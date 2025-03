Macronův návrh příměří prý Putina rozesměje. Milovníka Ukrajiny zneklidnil

Poté, co ukrajinský prezident Zelenskyj dopadl velmi neslavně v Bílém domě, odletěl do Velké Británie, kde se mu dostalo o něco vřelejšího přivítání od britského premiéra Keira Starmera, který mu vyjádřil „plnou podporu Spojeného království“ a podepsal s ním smlouvu o půjčce 2,26 miliardy liber (téměř 70 miliard korun) na zbraně pro Ukrajinu, která prý bude splacena z výnosů ze zmražených ruských aktiv.

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 2% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 279 lidí

Nicméně, Velká Británie a Francie navrhují, aby Rusko s Ukrajinou uzavřelo „částečné příměří“. To sdělil deníku Le Figaro francouzský prezident Macron, informuje agentura Reuters. Toto částečné příměří má trvat jeden měsíc a má se týkat pouze útoků ze vzduchu, na moři a na energetickou infrastrukturu. Macron vysvětlil, že na pozemní frontě, která je velmi dlouhá, je v podstatě nemožné uhlídat, zda se příměří dodržuje. Toto vyjádření dal Macron ještě předtím, než odletěl do Londýna na schůzku s evropskými lídry. Podle tohoto francouzsko-britského plánu by evropští vojáci přišli na Ukrajinu až v „druhé fázi“. „V nadcházejících týdnech nebudou na ukrajinském území žádní evropští vojáci,“ prohlásil.

„Otázkou je, jak tento čas využijeme k tomu, abychom se pokusili dosáhnout příměří, přičemž vyjednávání potrvá několik týdnů, a poté, jakmile bude podepsán mír, dojde k rozmístění (vojáků),“ uvedl ještě Macron. Když byl Volodymyr Zelenskyj tázán, zda ví o tomto návrhu, odvětil, že „ví všechno“.

Kromě toho, britský velvyslanec v USA, Peter Mandelson v televizi ABC prohlásil, že Zelenskyj musí „bezvýhradně podpořit“ snahy Donalda Trumpa o ukončení války. „Evropané také, musejí podpořit snahy o příměří,“ řekl a dodal, že budou muset přemýšlet o tom, že vyšlou vojáky, aby zabezpečili Ukrajinu a „odstrašovali“.

British Ambassador to the U.S. Lord Peter Mandelson: President Zelenskyy needs to give "his unequivocal backing to the initiative that President Trump is taking to END the war and to bring a just and lasting PEACE." pic.twitter.com/ZWLasg6tNc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 2, 2025

Bývalý velvyslanec USA v Rusku Michael McFaul už upozorňuje, že Zelenskyj s Putinem příměří podepsal v roce 2019 a o tři roky později následovala invaze na Ukrajinu. „Takže podepsat další příměří bez bezpečnostních záruk je podle mě pro Ukrajince sebevražda,“ míní.

Trump, Vance & others either have forgotten or never knew that Zelensky signed a ceasefire agreement with Putin in 2019. Three years later, Putin launched his full-scale invasion. So, signing another ceasefire with no security guarantees feels like suicide for Ukrainians. pic.twitter.com/T5FRn2dGaW — Michael McFaul (@McFaul) March 2, 2025

Český influencer Ondřej Tesárek mluví rovnou o druhém Mnichovu. „Pár měsíců to propaganda bude přebarvovat na růžovo, ale obávám se, že je hotovo,“ tvrdí.

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6399 lidí

„Místo toho se stalo následující: Zelenskyj v živém přenosu vysvětlil USA, že žádné příměří s Ruskem nemá smysl a následně odlétl do Londýna, kde mu bylo sděleno, že příměří vlastně chce. Američané už ale ztratili chuť pro Evropu tvrdě vyjednávat s Ruskem a těžko si představit, že budou respektovat evropskou představu o míru. Tady jim nikdo nepoděkuje. Jediný hráč – USA – schopný Rusko reálně přimět k nějakým ústupkům, je ze hry. Američané se se smutným pohledem vysmějí tomu, že jsme odmítli jejich vyjednávání a další den navrhujeme příměří ve stávajících frontových liniích,“ předpovídá.

„Zelenskyj shodil americkou nabídku ze stolu a obávám se, že už ji na stůl nikdo nevrátí. Zelenskyj sice vyslal signál, že kdyby dostal znovu pozvánku, tak to podepíše, ale po tom, co jste viděli posledních pár dní, proč by to Američané dělali? Vždyť je Evropa úplně nesnáší. Obávám se, že Evropa je místo povstání připravena Ukrajinu natlačit do velmi nevýhodného míru, který by se pod vedením Trumpa nikdy nestal, protože by tu reálně Evropa hrála protiváhu Rusku a vyjednávání by bylo velmi široké. Přátelé, tohle je katastrofa a musíme to zastavit! Potřebujeme USA zpátky ve hře.“

Mnichov 2 byl právě stvrzen v Londýně.



Pár měsíců to propaganda bude přebarvovat na růžovo, ale obávám se, že je hotovo.



"Otázkou je, jak využijeme tento čas k pokusu o dosažení příměří, s vyjednáváním, které bude trvat několik týdnů, a poté, jakmile bude podepsán mír, dojde k… pic.twitter.com/D7YphcubKA — Ondřej Tesárek (@bratricek) March 3, 2025

Setkání v Londýně také hodnotil analytik Simplicius a nikoliv přívětivě. Tázal se zejména, pro koho celý ten cirkus vlastně byl, když Američanům je Evropa už ukradená. Evropané už také nedokáží „pohnout demokratickými pákami“, tudíž pro ně také ne, usuzuje. Nakonec dochází k závěru, že si evropská elita udělala toto vystoupení „sama pro sebe“. „Porouchaná televize hraje na dávno mrtvé stanici v prázdném pokoji,“ shrnul. Dodal, že nedramatizuje jen tak, protože tento „karneval“ je stále menší, má menší vliv a je stále izolovanější. Jako důvod vidí i to, že členové jsou čím dál horší a „volí sami sebe“. Jako příklad bere šéfku evropské diplomacie Kaju Kallasovou, která volá po válce v Evropě, ačkoliv ji nikdo za šéfku diplomacie nezvolil.

Ohledně plánu na příměří pak odhaduje: „Chtějí nejprve udělat rychlé ‚dočasné příměří‘, aby zachránili Ukrajinu, a pak ji pod záminkou eskalace ‚mírových rozhovorů‘ rychle napumpovat zbraněmi. Během tohoto krátkého příměří mají v úmyslu vklínit své ozbrojené síly do ‚demilitarizované zóny‘, aby změnili válečný kalkul. Tento trik je však levnější než záclona ze sekáče a nemá šanci dosáhnout ničeho jiného než krátkého pozasmání u toho, kdo je v sedle - Putina.“

Doplnil, že u celého návrhu je malým písmem dovětek, že britští a francoužští vojáci mohou být vysláni jen pokud budou podpořeni silou USA. „Zkrátka, Evropa je příliš vyděšená na to, aby se do toho pustila sama, a nehodlá nasadit vojáky, pokud nebude mít americké záruky, že je podpoří, pokud Rusko promění jejich mírotvůrce v pečený kompost. USA už takové možnosti mnohokrát odmítly, takže Starmerova a Macronova šaráda je jen dalším zbytečným šuměním,“ míní. Jako důkaz toho, jaký přístup volí Rusové k Britům mu přitom slouží i fakt, že Rusové střely Iskander stříleli po britských lodích, které měly na Ukrajinu dodat zbraně. S těmi šlo údajně ke dnu i deset britských „žoldáků“.

Psali jsme: „Jen zástěrka, jak zůstat u moci.“ Luděk Bednář o obavách z Putina, Evropě a Trumpovi Konflikt s USA? Střílíme se do hlavy. Evropa zanikne, jestli se nezbaví pohrobků Bidena, varuje Vitásková Trumpův nový vztah s Ruskem a Čínou. Evropa se musí změnit, říká Svoboda Summit v Londýně: Britské rakety pro Ukrajinu. Tři nutné položky pro mír