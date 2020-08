Maďarsko: Diktatura, převrat, vystoupení z NATO? Je to jinak. ČT? Nelže, ale... Pohled zkušeného muže

reklama

Diskuzi otevřela otázka, jak Maďaři v souvislosti s koronavirovu krizí v současnosti vnímají účast maďarské armády v některých firmách. „Jde spíše o snahu pomoci ve stavu nebezpečí. Maďarská armáda tu není silovou složkou, která by chtěla převzít nějakou politickou roli ve státě. Zajišťuje, aby v případě potřeby měly firmy dostatek surovin a další," vyvrátil Pejša důrazně, že by se v zemi konal nějaký vojenský převrat a zestátňování podniků, jak se sám dozvídal z některých českých médií.

Maďarsko mu naopak přijde jako „standardní Česko“: „Není v tom příliš rozdíl,“ podotkl. Ač se neřadí mezi fanoušky Viktora Orbána, považuje jej za člověka, který „dokáže na vlastní obecenstvo a voliče efektivně a dlouhodobě působit“.

U maďarského premiéra si cení jeho rovný přístup ke svým příznivcům i odpůrcům: „Orbán dokáže cítit například potřeby i těch lidí, kteří ho nemají rádi. Například rozjel program podpory rodin. A doslova se trefil do černého. Je jedno zda rodině konvenuje současný režim nebo ne. Tento program se střetl s tak velkou podporou, že jej kolikrát podporují i voliči opozice. Uznávají, že to prospělo celé maďarské společnosti,“ dal za příklad Pejša.

O diktatuře má Pejša coby člověk, který žil ještě v totalitním režimu, jinou představu. „Viděl jsem jinou totalitu a dikaturu, absolutně se to nedá porovnat s tím, co bylo tady, v Maďarsku. Hovořím s maďarskými přáteli, jsou to učitelé, politici i novináři a mají stejný pocit,“ podotkl Pejša.

„Problém je spíše, jak o situaci v Maďarsku informují česká média. Možná je to i nějaká poptávka, nevím,“ reagoval na poznámku moderátorky, že ve zpravodajství České televize se dozvídá zcela odlišné informace o dění v Maďarsku, tedy zda se jedná o lži. „Nemyslím si, že vám ale média lžou, je to zřejmě postaveno na politických názorech, které někdo promítá do své práce,“ myslí si Pejša.

Přesunul se k linii Maďarsko versus Evropa. Orbán často bývá podezříván z toho, že táhne Maďarsko směrem od NATO a pryč z EU. Něco takového si Pejša rozhodně nesmyslí: „Orbán hovoří sám o tom, že dělá i východní politiku a je takovým pojítkem mezi Východem a Západem. Jestli se mu to daří, to posoudí jiní. Rozhodně si nemyslím, že by Orbán chtěl z NATO odcházet, to v žádném případě, lepší bezpečnostní pojistka není,“ konstatoval Pejša.

Podobně to vidí i s odchodem Maďarska z EU. „Když jezdím po Maďarsku po různých turistických centrech, všude vidím, že to bylo vybudováno z podpory Evropské unie. Říkám si, co by asi v tom Maďarsku bylo. Za tyto peníze se zde ze zaostalých regionů podařilo vybudovat mnoho, zejména v oblasti turistického ruchu,“ uvedl Pejša s tím, že Maďarsko nemá jediný důvod, ani zájem na tom, aby z Evropské unie odcházelo.

Druhá věc podle jeho slov je, že se Orbán zkrátka nebojí „polemizovat“ s lídry Evropské unie. „Polemiku českých politických lídrů s vedením Evropské unie jsem nikdy nezažil. Zato Orbán několikrát vystupoval v Evropském parlamentu, kde vyvracel nesmyslná obvinění a kdy musel upozorňovat, že něco nekoresponduje s fakty a s legislatovu. Orbán se cítí a chce být rovnocenným členem Evropské unie,“ uzavřel Pejša.

