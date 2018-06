Mě Putin ničím neohrožuje, kroutil hlavou prezident Klaus na Primě. Pak promluvil o německém vměšování a nepěkně o Georgi Sorosovi

Exkluzivním hostem nedělní Partie TV Prima byl exprezident Václav Klaus. A hovořilo se především o aktuální politické scéně, mimo jiné se Klaus vyjádřil i ke stranickému referendu ČSSD ohledně vstupu do vlády Andreje Babiše. „Je to úhybný zbabělý manévr stranických lídrů,“ řekl kriticky.

Moderátorka si úvodem všimla nové image bývalého prezidenta. „Mám nový účes, protože poté, co jsem měl milimetrové vlásky, zmeškal jsem svou holičku a nechtěl jsem být nevěrný. A když vidím pana Bartoše, tak si myslím, že zkusím nový účes, třeba dredy. Protože názory od těch lidí neslyším, tak si myslím, že je lidé volí kvůli účesům,“ začal zlehka Klaus.

Následně uvedl, že člověk by neměl podléhat médiím a sociálním sítím. Řeč pak ale již přišla na nadcházející summit Donalda Trumpa s Kim Čong-unem. „Jestli je opravdu možné, aby tito dva lídři nalezli něco společného, tak by to bylo pro lidstvo jen dobře. Doufejme, že se to podaří,“ dodal Klaus. „Doufám, že summit není důležitý jen pro Severní Koreu, ale pro nás pro všechny,“ sdělil.

Klaus pak souhlasil s odchodem amerického prezidenta Donalda Trumpa ze summitu G7. „Také bych tuto schůzku opustil. Ani se tomu nedivím. Trump vybočuje z řady v této světové špičce politiky. A díky za to. To, kam nás tato špička zavlékala, bylo neblahé,“ řekl Klaus, ale zdůraznil, že neobhajuje každý jeho výrok nebo jeho chování. Nechávat Rusko mimo G7 považuje Klaus za dětinské a hloupé.

„Pro nás byl hrozbou Sovětský svaz. Dnešní Rusko není žádná hrozba. Nevidím, že by tady stály armády na hranicích naší země. Nemyslím si, že by nám Rusko posílalo direktivy do našeho zákonodárství, jako to dostáváme z Bruselu. Putin mě opravdu ničím neohrožuje. A ten zlomek našich populistických politiků, kteří dětinsky bojují s Ruskem, ti by se nad sebou měli zamyslet,“ podotkl Klaus.

Vůči Evropské unii bychom se měli vzchopit. „Měli bychom se poučit Orbánovým Maďarskem či Kaczyńského Polskem a nebýt tou malou ustrašenou zemičkou,“ sdělil Klaus. „Beznaděj naší politiky ale trvá. Nejsem schopen se vzrušovat nad naší nevládou. To já se nerozčiluju. To bylo jasné, kdo se podíval po skončení parlamentních voleb, tak mu bylo jasné, že budeme žít v této beznadějné situaci a že nikdo nebude mít mandát, jaký si vyrobil Orbán v Maďarsku,“ dodal Klaus. „Jakákoliv vláda vznikne, tak je mi jasné, že ta vláda bude mít úplně jiné, diametrální názory na svět. Takže mě vůbec nevadí, že ta vláda není,“ doplnil.

Své pak řekl Klaus i ke vměšování Německa do našich domácích záležitostí. „To není nic neobvyklého,“ řekl Klaus. A poukázal i na vměšování do italských politických záležitostí.

ODS svým postojem podle Klause vydala do rukou sociální demokracie. Tak se vyjádřil k aktuální domácí politické scéně. „ANO je ideově beztvará hmota a šlo o to, koho bude mít za partnera. Lepší by ale bylo, kdyby bylo hnutí tlačeno k pravu,“ řekl Klaus. Ze situace v ODS je čím dál tím smutnější. „Když jsem viděl jejich heslo Bolševická vládo, Praha není stádo, tak jsem tomu nevěřil. Myslel jsem si, že je to vtip,“ podotkl. „Je to dětinsky hloupé,“ zkritizoval občanské demokraty, a dokonce uvedl, že kdyby měl copyright na název strany, požádal by nyní předsedu strany Petra Fialu, aby změnili název strany.

A co říká Klaus na to, že by vládu Andreje Babiše (ANO) mohli podpořit komunisté? „Piráty a Zelené považuji za větší zlo než dnes již vyčpělou, ideologicky zbytkovou KSČM. Pro mě to není konec světa. Jsem zděšen, že se to stane, ale máme tu větší hrozby,“ řekl rázně Klaus. A dodal, že pokud je nominant na post ministra zahraničních věcí Miroslav Poche skutečně vítačem migrantů, bylo by dobře, aby nebyl ve vládě.

Velmi kritický byl Klaus i k referendu ČSSD ohledně vstupu do vlády. „Úhybný zbabělý manévr stranických lídrů. Nechtějí si zašpinit ruce, aby řekli svůj názor. Tak zbaběle řeknou, ať si to rozhodnou členové. To je tak průhledný dětinský manévr. Tak se to prostě dělat nemá. To je totální absence jakéhokoliv politického vůdcovství,“ nebral si servítky. Vůdce na současné politické scéně nevidí.

„Evropská unie a zejména její dnešní verze je zhoubnou věcí pro Evropu. Je svěrací kazajkou, která ty Evropany přiškrcuje a nepřináší nic dobrého. Nevadilo by mně, kdyby bylo referendum a lidé by v něm řekli ne,“ zmínil Klaus.

Masovou migraci pak považuje Klaus za ohrožení a bezcenný příspěvek pracovnímu trhu. A varoval i před tím, že hrozí nové migrační kvóty. Jak v těchto dnech uvedla německá kancléřka Angela Merkelová, kvóty byly chybou. „Nejsem schopen tento výrok vyhodnotit,“ podotkl. „Pro mě je to překvapivý výrok. Že by to bylo pokání? Že by to bylo sypání popelu na hlavu?“ zeptal se Klaus. On sám to považuje za náhodný výrok. „Byl to její chvilkový názor,“ míní.

Velmi kriticky se vyjádřil také k Georgi Sorosovi. „Je neuvěřitelné, jakou tento člověk získává moc. Ale cokoliv řekne, je špatně,“ podotkl. Následující téma pak patřilo ekonomice, mimo jiné hypotékám. „Nevyřešíme rostoucí ceny, drahotu v Praze a dalších městech tím, že budeme komplikovat hypotéky. Potřebujeme v naší zemi udělat radikální deregulaci. Musejí být zrušeny všechny brzdy, které blokují jakoukoliv investiční výstavbu,“ řekl Klaus.

Závěrem pak Klaus u příležitosti výročí vypálení Lidic zdůraznil, že bychom neměli na tyto hrůzy zapomínat.

