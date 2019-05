Mediální masáž s Ferim versus ticho u Jakla... Generál Blaško se namíchnul u Soukupa

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 5818 lidí

Pak se Soukup hned stočil na ožehavé téma. „Jste kritikem naší účasti v NATO?“ tázal se. „Já jsem přišel k určitému poznání na základě situace, která se vyvinula v Evropě, že když se vlastně začalo diskutovat o tom, jaký bude postoj organizace NATO k té problematice v Evropě, NATO dalo ruce od toho pryč a nějak jsem to nemohl překousnout,“ odvětil Blaško s poukazem na problémy spojené s migrací a popřel, že by organizaci NATO nenáviděl. Prý mu jen vadí její postoj.

„To, že kritizujete pasivitu ve vztahu k migrační krizi, tomu rozumím,“ řekl Soukup, ale rozhodl se vyptávat Blaška na NATO dále a ptal se ho přímo na naše členství v něm. „Tím pádem z toho mi jednoznačné vyplývá, zamyslet se nad tím, zdali má vůbec smysl tam být. Je sice pravdou, že když se podíváte na strukturu, tak jsou tam sice všechny členské země Evropské unie a to, že se nekonalo, tak to je vlastně výsledek politiky těch členských zemí,“ uzavřel.

Došlo i na téma letu Malaysia Airlines let MH17 a Soukup vyzvídal, zda Blaško stále trvá na tom, že zmíněný let nad Ukrajinou nesestřelili separatisté podporovaní Ruskem, což vyplynulo i z vyšetřování mezinárodní komise. „Já si myslím, že tento problém má tři roviny. Lidskou, vojenskou a politickou. Začneme-li tou politickou, v něčím zájmu se to událo, to ať si každý srovná. ... Já jsem myslel, že řeknou jednoznačně, ano bylo tam toto zařízení a tento člověk seděl u knoflíku a tento člověk mu velel,“ řekl Blaško a poukázal, že velitel i střelec museli vědět, že střílejí na civilní letadlo plné nevinných lidí a musí mít určité psychické problémy.

Mezinárodní vyšetřovací komise, pověřená nizozemskými úřady a spolupracující se zahraničními experty, dospěla k závěru, že let MH17 byl sestřelen protiletadlovým raketovým systémem BUK dopraveným z Ruska. K odpálení rakety došlo na území ovládaném proruskými separatisty. Použitý komplet pak byl dle vyšetřovatelů po sestřelení letadla odvezen zpět do Ruska.

Dalším tématem hovoru se stala tragická událost, která Blaškovi zasáhla do života v roce 2009. Slovenský pedofil Antonín Novák tehdy znásilnil a zavraždil jeho devítiletého syna Jakuba. Blaško proto vytvořil projekt „Přijdu včas“, což je systém, pomocí kterého mohou děti na dětských hřištích v případě nebezpečí rychle zavolat pomoc. „Funguje to, zkušenosti jsou dobré. Hlásičů není až tolik, ale říkali jsme si, že když se podaří zachránit alespoň jedno dítě, tak to má velký smysl,“ vysvětlil Blaško.

Poté se řeč vrátila k politice a Soukupa zajímalo, co hodlá v europarlamentu Blaško prosazovat.

„Začínám a musím i v europarlamentu ‚prošlapat cestičku‘, to neudělám ze dne na den,“ tvrdí Blaško a odkazuje na svůj volební cíl, že pro něj bude největším cílem, aby bylo Česko na prvním místě. Hlavní, co máme, je dle něj naše vlast. „Uvědomujete si, jak je to teď nepopulární takové věci říkat?“ ptal se Soukup. Na což Blaško pronesl: „Víte, že mi to je úplně jedno, ať si každý zamete před svým vlastním prahem, bylo by to možná lepší. Dneska dát člověku nálepku, že jsem nacionalista, fašista a kdesi cosi a vyhrožují mi dokonce i smrtí, to už je za hranou. Jestli se těmto lidem tady nelíbí, je to je jich problém, ale neměli by to veřejně propagovat,“ dodává.

Blaško z armády odešel v roce 2012 za vlády premiéra Petra Nečase a Blaško tehdy, dle Soukupa, tvrdil, že odchází na protest proti resortu, v němž byl tehdy ministrem obrany Alexandr Vondra. Soukup označil za zajímavé, že současným největším „skokanem“ voleb je právě Vondra, který se probojoval z patnáctého místa kandidátky ODS. Blaško upřesnil, že z armády musel odejít, protože měl „odslouženo“, ale chtěl v armádě zůstat a předávat své zkušenosti. Vondra ho však odstranil.

„Rozvrátil celý systém velení a řízení,“ dotknul se ve své kritice Vondry Blaško s tím, že „v armádě fungují jiné principy velení než v civilním životě“.

Téma se stočilo i na napadení Blaškova spolustraníka a člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla. „Ono to trochu není úplné překvapení,“ oznámil Soukup s tím, že hnutí SPD je ostrakizováno, odsouváno na politický okraj a je označováno za radikální. „Ale podívejte se, já když srovnám případ Feri a případ Jakl, tak si vezměte, jaká mediální masáž proběhla, a v případě pana Jakla se stalo co? Nic. Mainstreamová média mlčela,“ hněval se Blaško o různém informování o útocích na jmenované politiky. „První případ byl ‚po pitce‘, kdežto toto byl cílený útok,“ srovnával napadení Feriho a Jakla Blaško.

Během vysílání se ještě nevědělo, že k napadení Jakla došlo i podruhé. Jak jsme dnes informovali, bývalý tajemník prezidenta Klause byl opět napaden, a to při snídani v hotelu ve Zlíně.

Na závěr se Soukup svého hosta dotazoval na názor na Evropskou unii. „Evropská unie je tragédie,“ pronesl Blaško a hovořil o tom, že se to „prohlubuje a půjde to ještě dál“.

Blaško vypíchl, že se stali členy vlastenecké názorové frakce, kde je Marine Le Penová nebo Matteo Salvini a pokud by se podařilo dostat do této frakce i nerozhodnuté strany, tak by v podstatě tato frakce vytvořila jednu třetinu Evropského parlamentu. „To už je velká síla, která by mohla dosáhnout stavu před Lisabonskou smlouvou,“ uvedl a kritizoval hlavně nevolený orgán, tj. Evropskou komisi.

„Já myslím, že se vám to nepovede,“ oznámil Blaškovi Soukup s tím, že v EU je až příliš výrazná lobby na to, aby současný stav vydržel. „Nebude to jednoduché, ale někdy se začít musí,“ řekl Blaško a reagoval na Soukupův úsměv slovy, že je možná naivní, ale chce se o něco pokusit.

