Maláčová, nebo Dienstbier? SOCDEM se o víkendu pokusí o vzkříšení

Sociální demokraty čeká v jistém smyslu přelomový sjezd. V roce 1993 se v Hradci Králové stal Miloš Zeman předsedou sociálních demokratů, postupem času udělal z této strany silnou partaj s ambicí vládnout. A tuto svou ambici také v roce 1998 naplnil.

S podporou velkého matadora sociální demokracie Lubomíra Zaorálka se o křeslo šéfky strany přihlásila někdejší ministryně práce ve vládě Andreje Babiše (ANO) Jana Maláčová.

„Chci podpořit na předsedu sociální demokracie někoho, o kom vím, že má odvahu a že ho bude slyšet,“ pravil na videu kolujícím po sociální síti Facebook Zaorálek. A ukázal na Janu Maláčovou.

„Máme tu neschopnou, prolhanou vládu, která to, co slíbila, to porušila a já chci, aby k tomu sociální demokracie přestala mlčet. Abychom se konečně ozvali, protože sociální demokracie tu vždycky byla od toho, aby se zastávala pracujících lidí. A proto kandiduji na předsedkyni sociální demokracie. Protože víte z minulosti, že co slíbím, to splním. A že se ničeho nebojím,“ sdělovala lidem Maláčová.

Ale vedle ní se o své místo na slunci přihlásil také někdejší senátor za ČSSD a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

„Jmenuji se Jiří Dienstbier a rozhodl jsem se kandidovat na předsedu sociální demokracie. Je potřeba nabídnout věrohodnou alternativu k představě spolupráce s antisystémovou levicí v čele s Janou Maláčovou a Kateřinou Konečnou,“ oznámil Dienstbier na videu kolujícím po sociálních sítích.

Dienstbier by sociální demokracii rád viděl jako moderní levicovou stranu evropského střihu, která se pokusí postarat o důstojný život všech občanů České republiky. „Bez rozdílu původu nebo k jaké skupině obyvatel patří. Nikdo nesmí být z tohoto principu vylučován,“ zdůraznil bývalý senátor.

Spolupráci s komunisty považuje Dienstbier za nemožnou, protože komunisté zpochybňují členství Česka v EU a NATO, což je podle Dienstbiera nepřijatelné.

„Chci se spojit se stranami, jako jsou Zelení nebo Budoucnost, ne s antisystémovou levicí nebo národně konzervativními stranami, jako je STAČILO!“ řekl serveru Novinky.cz Dienstbier.

Dlouholetý poradce šéfů ČSSD Oto Novotný v textu pro Deník Referendum o Janě Maláčové napsal, že se spolupráci s komunisty bude snažit zastřít spoustou řečí. „Již dávno si vrabci cvrlikají o jejím propojení na odborné kruhy kolem Matěje Stropnického a Petra Druláka, kteří v České republice koncept ‚konzervativní levice‘ tvrdošíjně prosazují,“ konstatoval.

„Dienstbier bude delegáty sjezdu varovat, že Maláčové projekt volebního spojení SOCDEM a komunistů je jeden velký omyl, který může mít pro českou sociální demokracii tragické důsledky. Jakmile se tato strana nechá zavléct do populisticko-konzervativních bažin, tak do nich zabředne až po uši a v České republice jako potenciální reprezentantka evropské sociální demokracie definitivně skončí,“ pokračoval Novotný.

Na straně Maláčové je naopak fakt, že se Kateřině Konečné schováním komunistů pod značku STAČILO! opět dařilo vítězit. Novotný však také připomněl, že Maláčová byla ministryní zrovna v časech, kdy ČSSD vypadla ze Sněmovny. A byla to ona, kdo spolu s podporou komunistů řídil zemi v kabinetu Andreje Babiše.

Maláčová také tvrdí, že Dienstbierova představa je vlastně pokračováním politiky dosavadního místopředsedy Michala Šmardy, jehož přístup se z jejího pohledu ukázal jako nedostačující.

„Sobotní sjezd má tedy, jednoduše řečeno, jediný úkol. Rozhodnout, zda SOCDEM vykročí ke své obnově provinčně konzervativním, anebo evropsky progresivním směrem. Jestli zůstane ‚sociální demokracií‘ jen podle jména, anebo se stane plnohodnotnou sociální demokracií, kterou známe z její více než stopadesátileté úspěšné evropské praxe. Delegáti sjezdu by se měli rozhodnout pro druhou možnost, podpořit Dienstbiera, a postavit se tak proti novým fierlingerovcům, kteří dnes opakovaně hodlají pod falešnými sliby jejich stranu zničit,“ uzavřel Novotný.

Redakce CNN Prima NEWS zjišťovala u bývalých důležitých tváří sociální demokracie, koho by na post předsedy preferovali.

„Podporuji paní Maláčovou. Znám ji dlouho. Je pracovitá a schopná kompromisu ve prospěch prosazení sociálnědemokratických hodnot. Důležité také je, že je mediálně zdatná. Věřím, že po jejím zvolení budou preference SOCDEM stoupat. Proto ji budu v sobotu podporovat,“ uvedl pro CNN Prima NEWS Chvojka, který se v krajských volbách dostal do zastupitelstva Pardubického kraje.

Tomáš Petříček to vidí jinak: „Velmi mě zneklidňuje debata, že by SOCDEM mohla spolupracovat s komunisty pod hlavičkou STAČILO!. Pro mě je zásadní, kdo z kandidátů jasně tuto variantu odmítá. Sleduji to zpovzdálí, ale ze slov Jany Maláčové vyplývá, že seriózně přemýšlí o přivedení strany do koalice antisystémových stran,“ řekl redakci. „Naopak Dienstbier to jednoznačně vylučuje. Z toho jasně vyplývá, že pro mě je variantou spíš Dienstbier,“ dodal.

Šéf nejsilnějších odborů v Česku Josef Středula podpořil Maláčovou.

