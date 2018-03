Mají za úkol prokousnout Ficovi hrdlo, protože není sluníčkář a odmítá imigranty. Soros je zlo, které končí krveprolitím. Okamura, Klaus ml. či Keller promlouvají k dění na Slovensku

„Říše“ amerického miliardáře maďarského původu George Sorose podle Orbána usiluje o to, aby z Evropy učinila kontinent migrantů, a útočí na všechny, „kteří se jí v jejích snahách snaží zabránit; nejen na Maďarsko, ale i na Česko a Slovensko“.

Orbán spatřuje v současném dění na Slovensku „rukopis Sorose a jeho organizací“ a nepochybuje, že „Sorosova síť nevynechá jedinou příležitost, aby svrhla vládu, která je proti imigraci“.

Na vyhrocování slovenské vládní krize se dnes už aktivně podílejí lidé jak z Bruselu, tak lidé napojení například na Sorose

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tom myslí. Ti politici, kteří odpověděli, velmi často souhlasí s názorem Viktora Orbána a varují, aby k Majdanu nedošlo i u nás. Motivem k převratu má být prý odpor visegrádských zemí k masové imigraci nařízené z Bruselu.

„Tento názor maďarského prezidenta jsme zaznamenali. Není žádným tajemstvím, že George Soros – a jím zřizovaná síť neziskovek a spřízněných médií – není spokojen s výsledky voleb a s vládami v zemích V4 a v Rakousku,“ odpověděl na dotaz ParlamentníchListů.cz mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz nereagoval.

„Na vyhrocování slovenské vládní krize se dnes už aktivně podílejí lidé jak z Bruselu, tak lidé napojení například na Sorose – tím prvním je například prezident Kiska, který měl vloni v New Yorku jednání se Sorosem, a to solitérní bez zástupců ambasády a ministerstva zahraničí. Je jasné, že tam tedy neprojednával nic, co by měla vědět slovenská vláda. A na Slovensku se dnes hraje o hodně – o rozvrat Visegrádské skupiny, která je jediným blokem v EU, který Bruselu oponuje, a nejen v otázce přijímání imigrantů,“ řekl ParlamentnímListům.cz místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura.

„Ten rukopis v tom nevidí zdaleka jen Viktor Orbán. Silám, k nimž ta stopa vede, nejde jen o povolnost zemí V4 k reexportu migrační vlny, vyvolané politikou západních metropolí, kterým říká Evropská unie ‚pane‘. Cílem je decimovat vznikající vozovou hradbu proti jejich arogantní zvůli ve všech oblastech. Ve válkách, pustošících Střední východ i sever Afriky, je víc ‚privátních armád‘ než těch v erárních mundúrech. Také politický útok na legálně zvolené vlády se vede hlavně ‚hybridními‘ strukturami, naoko ‚nevládními‘, ba ‚dobročinnými‘. Viktor Orgán má určitě i šťavnaté doličné předměty. Neměl by si je nechávat pro sebe, ale nabídnout světové veřejnosti,“ uvedl místopředseda KSČM Josef Skála. Předseda komunistů Vojtěch Filip na dotaz nereagoval.

„Orbán má pravdu,“ reagoval stručně poslanec ODS Václav Klaus ml.

„To, co rozehrál na Slovensku prezident Kiska, má rukopis mimoústavního puče, jehož důsledky budou pro Slovensko tragické. Toto by nikdy nemohl Kiska spustit, kdyby za sebou neměl mocnou zahraniční politickou podporu. V opačném případě by dříve či později skončil před soudem. Z toho mně vychází, že Viktor Orbán a nakonec i Robert Fico míří přesně – souhlasím s nimi,“ uvedl předseda SPO Jan Veleba.

Na Slovensku mají korupci. Až padne Fico, budou mít korupci plus migranty

„Myslím si, že na Slovensku mají korupci. Až padne Fico, budou mít korupci plus migranty,“ zhodnotil situaci lakonicky europoslanec Jan Keller.

„To nevím, zda Soros tlačí ČR někam… Jsem proti nelegální migraci, a když pomáhat, tak tam, odkud prchají,“ míní poslanec ANO Milan Brázdil.

„Já na Slovensku pozoruji hlavně rukopis Ficova Smeru, jejichž působení bylo značně destrukční, takže je jasné, že nyní hledají jasné terče, namísto aby řešili problémy, které způsobili,“ míní poslanec Pirátů František Kopřiva.

„Kalousek a Soros mohou za všechno,“ smál se europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Jinak osobně vždy bych méně říkal a více v podobných situacích mlčel. Mohu mít názor na Sorose jakýkoli, ale nedával bych mu psí hlavu za vše. On novináře Kuciaka určitě nezavraždil,“ dodal Zdechovský.

„Opravdu to vypadá, jak říká Viktor Orbán. A je to pro celou Evropu obrovsky nebezpečné. George Soros přes své neziskové organizace vytváří a vnucuje evropským státům politiku multikulturalismu, čemuž se musíme bránit. Proto také naše hnutí SPD již nějakou dobu prosazuje zákaz financování neziskových organizací s politickým a ideologickým programem, které jsou dnes úzce propojeny na činnost státní správy z prostředků státního rozpočtu. U neziskovek řízených a financovaných ze zahraničí je potřeba zajistit transparentnost v jejich počínání. Činnost těchto politických neziskovek považuji za zásadní ohrožení,“ upozorňuje místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Pan Soros má svou vizi světa a dostatek peněz k jejímu prosazování. Činí tak již dlouho prostřednictvím svých příznivců a následovníků, kteří spojili svůj profesní život s organizacemi závislými na jeho financích. Tomu nelze zabránit. Fenoménem pana Sorose je, že tak činí se soukromým kapitálem na rozdíl od tvarování společnosti a názorů prostřednictvím peněz daňových poplatníků. Nikdo si dnes nedělá iluzi, že tak nečiní všechny státy, které si nárokují velmocenskou pozici. Sorosovým fenoménem ale je činnost prostřednictvím občanské společnosti a otázkou pro filozofy je, jak dalece je myšlenka občanské společnosti společná s myšlenkou společnosti stavěné na demokratických principech zastupitelské demokracie. Zde spatřuji největší a možná i ústavní rozpor a nedivil bych se budoucím reakcím spatřujícím v jeho činnosti ohrožení současných společenských principů. Ať Soros jasně řekne, že současná demokracie globálního kapitálu je v koncích, a můžeme se začít bavit, co dále. My komunisté v tom máme totiž dávno jasno!“ uvedl místopředseda KSČM Leo Luzar.

Podobné dění můžeme vidět také u nás u takzvaného Demokratického bloku

„Ztotožňuji se s názorem pana Orbána, protože na demonstraci, která byla původně vedena proti zavraždění dvou lidí, se najednou objevily transparenty proti vládě premiéra Fica, který se neztotožňuje s proimigrační politikou EU, a lidé byli de facto vmanipulováni do protivládní demonstrace. Když se podíváme na politické dění, vidíme, že EU hrozí rozpad a neziskové organizace financované Sorosem dělají, co se dá, aby tomu zabránily, a rozkol V4 by EU potřebovala. Podobné dění můžeme vidět také u nás u takzvaného Demokratického bloku, který hledá sebemenší záminku k vyvolání nepokojů a snaží se zvrátit demokratické volby počínaje prezidentskými až po volby v Poslanecké sněmovně, a tím se snaží destabilizovat Poslaneckou sněmovnu a vyjednávání o vládě. Tím popírají veškerou demokracii, které mají jen plnou pusu,“ podotkla poslankyně SPD Karla Maříková.

„Není bohužel dosud znám důvod vraždy pana Kuciaka a jeho snoubenky, který by dokonce ani nemusel souviset s jeho novinářskou profesí. To, co se rozpoutalo pak na Slovensku proti vládě, je opravdu zvláštní, takže bych i věřil tomu, že v pozadí může stát miliardář Soros,“ říká senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Po vítězství euroskeptických stran v Itálii je zde pro Brusel reálné nebezpečí, že státy V4 společně s Rakouskem a Itálií dají dohromady dostatečný počet hlasů, aby zablokovaly nekompetentní, byť ambiciózní návrhy Bruselu. Připadá mi proto možné, že celý ten lynč a davové akce na Slovensku, kdy pachatel vraždy je předem znám a mediálně odsouzen ještě předtím, než policie celý případ vyšetří anebo než bude alespoň s dostatečnou důvěryhodností znám motiv, je organizován. Zrovna tak chystané protesty v ČR ‚za záchranu ČT‘, kterou nikdo neohrožuje, mi přijdou svým modem operandi slovenskému vývoji podobné. My v SPD požadujeme, aby politické neziskové organizace nebyly placeny ze státního rozpočtu (k tomu si přece platíme stát). Rovněž požadujeme, aby tyto neziskovky jasně deklarovaly příjem financí ze zahraničí (i nepřímý, přes tuzemské fondy financované ze zahraničí). Role pana Sorose v tomto procesu je mi neznámá, ale přijde mi, že je to vývoj, který jsme již několikrát viděli například na Ukrajině nebo v Jugoslávii. Možná by stálo za to připomenout, že před 100 lety skončila první světová válka, která začala dvojitou vraždou a skončila 20 miliony mrtvých. To by si všichni aktivisté současných Majdanů měli uvědomit. Važme si míru, ať o něj nepřijdeme,“ upozorňuje poslanec SPD Jiří Kobza.

Další Majdan pod jakoukoli záminkou čekejme u nás...

„Také z dění na Slovensku nemám radost. Nicméně názor premiéra Orbána, který vidí aktivitu pana Sorose doslova za ‚každý rohem‘, nesdílím. Obdobné hony na jednotlivce jsou vždy průvodním jevem utužování režimu v dané zemi. Takovým příkladem může být i Turecko a jeho pronásledování duchovního Gülena. Myslím si, že místo hledání vnitřních nepřátel bychom se naopak měli snažit najít společnou řeč. Už příběh o Svatoplukovi a jeho prutech nás učí, že lépe se podrobují rozdělené společnosti. A právě v rozdělování společnosti vidím větší riziko pro naši současnost než v názorech jednotlivců typu Sorose, kteří se jen snaží změnit společenské postoje k obrazu svému. Jestliže chceme zabránit roztříštění, a tím i oslabení společnosti, snažme se nalézt společné národní postoje, respektujme vítěze i méně úspěšné z voleb a nestavme si ve společnosti názorové barikády, ze kterých jen křičíme, a přitom neposloucháme. Různé konspirační teorie a hony na vnitřní nepřátele nechme v totalitní minulosti,“ domnívá se poslanec ODS Karel Krejza.

„Nerada bych se pouštěla do spekulací, nedisponuji relevantními materiály, které by objasnily celkové působení pana Sorose. To, že se snaží prostřednictvím peněz působit na politický vývoj a směřování v několika zemích, je asi zřejmé. Ostatně ty organizace, které dotuje, to ani nepopírají a lze lehce dohledat účel jejich činnosti,“ míní poslankyně SPD Lucie Šafránková.

„Mám stejné vidění jako pan premiér Orbán. Soros je zlo, které končí násilím a krveprolitím. Divím se, že náš premiér Babiš toto zlo veřejně nepojmenuje a nezaúkoluje naše tajné služby, aby mu k tomu zajistily dostatek důkazů. Zde platí, že kdo zlu nečelí, sám jej páchá. V konečném důsledku může jeho nečinnost svrhnout i jeho samého. Doporučil bych proto panu premiérovi vyhodit několik PR poradců, kteří mu tak ‚moudře‘ radí, a najmout si poradce na bezpečnost. Bude se mu to určitě hodit,“ říká poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Jde bezesporu o takzvaný model Reichstag, který po nacistech úspěšně praktikují USA a jejich neziskovky po celé planetě – to znamená umělé vytváření provokací, kdy často obětují vlastní lidi. Například oblíbená byla vražda či únos politika v Latinské Americe a následně z toho obvinili vládu. V Sýrii byly sarinové útoky na protivládní demonstranty a v Kyjevě opět střelba do protivládních demonstrantů. Dnes už víme, že za vším jsou ti, kdo si přejí krizi a likvidaci legitimní vlády. Nejde o konspirace, například sarin do Sýrie prošel z Iráku přes Turecko s vědomím CIA. Podobný osud čeká nejen Slovensko, ale i nás. Brusel a sorosovci nikdy nepřipustí rostoucí sílu protibruselské a protisluníčkářské opozice a její vládu, takže další Majdan pod jakoukoli záminkou čekejme u nás. Máme tu protivníky, kteří se neštítí vraždit vlastní lidi ve jménu svého dobra,“ varuje poslanec SPD Jiří Kohoutek.

Prokousnout Ficovi hrdlo, protože není sluníčkář

„Orbán má tak jako většinou plnou pravdu. Vražda novináře a jeho snoubenky není o nic smutnější než vražda bezdomovce nebo prostopášné manželky. Je to vražda. Pokud je úmyslná, čeká vraha více než 15 let vězení a u dvou vražd nad 20 let až doživotí. Ale to musíme mít vraha. Slovenská kauza je zatím jenom hysterickým politickým žvástem. Z hlediska solidní žurnalistiky vše, co bylo napsáno, jsou zatím kecy. Něco reálného lze psát až v okamžiku, kdy bude někomu sděleno obvinění z trestného činu. Čmuchat o této osobě a jeho stycích a pozadí styků, to už je o něčem jiném: Jde o konkrétní směr. Ale zatím se tak nestalo. Čili co se píše, to je uvažování o tom, že se uvažuje o uvažování. Pokud tisíce lidí vyšly koncem minulého týdne do ulic a ve více než 40 městech požadovaly důsledné vyšetření vraždy novináře Jána Kuciaka, je to totéž, jako kdyby demonstrovaly pro prodej dámských vložek v supermarketech. Protože kriminalisté jsou zpocení za ušima i na zadku z toho, jak se snaží najít stopy, které by je zavedly za vraždícím padouchem. Pro ně to je doslova existenční, protože jenom úspěšný kriminalista je perspektivní kriminalista,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Pokud během masivních demonstrací zaznělo volání po demisi koaliční vlády vedené premiérem Robertem Ficem, volání nebylo podloženo ničím jiným než politickou hysterií. A také touhou prezidenta Kisky a těch, kteří ho řídí, po odstranění premiéra Fica. Politické komedie jsou nekonečné. Vzpomeňte na mrtvého v Praze v listopadu 1989, který najednou mrtvý nebyl. Pokud vládní strana Most-Híd žádá odchod ministra vnitra Roberta Kaliňáka (Směr), je jejich požadavek stejně opodstatněný jako tvrzení, že má rezignovat ministr zdravotnictví, protože se v Košicích podělali dva lidé, a je to asi z jídla. Nemůže za to ministr zdravotnictví? Ministr vnitra odpovídá za fungování policie, nemá pod sebou asociaci vrahů a pedofilů. Nebo ne? Pokud stranička Most-Híd kritizuje premiéra Fica kvůli tomu, že zaútočil na prezidenta Andreje Kisku, požadujícího rekonstrukci vlády nebo předčasné volby, je to jenom politická rvačka čili prasárna o ničem. Kiska si jenom honil ego, když útočil na vládu, protože nevěděl o nic více než vrátný na ministerstvu vnitra – že kriminalisté stále pátrají a pátrají a také pátrají,“ dodal Doubrava.

„Pokud někdo mediálně spojuje vraždu novináře Kuciaka a jeho partnerky s Kuciakovou investigativní prací na propojení kalábrijské mafie s osobami blízkými slovenské vládě, má to malý háček. Je to jenom jedna z verzí možného motivu. Pokud Fico Kisku obvinil z mocenských her a destabilizace země, měl pravdu. Jsou to přesně noty, za kterými je Soros čitelný jako Bible. Nejhorší je, že už se před tím ani neskrývá. Má nás za blbečky, kteří to nevidí. Žel i u nás je jeho přisluhovačů, asi jím i placených, více než dost. Protože je napojen na mnoho teroristických organizací, kterým se říká neziskové organizace, je to více než pravděpodobné. Soros nemusí hnout ani brvou, nemusí říci jediné slovo, a přitom jeho záměry jsou naplňovány. Jím podporované neziskovky jsou dlouhodobě orientovanou výsadkovou armádou – mají za cíl prokousnout Ficovi hrdlo, protože není sluníčkář. Myslet si, že jde jen o Slovensko? Tak naivní snad nikdo být nemůže. Zatím neobjasněnou vraždu využívá opozice k hysterii hloupých, aby ‚stupňující‘ se vnitropolitická krize mohla vyústit v předčasné parlamentní volby. Prostě chtějí změnu koryt. Uvolnit je pro vepře, kozy a ovce, které z povzdálí pase i jakýsi Soros. A Kiska mu dělá baču,“ uzavřel Doubrava.

Soros je pro mne synonymem zla, zmaru a zkázy

„Ano, souhlasím s maďarským premiérem, jen bych na ten seznam zemí připsal i Polsko a Ukrajinu. Zejména na případu Ukrajiny je vidět, jak daleko je tento nebezpečný nadnárodní lobbista, vekslák Soros schopen zajít při svých ‚investicích‘. Osobně považuji za velmi naivistické čekat jakékoliv dobro od člověka, který již prokázal, jak bezohledným je byznysmenem. Tento nadnárodní vekslák Soros by neváhal zlikvidovat českou korunu, kdyby k tomu dostal příležitost, to by si jeho obdivovatelé v české kotlině měli hodně rychle uvědomit. Stejně jako pro něho nebyl problém podporovat vraždění na Majdanu.V případě Sorose se nebavíme o nějaké ‚konspirační teorii‘, ale reálně existujícím a reálně konajícím nadnárodním lobbistovi, který sleduje jakýkoliv jiný cíl, jen zcela určitě ne blaho absolutní většiny původních Evropanů. Soros je pro mne synonymem zla, zmaru a zkázy,“ uvedl poslanec SPD Lubomír Volný.

„Slovensko nyní prožívá jiné trable, než je Soros…,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Ano, vypadá to tak, ale podle mne jde o určité zjednodušení pohledu na věc. Jeden člověk, i když bohatý a vlivný se svými organizacemi, by těžko mohl dokázat ovlivnit myšlení lidí v několika státech najednou. Proto je situace ještě víc nebezpečná, neboť pod rouškou hesel o demokracii, lidských právech a svobody lidí se skrývá touha řešit jen postupně a pomalu vzniklé problémy, a to samozřejmě tak, aby z toho plynuly zisky. Kdo z této situace získává nejvíce, určitě zjišťují nejen novináři, ale i za tím účelem vzniklé orgány a organizace. Tak uvidíme, jestli se to brzy dozvíme bez toho, aby se svět více přiblížil směrem k válce. Sice se říká, že válku nikdo nechce, nechápu tedy, proč se stále válčí. Ani uprchlíci valící se do Evropy zatím nejsou zárukou nějakého zlepšení, spíše naopak. Proto by se měl proces jejich přijímání zpomalit a hlavně kontrolovat,“ říká senátor KSČM Václav Homolka.

„Soros je zastánce bezbřehého liberalismu a evropské integrace. Je zastáncem migrace a také tvrdí, že těm státům, které porušují a odmítají migraci, by měly být odebírány anebo kráceny eurofondy. To, co se děje na Slovensku, může evokovat jakési náznaky ze strany Sorose na destabilizaci vlád v zemích, které se imigraci brání. Tyto snahy a případné vazby je potřeba objasnit. Třeba tím, že se co nejdříve najde pachatel vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně včetně toho, kdo za vraždami stál,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

„Domnívám se, že tato Orbánova hypotéza má své racionální jádro. Sorosova nepolitická politika za podpory mnoha neziskových organizací, některých dokonce financovaných státem, má bohužel i u nás vhodnou živnou půdu, neboť obdobným způsobem přemýšlejí a chovají se i zástupci dohořívajícího kultu Václava Havla. Všem těmto lidem silný, suverénní, soběstačný národní stát, zbudovaný na vlastenectví, úctě ke skutečným tradicím a dědictví našich předků z rozličných důvodů nevoní,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Pan premiér Orbán je vlastenec, kterého můžeme Maďarsku jen závidět. Zasahování do fungování suverénních států je zjevné a podle mého názoru nepřípustné,“ míní poslanec SPD Pavel Jelínek.

„Kontinent migrantů odmítám,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

„George Soros coby zdatný finančník se netají svou ideologií ‚otevřené společnosti‘, a tuto ideologii je díky své nadační organizaci Open Society a jinými svými fondy schopen financovat přes dotační programy směřujícími do neziskových organizací v různých zemích. Toto je velice nebezpečné vzhledem ke skutečnosti vlivu na světový hospodářský a politický vývoj. Bohudík v jeho rodné zemi, Maďarsku, v čele s prezidentem Orbánem, nejsou jeho ideologii dveře otevřené, a proto to bude zřejmě zkoušet postupně v dalších zemích s nastavenou protiimigrační politikou,“ domnívá se poslankyně SPD Ivana Nevludová.

Nebezpečí, že se Budapešť příchodem migrantů změní na špinavé a nebezpečné město

Přijímání migrantů by podle Orbána Maďarsko finančně zruinovalo. „Buď peníze utratíme na rozvoj, nebo na vybudování útočiště pro migranty,“ řekl předseda vládní strany Fidesz, která je favoritem parlamentních voleb vypsaných na 8. dubna.

Maďarsko by podle Orbána finančně nezvládlo příchod deseti tisíc migrantů, které podle něj plánuje do země poslat Evropská unie. Upozornil na finanční problémy, které masová migrace přinesla bohatším zemím, jako jsou Rakousko a Německo. Peníze z maďarské státní pokladny je podle Orbána potřeba vynakládat „na Maďary, maďarskou mládež, důchodce a maďarské obce než na migranty z jiných zemí“.

On a jeho strana Fidesz jsou podle maďarského premiéra zárukou, že země nebude zaplavena migranty „a nezmění se, jako se změnila řada západoevropských měst“.

Před nebezpečím, že se Budapešť příchodem migrantů změní na špinavé a nebezpečné město, varoval ve videu zveřejněném na Facebooku také šéf úřadu premiéra János Lázár. Jako odstrašující příklad přitom použil Vídeň, což na rakouské politické scéně vyvolalo ostrou kritiku.

Orbán dlouhodobě obviňuje miliardáře Sorose z podpory masové imigrace do Evropy. V pátek dokonce uvedl, že jeho „rukopis“ vidí i za současnou napjatou situací na Slovensku. Podle něj vývoj v zemi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové souvisí se snahou Sorose svrhnout středoevropské vlády, které nesouhlasí s imigrací do svých zemí.





