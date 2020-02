Maláčová drtila Babiše, ten se nemohl bránit. Pak to schytala možná ještě hůř. Moravec toho vyslechl hodně

reklama

„My se běžně o těchto věcech bavíme. Pan premiér by to neměl brát jako výslech, jak jsem zaslechla, ale jako příležitost věc vysvětlit. Celá ta věc je nešťastná, často se to dávkuje přes média, takže se o tom pobavíme v klidu,“ uvedla před kamerami.

Zdůraznila také, že pravděpodobně příští týden vybere nového šéfa Úřadu práce ČR. Babiš už dal najevo, že si nepřeje, aby se ředitelem stal např. bývalý ministr průmyslu za ČSSD Jiří Havlíček. „Já chápu, že by chtěli zajistit svoje lidi, ale neměli by to přehánět,“ doporučil ČSSD premiér.

„My také hnutí ANO nekádrujeme jejich odborníky,“ odmítla premiérova slova před kamerami Maláčová, která zdůraznila, že je na ní, koho vybere, a pokud by vybrala Havlíčka, vybrala by ho prý jako schopného manažera a člověka, který rozumí českému hospodářství, což se v pozici ředitele Úřadu práce ČR hodí.

Když dostal slovo Jurečka, nešetřil ostrými slovy na adresu premiéra.

„Mně to přijde jak dva kluci na pískovišti s těma bábovičkama. Pan premiér řekne ‚vy po nás chcete informace o Ministerstvu dopravy, tak já se teď zaměřím na to, jak vybíráte ředitele Úřadu práce ČR‘. To mi přijde absolutně neprofesionální,“ nešetřil Jurečka Babiše.

Ale pokud jde o Jiřího Havlíčka, Jurečka by prý pozdvihl obočí, protože ani jemu nepřijde zcela vhodné, aby Úřad práce ČR řídil bývalý ministr za ČSSD.

V jedné věci ale Maláčové fandí. Podle Jurečky je třeba zreformovat IT systémy na MPSV tak, aby spolu komunikovaly databáze na ministerstvu, ale také různá ministerstva mezi sebou. Podle Jurečky je nezbytné propojovat informace z resortu práce s resortem financí a s resortem zdravotnictví.

Maláčová Jurečku ujistila, že se o reformu systému snaží, ale je si vědoma toho, že to bude složité. Podstatně složitější než byla příprava e-shopu na dálniční známky.

Moravec poté přehodil výhybku k reformě sociálních dávek. Otevřel téma reformy dávek na bydlení.

Když dostal slovo Jurajda, doporučil státu investovat do dětí. „Investovat do dětí je to nejlepší, co můžete udělat. Naopak trestat děti za jejich rodiče je to nejhorší,“ zlobil se Jurajda s tím, že některé skupiny obyvatel se potýkají s dědičnou chudobou a to se musí řešit, za to nelze lidi trestat.

„Ty byty nestavíme, stát je nestaví, obce je nestaví, lidé nemají kde bydlet, zvláště lidé v nouzi,“ upozorni Jurajda.

„Já bych to všechno podepsala, co řekl pan Jurajda, ale ten problém je jinde. Ty peníze nejdou rodinám s dětmi, ale jsou k obchodníkům s chudobou,“ ozvala se Maláčová. Proto hledá cesty, jak nedávat peníze obchodníkům s chudobou a jak donutit rodiče, aby své děti posílali do školy.

Přísnost v oblasti dávek není ani podle Maláčové systémovým řešením, ale lepší se jí nepodařilo najít ani po roce a půl diskusí. Snaží se proto alespoň zreformovat systém práce na obcích, aby ti rodiče měli šanci najít si jakoukoli práci, byť by to byl i jen úklid na obci. Trvá však na tom, že rodiče musí pocítit, když neposílají své děti do školy a žáci mají příliš mnoho zameškaných hodin.

V tu chvíli se ozval Jurečka a vyčetl ministryni, že toto by mohla říkat, kdyby byla v opozici. Ale ona je ministryně a má spolu s partnery vlády hledat systémové řešení. Systémovým řešením je podle Jurečky např. zaplacení učitelů, kteří budou učit třeba jen 15 dětí, aby je naučili co nejvíc. Maláčová chtěla Jurečkovi vstoupit do řeči, ale ten se nedal.

Když dostalo slovo opět ministryně, začala zostra. „Teď mluvím já. Já jsem rok a půl jezdila po těch vyloučených lokalitách a ta generační chudoba je problém. Ty děti do té školy nechodí,“ rozčílila se dáma.

Jurečka viděl možnost na systémovou změnu v podpoře rodin cestou daňových slev, aby lidé byli motivováni k práci, a aby jim v peněženkách zůstávalo víc peněz.

Podle Maláčové je to ale jen teorie, protože to, co navrhuje šéf lidovců, může fungovat v rodinách, kde rodiče opravdu pracují. Ale v problémových lokalitách Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje by to nefungovalo.

Jurajda poté zopakoval, že Maláčová nevolí správnou cestu, když chce rodičům odebírat dávky, pokud jejich děti budou mít zameškáno příliš mnoho hodin. „My máme těm dětem pomáhat, protože z nich mají být daňoví poplatníci, ale my je vytlačíme někam do kriminality nebo na šedý trh práce,“ kroutil hlavou Jurajda.

Jurečka dodal, že z lidovců by takový zákon nikdo nepodpořil a nepodpoří. „Takovou blbost by nikdo z lidovců nepodpořil,“ vmetl Maláčové.

Po pětačtyřiceti minutách diskuse došlo i na důchodovou reformu. Babiš si stěžoval, že představy Jany Maláčové jsou natolik složité, že je nepochopil a Maláčová před kamerami vysvětlovala, že jí Babiš dal 15 sekund na popis důchodové reformy, a to je moc málo času.

Maláčová jako ministryně odmítá oddalovat věk odchodu do důchodu. Jurečka okamžitě podotkl, že rodiče, především maminky, ale obecně pečující osoby mají být odměněny za to, že vychovali novou generaci. A členka vlády tady Jurečkovi dala za pravdu. „Zásluhovost je na jedné straně o tom, kdo kolik odvedl do systému, ale také o tom, co kdo udělal pro společnost,“ zdůraznila ministryně. Toto chce zohlednit tak, aby se podařilo důchodový systém udržet v chodu. „Pojďme hledat jiné zdroje, jak důchody do budoucna financovat, a já jsem je načrtla,“ uvedla Maláčová. Odmítá zavádět povinné spoření na důchod. „To je v podstatě skryté zdanění práce,“ varovala členka vlády.

Jurečka konstatoval, že by lidé měli být informováni o tom, jaký je čeká důchod, aby se těmto informacím mohli přizpůsobit.

A Jurajda se znovu rozzlobil. „Jak je možné, že ti lidi nevědí, do čeho jdou? Mně to přijde jako sociální zločin,“ rozčiloval se, že lidé každý rok nevědí, jaký je čeká důchod.

Moravec poté předložil data, která ukazují, že už v lednu se rozpočet ocitl v mínusu. Zatěžují ho výdaje na penze, ale nejen na ně. V lednu loňského roku byl přitom rozpočet osm miliard v plusu.

Maláčová přesto prohlašovala, že by i tak důchody do budoucna zvedala o tisíc korun, protože řada věcí významně zdražuje. Šla by tak nad úroveň zákonné valorizace, a to asi o 300 korun navíc.

Pak Moravec položil na stůl průzkum společnosti Kantar CZ. Průzkum ukazuje, že Babiše a jeho hnutí ANO by volilo 30 procent voličů. Piráti jsou druzí s 16,5 procenty a třetí ODS má 12,5 procenta. Čtvrtý skončil Tomio Okamura se svým hnutím SPD, který by získal 7,5 procenta, komunisté 6,5 procenta a TOP 09 pak 5,5 procenta. Na pětiprocentní hranici vstupu do Sněmovny se ocitly ČSSD, hnutí STAN a lidovci.

Hluboko pod pěti procenty by zůstala Trikolóra Václava Klause mladšího a Zelení.

