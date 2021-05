Máme tu mediokracii. Je nepřijatelné, aby Seznam Zprávy řídily Parlament. Koten se na ČT přel s Takáčem

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) chtěl zajistit politickou budoucnost ČSSD tím, že v Rusku sežene milion vakcín Sputnik V, tvrdil dnes pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), se kterým o tom měl prý Hamáček mluvit. Vrbětice s tím podle něj ale nesouvisely. „Je to logické vysvětlení,“ přikláněl se předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) k této variantě. Podle něj v kontextu toho sledujeme absurdní divadlo, kterým je „mediokracie“. „Pokud zákonodárci budou dál naskakovat na mediální články, budou řídit Parlament Seznam Zprávy. Jsou to pohádky ovčí babičky,“ uvedl Koten. Moderátor Daniel Takáč ho poté poučoval, co je hlavní náplní práce novinářů.

Dosavadní informace ohledně okolností zvažované cesty Jana Hamáčka do Ruska si podle Kotena odporují. Pravděpodobnější mu přijde varianta, že chtěl získat vakcíny pro záchranu ČSSD. „Nejprve jsme se dozvěděli, že to byla cesta krycí, pak že chtěl kupovat vakcíny... Vicepremiér by to měl dokonale vysvětlit. Na sjezdu ČSSD prohlásil, že straně zajistí znovu účast v Poslanecké sněmovně. K tomu pravděpodobně mohlo vést zajištění vakcín Sputnik,“ uvedl Koten s tím, že je třeba ctít presumpci neviny.

„Protože jsou mizerné preference ČSSD, tak předseda bezpečnostního výboru Sněmovny nevěří tomu, co říká bezpečnosti struktura naší země?“ pozastavil se moderátor Takáč, proč si Koten vybral jako reálnější právě tuto variantu.

Koten namítl, že to, k čemu se přiklání, nemá souvislost s bezpečnostními složkami. Nejvíce mu na celé kauze vadí, že unikly informace z vyšetřovacích spisů. A sice, že média předem věděla, že se do výbuchu ve Vrběticích zapojili ruští agenti.

Následně dodal, že všechny informace, které zazněly ve veřejném prostoru či na bezpečnostním výboru, jsou bohužel důkazy nepřímé. „Byl bych rád, kdyby se orgány činné v trestním řízení mohly opřít o důkazy naprosto nezpochybnitelné, které budou usvědčovat pachatele, že se nacházeli ve vrbětickém areálu a dali tam zápalné zařízení,“ doplnil šéf sněmovního výboru pro bezpečnost.

Řekl, za jak pravděpodobné považuje informace serveru Seznam Zprávy, který na základě svých zdrojů tvrdí, že Hamáček chtěl jet do Moskvy vyměnit Sputnik V a summit Biden – Putin v Praze za ututlání kauzy Vrbětice. „Je to bizarní situace, absurdní divadlo, když zákonodárci této země naskakují na to, co ráno napíší média, a podle toho svolávají mimořádné body schůze. Místo řešení koronakrize se bavíme o nějakých cestách...“ hrozí se Koten.

„Považuji na nepřijatelné, že dál budeme naskakovat na mediální články... pak v podstatě Parlament budou řídit Seznam Zprávy, iDNES.cz nebo kdokoliv jiný. Hrozí, že si tu vybudujeme ne demokracii, ale mediokracii. Jakékoliv médium si může napsat jakoukoliv zprávu,“ zdůraznil Koten opakovaně.

Takáč se s vážným výrazem nechápavě tázal: „Jaká mediokracie? Proč by to média dělala?“– „To netuším. My se tu jen uschůzujeme, ale nevyřešíme nic, to už jsme viděli,“ krčil Koten rameny. Takáč mu pak vysvětloval, že prací novinářů je přinášet informace, a ne si něco vymýšlet.

Poté Koten zopakoval svá slova, že Hamáčkův výměnný obchod jsou „pohádky ovčí babičky“. „Dokud nebudou zápisy z jednání, tak se stejně pravdu nedozvíme. Jediný, kdo ví pravdu, je pan Hamáček,“ dodal. Zmínil i zaznívající názory lidí, že může existovat záměr na pád vlády kvůli dostavbě Dukovan.

