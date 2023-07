Manželství je právní konstrukt? Ale to je třeba i pečivo, rum, auto. Jeden z vůdců sametové revoluce se neudržel

reklama

„Bude bojovník za název manželství u stejnopohlavních párů bojovat za to, aby se knedlu, vepřu, zelu mohlo říkat polévka, když oboje je přece jídlo?“ Takhle argumentuje exsenátor a organizátor studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989. Nikdo si s tím neví moc rady.

Do zákonodárného procesu totiž poslanci nedávno poslali zákon o manželství pro homosexuály.

Mejstřík argumentuje…

„Zastánci ‚manželství pro všechny’ argumentují tím, že o nic nejde, a že manželství je jen právní konstrukt. A ještě do toho zatahují ‚tmářskou‘ církev, která přeci vždy brání pokroku. Rovnost pro všechny! Právní konstrukt je i pečivo, a přesto houska není rohlík. Rum je taky právní konstrukt, a přesto zkažené brambory nejsou cukrová třtina. Automobil je právní konstrukt, a přesto chci odjet v BMW, a ne v Dacii. Opravdu nechápu to trucovité dupání nožičkou u názvu manželství. To je takový problém, dát tomu svazku jiný název a ponechat zbývající právní konstrukci? A to problém je, protože si to musíme za každou cenu vytrucovat,“ napsal Mejstřík na facebook.

A v komentáři pokračoval: „Když napíšu skladbu Yesterday, bude mít stejný název a stejné noty, bude to v pořádku, protože to je přece jenom písnička? Názvy jsou právní konstrukty, které ale něco symbolizují, a každý název by měl symbolizovat to, čím ve skutečnosti je. Opravdu je nechápu. Nikdy jsem neměl s homosexuálními lidmi problém. Vlastně mě ani nikdy nezajímala jejich orientace, pokud mi nesahali na zadek. Když proti registrovanému partnerství bojoval inženýr Klaus, tak jsem ho měl za idiota – to mám dodnes – a nechápal jsem, proč někdo brání jakékoliv dvojici uzavřít právní konstrukt, který by jí zaručoval stejná práva jako manželům. Od chvíle, kdy začali tak zuřivě trvat na termínu manželství, jsem pochopil, že jim nejde o princip, ale o nesmyslný a dětinský truc – ukrást symbol. Moji podporu tím ztratili.”

A jak to vypadá?

Na facebooku nastala celkem dlouhá debata.

„Pokud tomu dáme stejný právní rámec, proč tomu dávat jiný název? Pro mě za mě, ať si klidně říkají ‚manželé‘. Nějak nevidím důvod, proč by mi to mělo vadit. Víc mi vadí, že se o tom stále dokola mluví a píše. Víc mi vadí, že po nás kdokoliv chce, abychom se k tomu nějak vyjadřovali, vymezovali, či to veřejně podporovali,“ píše se v jednom komentáři.

A druhý diskutér staví otázku: „Když o nic nejde, pak proč je takový až hystericko-agresivní a dlouhodobý tlak i na změnu legislativy? Co je pravým důvodem?“

Další dost politicky nekorektně zareagoval: „Jsou to lidi v průšvihu. Dva chlapi, stejně jako dvě ženské, spolu mohou dělat cokoli, ale dítě neudělají. A to je ten problém. Když se dokážou postarat o dítě, dobře. Ale neudělají ho. Manželství je svazek muže a ženy nebo ženy a muže, a z toho ty děti jsou.“

Martin Mejstřík v listopadu 1989 vyhlásil na Václavském náměstí zahájení společné stávky studentů a herců. Stál v čele Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol. Autor článku s ním byl kolegou v novinách Český deník. K desátému výročí sametové revoluce, v listopadu 1999, spolupodepsal další ze „studentských“ manifestů – Děkujeme, odejděte! V letech 2002 až 2008 byl senátorem a členem tamního Klubu otevřené demokracie. V roce 2009 kandidoval do Evropského parlamentu a po neúspěchu odešel z politiky.

Sněmovnou na konci června prošly v prvním čtení návrhy zákonů od obou táborů. I ten, který usiluje o manželství pro homosexuály, i ten, v němž je zakotveno, že manželství je pouze svazek muže a ženy.

