Mám obavy: Polsko, Maďarsko… Svoboda tam je pod tlakem. A u nás? Šimon Pánek z Člověka v tísni hodnotí

Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 19993 lidí Pánek v rozhovoru zmínil, jak se jeho nezisková organizace Člověk v tísni, jež se může pochlubit obratem až dvě miliardy korun, dostala na listinu nežádoucích organizací v Rusku. Sami tam prý již posledních deset nepůsobili, ale podporovali tamní organizace. „Ruská občanská společnost je velmi silná, je tam spousta nápaditých, odvážných a hodnotově založených lidí. To byl také důvod, proč nás chtějí dostat pryč. Ruskému vedení vadí, když někdo podporuje tamní organizace,“ uvedl k tomu Pánek.

„Žádné konkrétní zdůvodnění jsme nedostali. Ani nevím, jestli existuje. Víme ale, že organizace, které jsou kritické vůči ruskému režimu, se vystavují riziku,“ dodává výkonný ředitel k nucenému ukončení činnosti své organizace.

Podle informací agentury TASS humanitární organizace Člověk v tísni, které ruské ministerstvo spravedlnosti zařazením na seznam nežádoucích organizací zakázalo v listopadu činnost v zemi, ruští poslanci podezírají, že „se zabývala verbováním a přípravou osob pro účast na nezákonných protestních akcích“.

Fotogalerie: - Putinovo Rusko

Oslavy třiceti let od sametové revoluce hodnotí Pánek pozitivně. „Měl jsem pocit, že výročí hodně lidí přijímá jako zdroj energie nebo jako něco, k čemu se hodnotově mohou vrátit. K něčemu, co bylo silné, důležité a pozitivní. Kdy jsme si říkali, že chceme budovat slušnější společnost, která bude lepší uvnitř, ale bude pomáhat i směrem ven,“ zhodnotil své pocity.

Za posledních třicet prý nikdy neměl pocit, že by byla svoboda u nás zmenšována. „Ačkoliv jsou tu věci jako nerespektování Ústavy prezidentem nebo politické dohody typu opoziční smlouva,“ namítá. Prozradil též, že má „určitou obavu“ i o střední Evropu. „Vidíme to na příkladu Maďarska a Polska, kde je svoboda pod tlakem. Veřejnoprávní média tam prakticky nefungují, stát má tendenci zavést autoritativní vládnutí a kontrolovat občanskou společnost. V tomto smyslu je strašně důležité, co u nás dělá Milion chvilek pro demokracii,“ uvedl.

Spolek Milion chvilek dle něj nedonutí premiéra Andreje Babiše, aby odstoupil. Směřoval k němu i několik slov: „Svým způsobem ho chápu, když říká, že v demokracii jsou demonstrace v pořádku, ale že neodstoupí, protože byl zvolen. Ale smysl toho, že se lidé scházejí a deklarují, že jsou připraveni bojovat za demokracii, je velmi důležitý. Je projevem toho, že tu občanská společnost funguje.“

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Svým způsobem jsme, podle Pánka, selhali. Mířil tím k tomu, že tu máme 850 tisíc lidí, kteří mají na sobě jednu nebo víc exekucí. „A nad dvěma miliony obyvatel visí exekuční úzkost, že na ně může zaklepat exekutor. Tihle lidé si myslí, že nejsou vítězové, ale poražení. A viní z toho tu část společnosti, která je vítězem,“ říká.

K orientaci v neziskovém sektoru říká, že to je dnes „určitá nálepka, jako je nálepka novinář, Brusel nebo migranti“. „S nálepkou neziskovek operují úzké skupiny politiků, vedle prezidenta jsou to extrémní skupiny jako SPD nebo lidé kolem Václava Klause mladšího. Tahle nálepka u části lidí rezonuje,“ podotýká.

Prý to funguje jako zdůvodnění určitých problémů. „Je to stejné, jako když se řekne, že za tohle může Evropská unie nebo Romové. Pak se takovým politikům snadno říká, aby je lidé volili, že oni to dají do pořádku. Od Bruselu nás odříznou, neziskovky zakážou, migranty vyženou a život zas bude skvělý,“ řekl. Dle něj však jde o „klasický mobilizační populistický trik“.

Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

A pustil se do „protievropských názorů“ některých politiků. „Nahlas říkáme, že to je nehoráznost a bezpečnostně-morální hazard, takové věci vůbec vypouštět, že by Česká republika mohla v globalizovaném a velmi se vyostřujícím světě obstát sama o sobě bez Evropy. Jestliže máme šanci na stabilní a dobrou budoucnost, tak to je jako součást integrované Evropy.“

Pohovořil i k projektu společnosti Člověk v tísni, věnujícímu se mediálnímu vzdělávání na školách. „Pokud má země dobře fungovat, potřebuje vzdělané, ale kriticky přemýšlející lidi, kteří sebou nenechají manipulovat ze strany politiků nebo byznysu. Musí mít základní hodnoty, jako je solidarita nebo občanství. My jsme si v roce 1989 mysleli, že to přijde samo sebou a všichni budeme vyspělí, tolerantní a otevření. Ale ono to nepřišlo,“ tvrdí. Podle Pánka jde o jednu z priorit jeho organizace.

V budoucnu by se Pánek, dle svých slov, v politické sféře nejraději prosadil v Senátu. „Mám to jako jednu z možností služby, hraje v tom roli i kus pocitu odpovědnosti vůči této zemi. Zatím to ale nemám na pořadu dne,“ sdělil Pánek.

Psali jsme: Rusko? Hrozné. Putin dusí, straší a drtí. Šimon Pánek se na ČT rozjel, dozvuky konce Člověka v tísni Pánek se pustil do Klause ml. Lže! Závažné obvinění Vy jste úplní pitomci, že jste mohli něco takového rozhodnout... Dienstbier v ČT popisoval zážitek s Klausem z listopadu 1989 Šimon Pánek a Emma Smetana: Humorná situace. A silná slova o EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.