Maďarsko, režim... Pekarová si drží svou. Řekne to klidně i na V4, slíbila

První dotaz moderátora Čestmíra Strakatého směřoval k tomu, zda je správné zrušení prokazování se covidovými certifikáty. „Je nutné naslouchat expertům. To je základ i našeho řízení epidemie. A jak je vidět, když bychom dali na různé tlaky, které jsou často velmi protichůdné, samozřejmě, tak bychom se nikdy neposunuli dál, protože nikdy nelze hledět na to, jestli se někomu tím rozhodnutím zavděčíme. Vždycky někoho naštveme a někoho potěšíme,“ sdělila Pekarová Adamová.

„Ráda se vracím do nedávné minulosti před Vánocemi, kdy začínal omikron v Evropě, v jiných zemích už začínaly být ty případy mnohem četnější než u nás a kdy tady byl docela z nějaké části spektra přece jenom tlak na to, abychom se zachovali podobně přísně jako jiné státy, které směřovaly do lockdownu. My jsme se tak nezachovali, čelili jsme za to kritice, ale jak je vidět, tak se to vyplatilo, že jsme tak neučinili. Že jsme zkrátka nepřiškrtili ekonomiku, školy, plošně, ale zkrátka nechali jsme to řízení epidemie právě vybalancované tak, abychom nezahltili nemocnice, což se naštěstí tedy povedlo, nestalo, ale zároveň abychom zkrátka ten život nepříliš dusili, když už ho dusili nebo byl dušen tak dlouho předtím,“ dodala šéfka Poslanecké sněmovny. Sázka na odpovědnost se podle ní vyplatila.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR

Zmínila se i o tom, co jí napovědělo jednání o pandemickém zákonu, jak budou probíhat další měsíce a roky ve Sněmovně. „Myslím si, že se ukazuje, že současná opozice není konstruktivní, i když se tím slovem velmi ohání. Ale když dojde na činy, ta konstruktivita jde stranou a skutečně se chová až za hranou nějakých běžných typů obstrukcí, které my jsme také používali. Každá opozice je používá, je to legitimní nástroj,“ podotkla Pekarová Adamová.

„Z pohledu předsedkyně Sněmovny se na to dívám jinak, když vidím, co za tím je, ten aparát úřadu Poslanecké sněmovny, kdy, když si vezmeme, že ten maraton byl teď kolem 30, přes 30 hodin a ve velmi krátké době i po takovém krátkém maratonu, který souvisel s důvěrou vládě, tak tam je prostě celá řada zaměstnanců Sněmovny, kteří tam jsou takhle dlouho nonstop, kteří tam nejdou kým vystřídat. To není tak, že bychom tam měli připravený zástup náhradníků, a na nich hodně záleží, jestli se celý ten proces zvládne legislativně správně. Toto vnímám až nelidské vůči nim. Přijde mi zkrátka nelidské pracovat 30 hodin v kuse bez spánku,“ dodala Pekarová Adamová.

Řeč byla i o volbě posledního místopředsedy Poslanecké sněmovny, která stále nebyla úspěšná i přes opakování. „Tomia Okamuru volit nebudeme. Co se týče volby dalšího místopředsedy za hnutí ANO, tak tady ten příslib je, ale jak říkám, ve chvíli, kdy se hnutí ANO nazývá býti konstruktivní opozicí, ale v jejich činech to není vidět a opravdu není ochotná na dohodu, která je běžná a kterou jsme vždycky respektovali a dělali i jako opoziční strany, tak zkrátka vůle poslanců volit jejich zástupce, ať už by to byl kdokoliv, významně poklesla po posledních zkušenostech,“ sdělila Pekarová Adamová. O šesté místopředsednické místo usiluje poslanec a exministr Karel Havlíček (ANO). „Uvidíme dál,“ dodala Pekarová Adamová.

Závěrem se vyjádřila i ke svým někdejším výrokům k Maďarsku. „Nemůže být někdy prosazování hodnot poškozující pro Českou republiku? Vracím se k těm výrokům na adresu Maďarska,“ poznamenal moderátor. „Pokud zastáváte jasný postoj, a já si myslím, že se vždycky vyplácí v tom být čitelný a být v tom postoji, umět ho říct,“ podotkla Pekarová Adamová.

„Slovo poslankyně má ale jinou váhu než slovo předsedkyně Sněmovny,“ míní Strakatý. „To určitě má. A mně se nelíbí, když nějaký stát, který je i členský stát EU, se odkloňuje a říká to úplně... já jenom říkám, co říká tamní premiér, se odkloňuje od liberální demokracie. To uspořádání, které, nechci to nazývat režimem – neměli bychom k tomu být slepí, měli bychom se víc o tom konstruktivně bavit. Já samozřejmě na V4 formáty, které zastupuje i Poslanecká sněmovna, tak budu jezdit a účastnit se. A nemám ani zábrany se o tom otevřeně bavit s těmi partnery na místě, nikoliv si to vzkazovat,“ dodala Pekarová Adamová.

