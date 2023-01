Máte se na co těšit. Vejce, 10 Kč za jedno. Odborníci, kteří stojí za Baštou

„Děsivá situace!“ „Všichni nás sledují, všichni to čtou, ale všichni mlčí a nechají se podříznout jak ovce. A to jsme v situaci, kdy nejsou léky. Víme, jak je to s vajíčkama atd.,“ řekl např. Vladimír Štěpán, odborník na energetiku, na setkání na podporu prezidentského kandidáta Jaroslava Bašty v Praze. „My si sami sobě připravujeme ekonomické peklo,“ znělo varování. Debatovat s veřejností přišel tým odborníků pro řešení krize. A předestřel nepěknou budoucnost.

Nejdřív se chopil mikrofonu Zdeněk Jandejsek: „Jsme lidi, kteří máme normální vjem, vidíme, že se v republice děje něco, co bude neblaze působit na naše obyvatelstvo, zejména na lidi s příjmy průměrnými nebo podprůměrnými. Měli bychom hledat národohospodáře a toho, kdo bude chtít národní zájmy propagovat,“ uvedl na začátek.

Situace v potravinách je smutná. Naše soběstačnost je kolem 50 %, co se týká zeleniny pouze 25 %, u ovoce 30 %. „Ve spojitosti s Green Dealem a s partou Zelených, kteří vládnou, dochází ke snižování intenzity výroby ve všech státech Evropské unie. Hlavně v Německu a ve Francii. Dřív nám sem strkali přebytky za celkem příznivé ceny, ale situace se rapidně mění, všude se snižují stavy vepřového a dalších komodit,“ popisoval zkušenosti ze svého oboru Jandejsek.

„Nastane situace, že potravin nebude dostatek, na pultech nebude takový výběr, jak je dnes. Jednou bude dostatek, jednou nedostatek,“ podotkl. Přitom výsledky české výroby jsou celkem dobré. „Hlavně naše vláda ale dělá všechno pro to, abychom tu neměli laciné potraviny, tlačí lidi, aby utratili všechny své úspory. Systém, který se nastavuje, je, aby se rodiny zadlužovaly, aby musely nabízet své baráky atd. Musíme usilovat o to, aby se prezidentem stal ten, který má chuť tuto vládu poslat tam, kam patří,“ řekl Jandejsek.



Má za to, že situace se změní rapidně v průběhu února, kdy rodiny dostanou faktury za energie, navíc ceny potravin dále porostou. „Řeči, které se vedou, že se všechno zlevní, je lež,“ upozornil Jandejsek. Podstatné podle něj je, aby na Hradě byl člověk, který chce situaci změnit. „Vím, že situace je těžká, ale v prvním kole bychom měli podpořit pana Baštu a v druhém kole volit menší zlo,“ poznamenal.

Bezprecedentní situace v Praze?

Architekt Urban poukázal na to, že Praha stále nemá primátora. Ve volbách dali voliči najevo, že chtějí změnu, ale přišlo „nařízení“, že má být vytvořena koalice na půdorysu vlády, a to se nedaří. „Navíc se čeká na prezidentské volby, takže v únoru se možná podaří nějakou městskou radu navolit,“ podotkl Urban. Zmínil i to, že se nepostavily žádné domovy pro seniory, je nedostatek míst na všech stupních škol. „Neexistuje sociální politika v Praze,“ připomněl Urban s tím, že ale jsou podporovány různé aktivistické spolky. „Podporujeme skutečného kandidáta pana Baštu, který bude hájit národní zájmy,“ sdělil Urban z SPD.



Vladimír Štěpán na úvod svého vystoupení pochyboval o platnosti hlasů. Některým kandidátům totiž hlasy škrtli, další měli všechny platné. „Varuji před tím, jak dopadnou tyto volby,“ zvedl prst. A 70-80 % lidí jsou podle Štěpána ti nespokojení. K cenám energií prezidentští kandidáti většinou mlčí. „Máme ceny energií zastropované v Evropě nejvýš. Zvyšuje se nám deficit státního rozpočtu. Vláda má podporu 20 %, a utrácí a utrácí,“ připomněl Štěpán. „Pan Bašta alespoň říká nahlas, že tohle zarazí,“ dodal. „Teď zavedou darovací a dědickou daň,“ poznamenal Štěpán. Varoval, že může nastat řecký scénář... – a pak přijdou exekutoři.

„Co se sešvindlovanými volbami? Jak to je s hlasy Nerudové a Pavla?“ ptal se. „S touto vládou se nedá jednat. Zkoušeli jsme to přes rok. Způsobili stamiliardové škody. Ještě teď, kdybychom změnili zastropování, garantujeme, že ušetříme 300 miliard korun a že ceny elektřiny by klesly na polovinu,“ popsal s tím, že pak by průmysl měl šanci se vzpamatovat. I když ceny na burze klesly, stále ceny zůstávají stejně zastropované na dvakrát vyšší ceně. „Všichni nás sledují, všichni to čtou, ale všichni mlčí a nechají se podříznout jak ovce. A to jsme v situaci, kdy nejsou léky. Víme, jak je to s vajíčkama atd. ...“ řekl.

Ivan Noveský podotkl, že si myslí, že prezident by měl být vždycky rozvážný, a důležité je, co říká. „Legálně nás okrádají. Víte, že elektřina se nedá ve velkém skladovat,“ uvedl Noveský. „My si sami sobě připravujeme ekonomické peklo. Ještě nepadlo to nejhorší. Vláda zadlužuje nejen nás, ale i naše vnuky a pravnuky. Děláme sami ze sebe blázny – musíme se tomu postavit! My jsme první na ráně. A co dělá naše vláda? Projekt Fialova drahota, ten je opravdu likvidační,“ zmínil Noveský.

Vejce za 10 korun. U nás se v chovech zvířat neléčí antibiotiky plošně

Vejce budou podle Jandejska za chvíli za 10 korun. „Chřipka je všude. Přenášejí ji divocí ptáci. Měli jsme dřív jasno, že se to musí dělat pod střechou,“ podotkl. „To, co sem budeme vozit, to si všichni pošmákneme. V našich chovech se v žádných chovech neléčí antibiotiky plošně. Např. ve Španělsku se dává antibiotikum hned od narození, aby v chovech zvířat byly ztráty nulové. U nás je posun jiný, protože chováme prasata v hygienických podmínkách.“

Co se týká kandidáta Jaroslava Bašty, diskutující připomínali, že byl jedním z prvních, který podepsal Chartu 77 a přes dva roky strávil ve vězení.

Štěpán připomenul, že v Praze byly největší demonstrace v Evropě, hlavně 3. září, přišlo 120 tisíc lidí, a co se stalo. „Dva dny před demonstrací klesly ceny elektřiny na burze na 50 %, a když přišlo 120 tisíc demonstrantů, klesly o dalších 30 %. Pak už lidi zůstali sedět doma... – a druhý den Fiala vítězoslavně řekl, že ceny zůstávají zastropované na nejvyšší částce v Evropě,“ připomněl Šrěpán.

„Záměrem je ožebračit národ, aby lidé měli akorát na nájem a aby všichni si s nimi mohli dělat, co chtějí,“ říká Jandejsek.

Jandejsek upozornil, co se stane, pokud Bašta nebude prezidentem: „Pokud se to nepovede, musíme dostat lidi ‚ven‘…“

Lidé se ptali i na to, co by se stalo, pokud by Jaroslav Bašta nedodržel sliby, jestliže by se skutečně stal prezidentem. „My jsme se k němu nehlásili jako poradci. On nás zavolal – ‚přijďte‘! Řekl, že náš program bude plnit. Bylo by skvělé, kdyby lidé měli někoho svého jako prezidenta,“ pronesl Štěpán.

Diskutující se zajímali, proč pana Baštu nepodporuje Jindřich Rajchl nebo senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Ta podle Noveského Baštu ale podporuje. Mezi diskutujícími zazněly obavy, že Jaroslav Bašta nemá celonárodní podporu. „Lidé se ještě neprobudili.“ „Nikdy nevíte. Nikdy jsem nebyl v žádný partaji, ale SPD má snad 15 % hlasů. Teď si vezměte, kolik lidí je nespokojených. Tragédie je, že si často myslí, že prezidentka musí být hezká. Já si nemyslím, že tohle je kvalifikace na prezidenta. Když se nebudeme snažit, předem jsme to prohráli. Pokud nic neuděláme, jsme v háji,“ vyjádřil se Noveský.

