni přisuzujeme největší váhu,“ sdělil. A k energetické bezpečnosti Evropy dodal: „Musíme hodně pracovat na energetickém balíčku, který připravila Evropské komise a který má zajistit plnění zásobníků v Evropě, podporovat finančně dostavbu infrastruktury a bilaterálně jednat s našimi evropskými partnery.“

Co se týká priority poválečné obnovy Ukrajiny, věří Bek, že válka skončí do prosince, kdy končí i české předsednictví? „Často se mě ptají, jestli mám věšteckou kouli, ale tak to není. I když válka neskončí do konce roku, bude mít české předsednictví za úkol pracovat na plánu, který poválečnou obnovu zajistí,“ řekl ministr Bek s tím, že tím vláda neříká, že ví, kdy válka skončí.

Psali jsme: „Já úplně nevím, co tady potom budeme jíst.“ Šéfka PK ČR nadává Bruselu. Fiala by měl číst také Nad čím v EU zavřeli oči. Peníze fuč, soudy prohnilé, drogy, zbraně A pak do toho Němci hodili vidle... Vzpomínky Saši Vondry, jak jsme se dostali do závislosti na Rusku Dobré ráno. Státy EU v noci schválily konec spalovacích aut do 2035

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama