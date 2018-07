Mám ve své smlouvě... Tomáš Klus učinil významné prohlášení ke své další práci, které spustilo lavinu

A co Tomáše Kluse tolik rozčílilo? Jeho přátelé. Prý s nimi často sedává u jednoho stolu a společně kritizují Babiše, avšak nyní se na sociálních sítích všiml záplavy fotografií, kde si tito jeho přátelé užívají volnočasových aktivit na festivalu Colours of Ostrava, který je sponzorován právě Babišem.

„Co je to za pokrytectví, ptal jsem se. Jak je možné, brát vaše slova vážně, když se neslučují s činy? Nemohl jsem se ubránit dojmu, že za chléb a hry, mí přátelé přivřeli oči nad tím, že Šéf v té velké hře prostě nehraje podle pravidel,“ píše Klus.

„Jsme tady kvůli hudbě. Jsme tady, páč je to naše srdcovka. Jsme tady na diskuze, za atmoškou. Jsme tady pro cukrovou vatu. To je fuk. Jste tam. Legitimizujete způsob Šéfovy hry. Říkáte, ano, v tomhle případě ano. Ale ve vlaku do Prahy už je to zase Zloduch. Být trochu pro a trochu proti naší společnosti už párkrát zlomilo vaz, není čas se poučit a zpevnit své postoje,“ ptá se Klus svých přátel, kterým vyčítá pokrytectví.

„V tu chvíli mi přišla zpráva, že dělám machra a přitom mě hrajou na Óčku, že jsem tam dokonce nedávno byl, že jsem dal rozhovor Mladé frontě. Nezbývá, než uznat svou nedůslednost, svou chybu a pochlapit se, neboť věřím, že nejasná doba potřebuje jasná stanoviska. Ne proto, že bych se nějak zvlášť vyžíval v rebelii, nebo že bych chtěl soudit čtenáře a diváky Mafry, její zaměstnance, z nichž mnozí patří do okruhu mých přátel, ale proto, abych si zachoval možnost svobodně (o tom) mluvit,“ pokračuje Klus.

A aby ukázal, že jeho sebereflexe je míněna zcela vážně, zakončil svůj text následujícím prohlášením: „Mám ve své smlouvě o dílo klauzuli, kterou si vyhrazuji právo nehrát tam, kde tečou Šéfovy peníze. Připojuji k tomu nyní i svůj bojkot Mafry a všech bezkrupulózních, konkurenci a životní prostředí likvidujících podniků Velkostatkohnojaře. (Nasmlouvované akce, kde je Mafra mediálním partnerem, rušit nemohu, ale zahrnu tuto výjimku do smluv budoucích). Dělám to proto, že věřím, že jen poctivé, ucelené vymezení a projev nesouhlasu každého, kdo má o úmyslech Toho, jenž křivě přísahá, pochybnosti, má šanci ustát destruktivní sílu jeho mamonu a normalizačních praktik.“

Nakonec ještě Tomáš Klus dodal, že rozhodně nejde o nějakou snahu zabetonovat se v protestu, naopak, stojí prý o dialog.

Příspěvek se setkal s obří odezvou. Za dva dny na Kluse reagovaly tisíce lidí. Mnozí jeho počin komentovali, jiní jen sdíleli jeho slova, a tak je pomáhali šířit dál.

Na pomoc přispěchal komunální politik za ODS a miláček čtenářů ParlamentníchListů.cz Pavel Novotný, který čtenářům představil zkrácenou verzi Klusova traktátu. Zároveň dodal, že jeho Babiš „taky sere“.

Někteří čtenáři odsoudili Kluse za pokrytectví. Vladimír Skupien například Kluse označil za žoldáka: „Neumíš se postavit svým názorům - loni jsi na FB odsuzoval Colours of Ostrava.... opomenul jsi říci, že jsi na nich několikrát vystupoval.... Aneb koho chleba jíš toho píseň zpívej. Na rovinu – od té doby jsi pro mne obyčejnej žoldák.“

A vzápětí přišla Klusova reakce. Prý nic neopomněl, naposledy tam vystoupil před sedmi lety. „Má kritika se týká přístupu, kdy si člověk na něco stěžuje, ale když může dát najevo nesouhlas mlčí. Tu výměnou za koblihu, onehde za muziku,“ vysvětluje Klus.

Petr Beňák je unaven lidmi, kteří nejsou spokojeni s výsledky svobodných voleb a křičí, že je demokracie nenávratně ztracena, aniž by měli důkazy. „Přeju nám, aby se v naší zemi dařilo všem bez rozdílu politického spektra. Na závěr bych dodal, že každý má právo vyjádřit svůj názor na věc, a pokud se jim něco nelíbí, ať nekřičí, ale ať navrhuje konstruktivní návrhy, co dál,“ vzkazuje spoluobčanům.

Na to reagoval Tomáš Trejbal, podle kterého byly volby ovlivněné. „Nikdo neřešil překračování zákona, netransparentnost sponzorů, lži typu lithium, vyhrožování neexistující migrací atd. ... to, že předcházející vlády nebyly ideální všichni víme, ale opovrhování všemi principy demokracie včetně Ústavy a morálky, které zde již delší dobu probíhá je od roku 1989 bezprecedentní,“ míní Trejbal.

„Tomáš Klus – do ruskýho hnízda flus,“ prokazuje básnické nadání Karel Paták a Klusovi děkuje.

Uživatel Miroslav Kozák má na Kluse otázku. „Uvědomujete si, že ve svém článečku si protiřečíte? Asi jako demokrat zvláštního ražení už předem s té vaší diskuze někoho vylučujete. Zajímavé, čili budete diskutovat jen s těmi co s vámi souhlasí, že?! Já volil AB, protože už něco dokázal, co konkrétně této zemi prospívá. Jen dokonale využívá těch zákonů co vytvořili takoví Klausové, Zemani, Topolánkové, či Nečasové,“ vysvětluje Kozák.

Podle Lenky Zábranské pan Miroslav Kozák o Babišovi nic neví. „Kolik za ním zůstalo mrtvol,“ ptá se Kozáka.

autor: mak