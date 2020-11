Maláčová už nevydržela Moravce. Ten opět tepal Babiše, Piráti chtějí hledat viníky

reklama

Hosty první hodiny Otázek Václava Moravce v ČT byli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), poslankyně Olga Richterová (Piráti), která se specializuje na sociální problematiku, a sociolog Daniel Prokop, který dané problematice věnuje také velkou pozornost.

Moravec hned na úvod vládu tvrdě zkritizoval.

„Senioři na prvním místě? Vládní závazek rozhodně neplatil při ochraně jedné z nejohroženějších skupin nemocí covid-19,“ konstatoval Moravec s tím, že vláda situaci v domovech pro seniory podcenila a nenechala seniory a pracovníky těchto domovů pravidelně testovat. Jedním dechem dodal, že v době, kdy vláda měla seniory opravdu chránit, točil předseda vlády videa „čau lidi“, v nichž vyprávěl, jak je důležité chránit seniory.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Maláčová ihned diváky uklidňovala, že vláda se teď opravdu snaží dělat všechno pro to, aby seniory ochránila. „Uděláme všechno pro to, aby se to zbrzdilo a myslím, že už jsme na dobré cestě,“ uvedla ministryně.

„Víte, že všechno má v rukou Ministerstvo zdravotnictví. Nám jako vládě se nepodařilo přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví, aby přikročilo k tomu plošnému testování, tak jako na jaře,“ pokračovala členka vlády. Prý už od poloviny srpna vystupovala na vládě velmi ostře. „Ty desítky telefonátů, dopisů. smsek a hádek na vládě, a velmi ostrých hádek, tak víc razantní už jsem nemohla být,“ uvedla Maláčová.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se dostala ke slovu Richterová, poukázala na to, že na návrh Pirátů bylo v původní strategii pro boj s pandemií zahrnuto i plošné testování zaměstnanců domovů pro seniory, ale kdosi na Ministerstvu zdravotnictví tento bod ze strategie vyškrtl. A dnes se nikdo nechce k tomuto svému kroku přiznat. Piráti to ale podle Richterové nenechají být a budou pátrat po tom, kdo tuto odpovědnost nese. Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 80% Jan Blatný 20% hlasovalo: 7071 lidí

Prokop poté doplnil, že vedle zaměstnanců domovů pro seniory by plošně testoval i učitele. Dokud se to nezmění, tak budeme podle sociologa zvládat epidemii jen těžko.

„V tom systému nikdo není moc motivovaný, aby se nechal otestovat a šel domů na tu nemocenskou. Zaměstnavatelé k tomu nejsou motivovaní, protože ztrácejí pracovní sílu, a zaměstnanci nejsou motivováni k odchodu do karantény, protože přicházejí o část příjmů,“ upozornil Prokop.

Sociolog Prokop má za to, že v epidemii je třeba více testovat populaci, více trasovat a více izolovat kontakty nakažených osob.

Richterová konstatovala, že toto mělo fungovat už dávno, ale protože to nefunguje dostatečně, tak hrozí, že v lednu opět narostou počty nakažených a může přijít další vlna epidemie. Jedním dechem dodala, že to také zvenku vypadá tak, že velké obchodní řetězce zůstaly otevřené, zatímco menší obchody musely zavřít, takže to vypadá tak, že si velcí hráči prosazovali to, co potřebovali, ale malí obchodníci mají smůlu.

Tady ale Maláčová nesouhlasila. Maloobchodníci prý také k vládě promlouvají a Maláčová prý dělá co může, aby přiměla své kolegy ve vládě, aby svým způsobem přepnuli své uvažování.

Moravec chtěl vědět, zda se Maláčové daří kolegy přesvědčit, a ministryně se v jednu chvíli rozzlobila.

„Já to dokončím, protože vy mi neustále skáčete do řeči. Já upozorňuji na to, že ta situace bude spatná ještě několik měsíců, a do toho se musí přepnout nejen vláda, ale my všichni,“ zdůrazňovala ve studiu Maláčová.

Podle Prokopa by ale vláda měla více motivovat firmy, aby své zaměstnance přesunuly na home office. Třeba odpuštěním plateb za sociální pojištění.

Maláčová však okamžitě oponovala, že by se to takřka nedalo kontrolovat a proto je třeba být s výdaji peněz opatrní. „Myslím si, že je špatně, když úplně všechny ke všemu motivujeme. A nesmějte se, paní poslankyně!“ obořila se Maláčová na Richterovou.

Poslankyně Richterová poté Maláčové zasadila další ránu a poukázala na to, že firmy, které se při plnění svých povinností opozdily byť o jediný den, teď musí vracet peníze získané z programu Antivirus. což je pohřbí.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Maláčová slibovala, že tyto problémy jednotlivých firem bude řešit. „Těch firem je v tuto chvíli kolem třiceti, hledáme v tuto chvíli cestu, jak ty firmy nezlikvidovat,“ slibovala ministryně. Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 15244 lidí

„Já budu nadšená,“ ozvala se v tu chvíli Richterová. „My jsme to řešili ve Sněmovně, tam se to nepohnulo, ale díky vašemu pořadu se to hejbne a za to já jsem ráda,“ pochválila poté Moravce.

„Tohle je vaše specialita, vy si vyberete jeden až dva případy a chcete tím zbořit celý program, který pomohl 70 tisícům firem,“ vyčetla pak Maláčová Richterové.

Ministerstvo financí se změnilo na ministerstvo dozoru nad MPSV, zlobila se Maláčová

Když se znovu dostal ke slovu Prokop, poukázal na to, že koronavirová krize zasahuje především lidi, kteří nemohou pracovat na plný úvazek. Podle sociologa je namístě tyto úvazky nezatěžovat tak velkými odvody, protože současné vysoké odvody vedou k tomu, že tito lidé si nechají vyplatit část příjmů na ruku a to je problém, protože tito lidé přicházejí v případě krize o práci jako první.

Maláčová před kamerami volala po tom, aby se zvýšil počet lidí, kteří mají právo inkasovat přídavek na dítě. Stát podle Maláčové musí touto cestou pomoct rodinám, i když se to ministryni financí za hnutí ANO nelíbí.

„Ministerstvo financí začíná být ministerstvem pro dozor nad MPSV,“ posteskla si Maláčová a rozhodla se popsat stávající situaci.

„Na ten přídavek dosáhnou v podstatě jen nepracující rodiny. Teď potřebujeme ten příspěvek dostat tam, kde byl v roce 2014, aby se týkal alespoň půl milionu dětí. Důležité je, aby pracující rodiny s dětmi měly nárok na ten přídavek,“ zaznělo z úst ministryně.

Upozornila také, že český sociální systém je stále funkční, a pokud se rodiny dostanou do problémů, třeba i rodiny samoživitelů, tak jim tato síť pomůže.

Ta vláda udělala každoroční sekeru 160 miliard bez jakýchkoliv analýz

Moravec poté obrátil pozornost k razantnímu snížení daní pro zaměstnance na 15 a 23 procent, pro které hlasovali poslanci ANO, ODS, SPD a KSČM.

„Ta vláda udělala každoroční sekeru 160 miliard bez jakýchkoliv analýz,“ rozzlobil se Prokop.

„Rodí se nám tady budoucí koalice,“ zaznělo z úst Maláčové. Poté přirovnala Andreje Babiše k Viktorovi Koženému. „Mně to připomíná tu kampaň pana Viktora Koženého z 90. let s jistotou desetinásobku. Toto je podobné,“ řekla.

Richterová se pustila do deníku MF Dnes. List do titulku napsal, že daně se lidem sníží „na dva roky“. „Tímto titulkem se z MF Dnes definitivně stal stranický tisk, protože v tom zákonu to není, je to jen v důvodové zprávě, která je v legislativně nevymahatelná.

Psali jsme: Je mu 68, dělá v Albertu. „To jsem nezažil za celý život. Lidi, co to děláte? Horší než po válce! Rodina vylíže litr medu, než dojde k pokladně…“ Profesor Hořejší: Musíme ochranu před covidem nadřadit osobní svobodě! Češi a covid: Strach z viru stejný jako na jaře, ale opatrnost polevuje Podnikatelské odbory: Plán na likvidaci živnostníků aneb Omyly vicepremiéra Havlíčka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.