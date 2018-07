Maminka se zabila... Strašný příběh z kauzy H-System. A špína mocných, o které se moc neví

Novinářka Angelika Bazalová na Facebooku vzpomíná na konkrétní případ rodiny, kterou případ H-System naprosto zničil. Podle Bazalové ale nemá smysl obviňovat z něčeho soudce Nejvyššího soudu, který nařídil lidem z cca. 60 bytů, aby se do měsíce vystěhovali. Škoda se stala již mnohem dříve.

Anketa Je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně podvedených klientů firmy H-System správné? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 1624 lidí

„Vzpomínám si na případ jedné rodiny, která taky naletěla H-Systému. Tenkrát to se mnou otřáslo, a když čtu H-System, vždycky si na to vzpomenu. Šlo, pokud si vzpomínám o manžele s dvěma nebo třemi dětmi, to už nevím přesně. Všechny úspory vložili do stavby domu, a protože neměli dost peněz, prodali i svůj byt s tím, že se na přechodnou dobu (v plánu bylo pár měsíců) přestěhují na chatu. Chata byla malá a nakonec na ní uvízli několik let. Neměli kam jít. Každý večer museli složitě připravovat spaní pro celou rodinu a přes den zas všechno uklízet na půdu. Žili vyčerpáni z každodenního stresu, ta mela bez naděje, že se něco změní. A pak jednoho dne, když matka těch dětí zase stěhovala věci z půdy po žebříku dolů, zamotala se do peřiny, spadla z toho žebříku a zabila se. Nevím, jestli ten příběh znal Václav Klaus, když dával strůjcům H-Systemu amnestii. V každém případě nemá smysl obviňovat soudce, který dnes musel rozhodnout. Nechtěla bych být v jeho kůži. Spravedlivé řešení už dneska neexistuje. A ten soudce za to nemůže. Můžou za to všichni ti, co se přičinili o to, že vinici vyvázli bez trestu,“ píše Bazalová.

Fotogalerie: - Vystěhují Bedřišku?

Novinář a spisovatel Miloš Čermák se ke kauze také vyjádřil. Podle něj je současný stav ostudou české společnosti. „Pro mě je to mnohem jasnější a srozumitelnější důkaz prohry občanské společnsoti než celé kvičení kolem Babiše, komunistů atd. To odráží výsledek voleb, jakkoli si o tom můžu myslet, co chci. Jestliže majitelé domů v Horměřicích budou muset své domovy vyklidit, je to důkaz toho, že vítězí zvůle a nespravedlnost. A myslím, že jako společnost bychom to neměli dopustit,“ vyzývá spoluobčany Čermák do dodává, že jím rozsudek hluboce otřásl.

Známý pražský advokát Radek Pokorný, který má silné vazby na minulé vedení ČSSD v čele s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou, se v souvislosti s kauzou H-Systém zhusta opřel do prezidenta Miloše Zemana. „Škoda, že si už nepamatuje, jak s H-Systemem spolupracoval,“ píše Pokorný na adresu prezidenta.

Prezident Miloš Zeman se včera k rozsudku Nejvyššího soudu prostřednictvím hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka vyjádřil tak, že verdikt, spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD a s dalšími rozsudky, vyvolává pochybnosti o kvalitě i o lidskosti našeho soudního systému.

Je pravdou, že před dvěma desítkami let bylo provázání H-Systemu a ČSSD velmi dobře zdokumentované. Sociální demokraté neměli před volbami v roce 1996 dostatek prostředků na výplaty některých funkcionářů a situaci vyřešili po svém. Tito funkcionáři podepsali smlouvy s H-Systemem, načež se stali jeho agenty a pobírali od něj mzdu.

Anketa Vydělala Česká republika na členství v Evropské unii? Rozhodně vydělala 9% Spíše vydělala 3% Spíše prodělala 2% Rozhodně prodělala 86% hlasovalo: 6726 lidí

„Když tehdy nebylo na výplaty zaměstnanců Lidového domu, dostal jsem nabídku uzavřít smlouvu s H-Systemem. Bylo to myslím na rok a dostával jsem tuším kolem pěti tisíc korun měsíčně,“ řekl před takřka dvaceti lety pro MF Dnes někdejší mluvčí dřívějšího premiéra Miloše Zemana Václav Erben. Cítil prý poté povinnost sehnat společnosti nějaké klienty, přivedl tam tedy svou dceru. Ta přišla o stovky tisíc korun.

Fotogalerie: - Zasedání vlády č. 31

„Dozvěděl jsem se o tom těsně před volbami v roce 1996, když jsem se zajímal o to, z jakých peněz zaplatíme tehdejšího poradce volební kampaně Egona Lánského, a kdosi mě upozornil na tuto možnost. Na to jsem nepřistoupil,“ vzpomínal na rok 1996 pro MF Dnes tehdejší místopředseda ČSSD Karel Machovec.

VŠE O KAUZE H-SYSTEM

Napojení na lidi okolo Miloše Zemana je prokázáno. Takto o něm v roce 2000 psal server Idnes.cz: „Televize Nova v září 1997 odvysílala několik reportáží, z nichž vyplynulo jednoznačné spojení Šloufa s H-Systémem. Nejprve šlo o záznam Šloufova telefonátu do redakce deníku Blesk, kde žádal stažení článku o problémech H-Systému. Následovala zpráva o tom, že Šlouf pro H-Systém sháněl klienty, což potvrdil přímo šéf společnosti Petr Smetka.“

Původní zpráva Sabiny Slonkové z roku 2000 ZDE

A právě novinářka Sabina Slonková se kauze H-Systém věnuje i dnes, po dvaceti letech. Na serveru Neovlivní.cz zpracovala hutný přehled celé kauzy. „Z H-Systemu se stal jeden z největších podvodů novodobé historie. Tisícovka lidí toužících po novém bydlení přišla často o své celoživotní úspory. Celkově utopili klienti H-Systemu v projektu dostupného bydlení miliardu korun. O další miliardu pak přišly banky. Zakladatel H-Systemu Petr Smetka byl za podvedení klientů odsouzen na dvanáct let. Za vylákání stovek milionů z finančních ústavů potrestán nebyl, jeho stíhání zastavila amnestie Václava Klause,“ připomíná Slonková.

Podle Slonkové se nyní ukazuje, že mnoho majetků, kterými mohli být věřitelé alespoň částečně uspokojeni, bylo z konkurzních řízení vyvedeno. A to přitom kauza ještě zdaleka neskončila. „Konkrétně jde o lukrativní pozemky v Rabyni u Slapské přehrady, které mají hodnotu ve výši desítek milionů. Kdysi patřily zakladateli H-Systemu Petrovi Smetkovi. A proto je také státní zástupce už v roce 2001 nechal zablokovat. A jak následně rozhodl soud, z jejich prodejů se měly uspokojit nároky podvedených klientů. Jenže když na to přišlo, ukázalo se, že Smetkovi už pozemky dávno nepatří. Navzdory plombě je katastr už v roce 2006 přepsal na nového majitele. Policie následně začala vyšetřovat, jak se to mohlo stát. A odhalila následující fintu: Petr Smetka podle policie spřízněné firmě potvrdil, že jí dluží miliony korun. Pohledávka několikrát změnila majitele a poslední firma se při jejím vymáhání obrátila na exekutora. Brněnský exekutor Daniel Týč pak pozemky s posvěcením Obvodního soudu pro Prahu 1 vydražil. Za zlomek jejich skutečné ceny. A katastrální úřad nového majitele Luďka Fabingera zapsal,“ popisuje Slonková s dovětkem, že se tak stalo navzdory tomu, že na pozemcích byla platná plomba.

Fotogalerie: - Vystěhují Bedřišku?

„Pro pochopení podstaty příběhu H-System je dobré znát ještě jednu jeho linku. A to jsou politické konexe zakladatele H-Systemu Petra Smetky. Poprvé jsme o nich psali, když byl před mnoha lety obviněn a ukázalo se, že první, co dělal, bylo shánění telefonu na Václava Klause a Miloše Zemana. Šéfy tehdy dvou nejsilnějších stran. Vazby Petra Smetky na lidi z okolí lídrů ODS a ČSSD jsme pak popisovali jako novináři mnohokrát. Jak H-System platil klíčového Zemanova poradce Miroslava Šloufa. Jak manželka ministra financí Ivana Kočárníka stavěla s H-Systemem ve stejné době, kdy její muž udělil Smetkovi licenci na třetí burzu cenných papírů. Jak H-System posílal peníze vybrané od klientů do Lidového domu v době, kdy ČSSD měla obstavené účty a řešila problém se mzdami,“ připomíná Sabina Slonková také politické pozadí celé kauzy.

Masová amnestie prezidenta Václava Klause osvobodila mimo jiné také několik manažerů z kauzy H-Systém.

Původní odkaz ZDE

