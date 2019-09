Mám blbou zprávu... Babiš zúčtoval s kritiky a „napráskal“ Piráta. Nepotěší příznivce Zemana

Premiér Andrej Babiš (ANO) odjel na jednání Valného shromáždění OSN do New Yorku. A vzal s sebou svou manželku Moniku a dceru Vivien. Prý aby mohli být spolu. Babiš však zdůraznil, že rodinu nebral na výlet za státní peníze, ale letenky a hotel platil ze svého.

„Jak znám některé novináře, to bude to jediné, co je na tomhle mém hlášení bude zajímat. Sem i domů letíme normálně linkou,“ zdůraznil.

Poté si pochvaloval, že kvalita života je v Česku lepší než v USA.

„Vím, Spojené státy jsou pojem. Ale řeknu vám jednu věc. Tuhle zemi právě teď v kvalitě života předehnala jedna jiná. Mnohem menší. Země, kterou znáte líp než jakoukoliv jinou. Schválně jestli na to přijdete. Jo, naše Česká republika. Žebříček zemí sestavily Deloitte a Social Progress Imperative. A Česká republika je v něm nejen výš než Spojené státy, ale i třeba než Singapur nebo Izrael! A suverénně nejlepší ze všech zemí V4,“ konstatoval Babiš.

Poté nikoli poprvé prohlásil, že daně zvyšovat nehodlá, ale trvá na tom, aby v Česku zůstávalo více peněz, proto nechal zřídit fond, do něhož mají přispívat banky a další korporace. Finanční prostředky z tohoto dobrovolného fondu, který má nahradit sektorovou daň pro banky, jak ji prosazovala ČSSD, mají být použity na strategické investice ve školství, zdravotnictví a tak podobně.

„Jasně že se tomu hejtři smáli. Tak mám pro ně fakt dost blbou zprávu. Je to SPUŠTĚNÉ. Tenhle projekt nemá v dějinách naší země obdoby,“ napsal Babiš s tím, že pokud fond schválí Česká národní banka, už příští rok by vláda mohla mít k dispozici desítky miliard na rozvojové projekty.

Pár slov věnoval i zahraniční politice, respektive oduznání Kosova jako samostatného státu Českou republikou, po čemž volal prezident Miloš Zeman.

„Takže prosím vás, k těm fake news, které se šíří ohledně Kosova a údajného odvolání jeho uznání. Nevidím důvod, proč by česká vláda měla odstoupit od uznání Kosova jako samostatného státu. NIC SE MĚNIT NEBUDE. Pardon, že jsem si dovolil vyslechnout stanovisko pana prezidenta, jehož postoje ke Kosovu jsou dlouhodobě známé. To, na co se pan prezident odvolával, je usnesení Sněmovny z 6. února 2008, které bylo po široké diskusi přijaté valnou většinou. Z přítomných 137 poslanců bylo 117 pro, jenom dva proti. Na postoji Česka se nic nemění. Stejně se ale hned objevily komentáře, že jsem během pár dnů otočil, když jsem po schůzce v Lánech nevyloučil změny ohledně uznání Kosova. Jenže já jsem akorát vysvětlil to, že jsme s prezidentem diskutovali, za jakých okolností vlastně jeho tehdejší vláda udělila souhlas s bombardováním Jugoslávie. On to dnes považuje za chybu, a to je vlastně všechno,“ vyložil svůj pohled na situaci Babiš.

Nakonec se věnoval i debatě o výstavbě vládní čtvrti v Letňanech. Babiš nenechal nit suchou na pirátském primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi.

„Příliš mnoho lidí je zmasírovaných demagogií, kterou šíří bohužel sám pražský primátor Zdeněk Hřib. Pustil do médií už tolik nesmyslů, že bych potřeboval celé týdenní hlášení na to je okomentovat. Proto vám dám za chvilku na Facebook odkaz, kde máte přehledně pod sebou všechny ty lži a polopravdy, jak je uvádí na pravou míru Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ zdůraznil Babiš.

Předseda vlády prohlásil, že Česko ročně vyhazuje půl miliardy na nájemné soukromým firmám u objektů, kde sídlí úředníci. Na provoz a údržbu současných budov se jen v Praze údajně vydává 1,4 miliardy. A tohle by prý rád premiér vyřešil.

„Chtěl jsem o tom jednat s panem primátorem. Vlastně jsem se k němu několik měsíců musel dobývat. A když se tento týden konečně uráčil na schůzku a já mu dal na stůl čísla, víte, co udělal? Prostě to odmítl. Jen tak z principu, protože politika Pirátů stojí na základním principu odmítat všechno, s čím přijde Babiš. Vědí vůbec Pražané, co jejich primátor blokuje? Vždyť za pozemky v Letňanech v hodnotě asi 400 milionů korun může Praha dostat víc než 100 MILIARD korun!“ rozčílil se šéf kabinetu.

„Počítejte se mnou. Stát co nejrychleji dostaví vnější okruh kolem Prahy za 68 miliard korun. Já jsem už zadal ministrovi dopravy instrukce. Vnitřní okruh si vždycky platilo město samo, ale i tady jsem ochotný vyjít vstříc a nabízím, že i ten za několik desítek miliard korun bude financovat stát formou PPP projektu. Čili že by ho postavila firma na základě transparentního zadávacího řízení a stát by výstavbu postupně splácel. Bohužel pan primátor nerozumí investicím a neví, jak PPP projekty fungují. Při našem jednání se oháněl tím, že jeden takový projekt před 20 lety v Česku nevyšel. No super argument. Já mám ale větší zkušenosti s investicemi a vedením projektů než kdokoli z mých kolegů politiků. Kolegové prominou. U PPP projektu strakonické D4, díky kterému se postaví 32 kilometrů dálnice, jsme už pokročili tak daleko, že v roce 2020 dojde k výběru koncesionáře a potom, pokud to odhlasuje Sněmovna, začneme stavět. TAKŽE TO JDE. Pojďme dál, co Praze nabízíme. Postavili bychom v nemocnici na Vinohradech nové traumacentrum za pět miliard korun. Odborníci se shodují, že v Praze chybí. NE nová nemocnice, kterou chce mermomocí pan primátor narvat do Letňan. Ta nemá žádný smysl a právem si z ní udělal srandu Kozel v Porcelánu na Twitteru. Novou nemocnici nepotřebujeme, stačí zrekonstruovat 3,5 kilometru vzdálenou nemocnici na Bulovce. Tohle všechno primátor shodil ze stolu. Chápete to?“ nedal se zastavit Babiš ve slovní palbě do primátora Hřiba.

