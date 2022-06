Malé platy a práce od nevidim do nevidim. Prahu obsadili rozčílení zemědělci, máme jejich svědectví i foto

Kdybych nebyl zoufalý, tak nejezdím protestovat do Prahy. Doma mám práce až nad hlavu. To řekl ParlamentnímListům.cz hospodář z jižní Moravy Svatopluk Müller v celkem slušně zaplněném velkém sále pražské Lucerny. Naštvaných zemědělců je ostatně plná „stověžatá“.

„Nechceme vás, nezemědělce, srát. Bráníme jen naše majetky a život na venkově,“ hlásal jeden z transparentů ve velkém sále pražské Lucerny. Tam, ale i na další místa v hlavním městě svolali zemědělce na středu jejich předáci. Protestují proti nastavení dotací ve prospěch malých farmářů. Česká vláda se prý chová tak, že jejich pohár trpělivosti už přetéká.

Vládní agrohazard

Na stolku v Lucerně ležely připravené transparenty s nápisem „Nechceme vládní agrohazard“. Prezident agrární komory Jan Doležal a předseda zemědělského svazu Martin Pýcha předtím zaslali premiérovi Petru Fialovi otevřený dopis, kde se ho mimo jiné ptají, proč chce vzít peníze těm, kteří i navzdory lépe dotované zahraniční konkurenci nadále drží na nohou živočišnou výrobu a pěstování náročných plodin, proč preferuje mikropodniky a proč chce být v zemědělské politice bruselštější než Brusel. Prý zastupují zemědělce, kteří produkují osmdesát procent českých potravin.

Ve velkém sále pražské Lucerny bylo dusno. A proto se někteří lidé pracující v zemědělství shlukli u jediného stánku s občerstvením. „V zemědělství lidé dnes pracují hlavně z lásky. Platy jsou malé a dělá se od nevidim do nevidim. Proto už to nikdo moc dělat nechce. Bereme 105 korun na hodinu a sedmnáctiprocentní prémie. Za to makáme i 350 hodin měsíčně,“ řekl Jaroslav, který je zaměstnán v zemědělském družstvu na Příbramsku, a dodal: „Je mi šedesát a od dvaadvaceti sedím za traktorem. Stále se potýkáme s počasím, nejde o žádnou fabriku. Přitom když udělají v automobilce auto, tak si sami podle trhu určí cenu. Když my vyprodukujeme vajíčka, maso nebo obilí, tak cenu určují ostatní. Jatka, obchodní řetězce a tak dále. Všechno špatně!“

Do Lucerny byli pozváni všichni předsedové koaličních stran, ale omluvili se a někteří za sebe poslali zástupce, kteří ale moc ovací nesklidili. Doležal se podivil nad nevědomostí Fialy, který dával akci do souvislosti s Babišovým Agrofertem, a doplnil: „Pro stromy Agrofertu chtějí pokácet les, tedy zemědělství!“ V Česku se podle něj chystá dotační tunel, o kterém rozhodli „zemědělci z Václaváku“. Nakonec ale zmírnil: „Nepřišli jsme je grilovat, chceme, aby bylo co grilovat!“

U piva a sodovky si následně Jaroslavův kolega Petr posteskl: „Mladí lidé už na zemědělství kašlou. Kdo by to taky dělal, když si většina kluků při těch přesčasech ani nenajde holku a nepořídí rodinu, protože jim na to prostě nezbude čas.“ A směrem k pódiu se nezdržel pesimismu: „Jen si tady velcí páni zažvaní, ale nic se nezmění.“

Generální stávka

Po začátku války na Ukrajině se podle prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové všechno zhoršilo a přes upozornění s tím vláda nic nedělá. „Připadala jsem si jako slepička, co chodila pro vodu kohoutkovi s nohama nahoře, což je zemědělství a potravinářství,“ nechala se inspirovat dětskou pohádkou. Česko má, jak řekla, kromě Dánska a Rumunska nejvyšší daň z přidané hodnoty pro spotřebitele na potraviny v Evropě. A vláda nic.

„Dotace jsou rozdělovány velmi nespravedlivě, spekulanti je dostávají za nic a těch problémů je mnohem víc. V Evropské unii vládne spousta omezení. Třeba od roku 2026 bude zakázáno pěstovat stejnou plodinu rok poté na stejném místě. Pšenici po pšenici. Přitom to naši otcové a dědové takhle dělali celá léta a bez problémů,“ sdělil Svatopluk Müller. Ten se stará o velké rodinné hospodářství na jižní Moravě, pod které spadá několik firem, například farma Věteřov. Celkově obhospodařuje 6 000 hektarů a zaměstnává přes osmdesát lidí.

Lucerna byla solidně plná. Průvodů po Praze se podle policie účastní asi 2 000 lidí. Nesou transparenty, pískají, troubí a bubnují. „Žádám vás o neustálý tlak. Nový stát začal generální stávkou, takže v tom můžeme pokračovat,“ sdělil z pódia v Lucerně i předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.

„Kdybych nebyl zoufalý, tak nejezdím protestovat do Prahy. Doma mám práce až nad hlavu,“ dodává zemědělec každým coulem Müller. Pro něj jako pro pravicového voliče je prý současná vláda v těchto ohledech velkým zklamáním a říká: „Přesvědčili jsme se, že se přepočítali. Farmy se všude ve světě zvětšují a u nás těm větším hází vláda klacky pod nohy. Na úkor malých farem trpí ty větší.“ V zemědělství podle něj nelze dělat zásadní změny každý rok nebo volební období.

