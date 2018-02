Málokdo by vydržel takový tlak, jako Babiš. Já bych to nedal, prozradil předseda sněmovny Vondráček

„Každý krok, slova, život Andreje Babiše, to vše je pod takovým drobnohledem, až je to pro nás všechny nepředstavitelné. Ne každý člověk by vydržel takový tlak, ve kterém se ocitl. Já osobně bych ho neustál. Babiš je v nepříjemné situaci,“ řekl Vondráček v pořadu Duel Jaromíra Soukupa na TV Barrandov.

Server Týden.cz informoval o tom, že to, že slovenský soud zamítl Babišovu žalobu ohledně toho, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent, je podle Vondráčka naprostá nekorektnost. „Vezměte si, že se stane autonehoda, vy zažalujete viníka a po pěti letech soudních tahanic zjistíte, že jste měl zažalovat automobilku. Andrej Babiš teď jen zjistil, že zažaloval nesprávný subjekt a těch pět let tak může hodit do koše,“ dodal Vondráček.

Druhým hostem byla bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která k tomu zdůraznila, že Babiš je stále evidován jako spolupracovník StB. „Zatím se mu nepovedlo se očistit,“ řekla a dodala, že ani pro ČSSD to není vůbec příjemná věc. „Navíc jsme dali našim voličům slib, že do koalice nepůjdeme s někým, kdo je trestně stíhaný. Dá se říct, že se pro nás nic nemění,“ připomněla.

Mimo jiné se probíralo i další aktuální dění kolem kardinála Dominika Duky. Křesťanští aktivisté totiž poslali papežovi Františkovi dopis, ve kterém vyčítají údajný Dukův příklon k nacionalismu. „Mrzí mě, že se to řeší dopisem do Vatikánu. Já bych poprosil Čechy, aby si všechny problémy nejprve řešili doma a poté až venku,“ krotuil hlavou Vondráček. Bývalá ministryně školství Valachová však měla opačná názor. „Já si myslím, že pokud se část katolíků obrátí na Vatikán, tak to dle mého řeší čistě mezi sebou. My bychom měli vyčkat na výsledek,“ řekla a dodala, že záleží na nich, jak vyřeší svoje pravidla a morální kredity.

Opomenut nebyl ani nedávný útok na Floridě, kde bývalý student postřílel sedmnáct lidí. Server Týden.cz napsal, že jako prevence před takovými útoky podle slov Valachové slouží v Česku školení, které policie nabízí školám ve všech krajích. „Učitelé to velmi oceňují. Není to však pro ně povinnost je absolvovat,“ uzavřela.

autor: nab