Měli bychom začít přemýšlet o druhém Pražském okruhu, uvedl v předvolební debatě Vlastimil Tlustý

reklama

Parlament v současné době projednává nový stavební zákon, který by měl pomoci zrychlit výstavbu nových bytů, silnic či dálnic. Podle žebříčku Světové banky, který hodnotí rychlost povolování staveb, je Česko na 157. místě ze 190 států. Povolit stavbu bytového domu trvá pět let, povolit dálnice trvá dokonce 13 let.

Nakolik potřebujeme efektivní stavební legislativu, ukazují statistiky výstavby nových bytů nebo rozšiřování dálniční sítě. „Zejména v pohledu na budování rychlostních komunikací koukáme bohužel několik let okolním zemím na záda. Zatímco se u nás dálniční síť rozrostla od roku 1995 zhruba třikrát, v Maďarsku počet kilometrů rozšířili pětkrát a v Polsku dokonce osmkrát. Státy, na které jsme kvůli silnicím dříve koukali skrz prsty, nám ujíždí o parník, což je ostuda,“ upozornil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.



Psali jsme: Nový stavební zákon slibuje stavební povolení již za třicet dní

Problém přitom není podle Hospodářské komory v nedostatku finančních prostředků nebo kvalitních projektů. „Vše se zasekává na zkostnatělé legislativě, zdlouhavém povolovacím řízení nebo nejrůznějších, často zbytečných, soudních přezkumech, které stavební projekty neúměrně zdržují. Přitom to jsou právě stavební projekty, které umožní rychlý postcovidový návrat tuzemské ekonomiky do kondice,“ připomíná viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl s tím, že jedinou cestou ze současného zoufalého stavu je přijetí úplně nového stavebního zákona.

Že potřebujeme nový stavební zákon, se shodli všichni zúčastnění. Vlastimil Tlustý uvedl, že podpoří všechno, co povede ze zjednodušení, ke zkrácení a nepovede k většímu počtu úředníků. „Já jsem velice skeptický k tomu, že by zřízení onoho superúřadu s velkým počtem úředníků mohlo řízení zrychlit. Já mám opačnou zkušenost,“ uvedl Tlustý s tím, že vznik superúřadu s 13 tisíci úředníky není to, co by poslanci Trikolóry podporovali. Podle něj je zkrácení lhůt pro rozhodování úředníků jeden z pilířů zrychleného řízení.

„Pořád se bavíme o stejných lidech, koho je to zaměstnanec, stavebníka nebo podnikatele nezajímá. Jemu jde o to, aby to bylo rychlé. Nehrajme si na to, že tady vytváříme nějaký superúřad. Vytváříme tu novou strukturu řízení, jejímž cílem je to, abychom to dělali rychle,“ dodal ministr Havlíček.

„Není možné tak závažný krok, jako je přeskupení všech stavebních úřadů do jednoho stavebního úřadu se 13 tisíci zaměstnanci udělat prostřednictvím pozměňovacího návrhu, aniž by o tom byly vedena nějaká širší diskuze, připomněla Helena Langšádlová. Pirát Ondřej Polanský uvedl, že není úplně vyhranění proti superúřadu, ale dává přednost smíšenému modelu.

„Já se odvážím říct, že koronavirovou krizi lépe zvládli starostové než centrální vláda. To je moje přesvědčení a v takové situaci nahrazovat úředníky, kteří jsou rozmístěni na jednotlivých obecních úřadech v centrální úřad, mi připadá úplně proti proudu. Vy si opravdu umíte představit, když si vezmete všechny úředníky z měst, uděláte z nich centrální úřad, ke kterému musíte připojit i centrální vedení, tak to pak bude levnější, než když to necháte tak jak to je? To je úplně nemožné,“ bránil se Tlustý.

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 78% Nechci 14% Je mi to jedno 8% hlasovalo: 1643 lidí Těžko bychom na světě našli horší stavební legislativu, než je současný stav v ČR. „Neuvěřitelná délka a složitost byrokracie se projevuje také jako jedna z příčin exponenciálního růstu cen nemovitostí. Dlouhodobě převyšuje poptávka po bytech v Praze nabídku o 50 a více procent,“ říká předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory Hana Landová.

Stavebnictví je přitom obor, který vykazuje silný multiplikační efekt v porovnání s jinými sektory. Přírůstky stavebnictví se pozitivně promítají v dodavatelských odvětvích s příznivým dopadem na zaměstnanost a veřejné finance. Jedna koruna vložená do stavebnictví vygeneruje dle výpočtů Komory v celé ekonomice až tři koruny. Při investicích státu by se podle Vlastimila Tlustého mělo začít uplatňovat jediné možné kritérium, a to je jejich návratnost. „Stát by měl své prostředky dávat tam, kde je efekt největší a řadit to podle tohoto kritéria,“ dodal.

Na závěr byl zmíněn Pražský okruh a řešilo se, jak dosáhnout, abychom na něj nečekali desítky let. Představitel uskupení Trikolóra, Svobodní a Soukromníci Vlastimil Tlustý dodal na závěr jeden návrh. “Zmínil bych futuristický projekt, který mám už 15 let v hlavě. Kromě toho nedostavěného pražského okruhu by se mělo začít přemýšlet o druhém od Prahy trochu vzdálenějším okruhu, který by mohl spojit například středočeská okresní města,“ zmínil svůj návrh Tlustý s tím, že je potřeba zavést systém ekonomických náhrad způsobených škod onou výstavbou.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.