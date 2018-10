Makedonský prezident zahájí návštěvu ČR, přijme ho Zeman

V Česku bude do pátku, kdy se setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Ivanov, který příští rok ve své funkci skončí, navštíví Prahu po dvou letech. Se Zemanem by mohl mluvit o integraci do NATO a Evropské unie nebo o ekonomické spolupráci. Tématem by se měl stát i výsledek makedonského referenda o změně názvu země a další vývoj v parlamentu. Ivanov vystupoval proti změně názvu na Republika Severní Makedonie. Přejmenování má vyřešit spor s Řeckem a otevřít cestu k začlenění do evropských struktur.

Českého a makedonského prezidenta v minulých letech spojilo téma migrace. Česká republika balkánské zemi pomáhala se zvládnutím migrační krize. Makedonii poslala humanitární i vojenskou pomoc, do zemi také opakovaně vysílá policisty.

