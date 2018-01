Média pana Babiše předem odsoudila, přitom nikdo neprokázal, že by dával nějaké příkazy. Chtěli jsme ho morálně podpořit, vysvětlovala Válková Tvarůžkové

Poslanci hnutí ANO se dnes postavili za svého šéfa a byli proti jeho vydání k trestnímu stíhání. „Řada poslanců sledovala velmi pozorně, jak se vyvíjel tlak veřejnosti, jak se porušovala presumpce neviny. Média již předem pana Babiše a pana Faltýnka odsoudila,“ poznamenala Válková velmi kriticky.

Své pak Válková řekla i k závěrům OLAF. „Není mým úkolem ji hodnotit,“ řekla mimo jiné poslankyně. „Zpráva OLAFu upozorňuje na řadu skutečností, ale nikde se nedočtete, že by Andrej Babiš či Jaroslav Faltýnek dávali nějaké pokyny,“ podotkla. Uznala, že sice zpráva OLAF zmiňuje jméno Andreje Babiše, ale ne v kontextu, jenž je relevantní. Zároveň také dodala, že sice neví, zda se OLAF v této souvislosti dopustil nějaké chyby, ale že jistě není možné říkat, že by OLAF měl patent na rozum.

Sám Babiš i Faltýnek dnes hlasovali pro své vydání, kdežto poslanci hnutí ANO proti. Válková řekla, že v žádném případě nešlo o příkaz shůry. „Šlo o morální podporu,“ podotkla Válková.

Poslanecká imunita má podle Válkové chránit zákonodárnou moc před mocí výkonnou a má zajistit, aby poslanec svůj mandát mohl vykonávat nerušeně. Svůj názor pak sdělila i ke slovům Andreje Babiše, jenž dnes uvedl, že v Česku si lze objednat trestní stíhání.

„On je tak přesvědčený o tom, že se ničeho nedopustil, než, že si to nedovede vysvětlit jinak, než že si to někdo objednal. Nechápe, jak se to může politicky stát,“ zastala se Babiše Válková. „Sama bych takový výrok nepronesla, ale on není právník. Možná udělal chybu, ale on to tak teď cítí,“ poznamenala, že Babišova slova vnímá jako emotivní vyjádření.

