Merkelová a Macron teď ovládnou vše. Náš diplomat promluvil o EU

Jeden z českých diplomatů, který si přál zůstat v anonymitě, serveru Lidovky.cz prozradil, že po odchodu Velké Británie z EU nastanou Čechům, Moravanům a Slezanům náročnější časy. Budeme totiž muset hledat nové spojence tam, kde jsme se dříve mohli spolehnout na Angličany, Skoty a obyvatele Severního Irska.

Fotogalerie: - Vyklízení Kliniky

Anketa Byl Bohuslav Sobotka dobrý premiér? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 1335 lidí

„Je namístě předpokládat, že Francie a Německo budou tou hlavní integrační silou,“ předpovídá člen českých diplomatických kruhů.

„Je zřejmé, že tandem Německo – Francie bude v otázce budoucího směřování Unie velmi aktivní, ale nebude Unii neomezeně dominovat. Posílí taky vliv dalších větších členských států, ale i koalic těch středních a menších,“ doplnil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Europoslankyně za hnutí ANO Dita Charanzová k tomu dodala, že budeme muset hledat spojence pro každé hlasování zvlášť. Tak stálého partnera, jakým ještě je, ale brzy už nebude, Británii, pravděpodobně nenajdeme. A tady se ukáže, jak obratní jsou čeští diplomaté, protože budeme muset oslovovat třeba Španěly nebo Nizozemce. Charanzová však upozorňuje, že s těmito národy jsme se míjeli např. v otázkách migrace. Jenže jenom Visegrádská čtyřka už nám stačit nebude.

Dita Charanzová BPP



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Již jednou zmíněný český diplomat, který si nepřál být jmenován, varoval, že čelit německo-francouzskému tandemu nebude nijak snadné.

„Nelze si představovat, že tu vytvoříme nějakou hlasovací mašinu, která bude oponovat Německu s Francií. To by beztak ani nefungovalo, do bloku k Francii a Německu často spadají ještě státy jako Švédsko a Nizozemsko. A tahle skupina je příliš velká na to, abychom s ní destruktivně soupeřili,“ řekl.

Psali jsme: Vás, Rusy, nemám rád, řekl Pavel Nový. Sdělil nám své historky z Ruska a s Rusy Europoslankyně Konečná: Výzva národu, aby šel do ulic? Ať Hřebejk vyleze z pražského skleníku a jde se podívat do fabriky mezi lidi práce, z čeho mají strach! Odvetná opatření Číny? Premiér Babiš v Partii vypustil podstatnou informaci ke kauze Huawei. A pak došlo na ilegální migranty a přímý vzkaz do Bruselu Horká debata ve studiu ČT: Cameron se mohl zastřelit, vypálil Pithart. Nevěřím v evropské jaro, ale v evropský podzim, padlo od Bělohradského

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp