Merkelová může mít jako první „ten jeden telefon“ do Evropy, předpovídal v ČT Poche

Evropská unie si začala dělit důležité posty a nebude to prý jednoduché, i když původně to na dohodu vypadalo, alespoň to naznačil před začátkem evropského summitu předseda Evropské rady Donald Tusk. Na to, kdo obsadí jeho místo a kdo půjde do čela Evropské komise a Evropského parlamentu, se v pořadu Interview na ČT24 ptal moderátor Daniel Takáč končícího europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), který sdělil také svůj názor na to, jakou funkci může chtít a získat Česká republika.

V úvodu Poche promluvil o svých odhadech, kdo bude na nejvyšších postech předsedů – Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise. „Předsedou Evropské rady bude někdo z velkých zemí, dokázal bych si představit scénář, v němž to bude kancléřka Angela Merkelová,“ odhaduje Poche, podle něhož právě ona prý má „obrovský kredit“ a navíc Německo prý „musí“ obsadit jednu z těchto důležitých funkcí.

O předsednictví Evropské komise se strhne boj mezi ostatními zeměmi, predikuje dál Poche a připomíná, že výsledek voleb do europarlamentu je mezi třemi frakcemi velmi těsný. „Předpokládalo se, že socialisté hodně ztratí, ale mnohem více ztratili konzervativci, a liberálové hodně získali. Jednání se mohou zkomplikovat a protáhnout až do podzimu,“ myslí si dosluhující europoslanec.

Zcela jistě je podle Pocheho slov nejdůležitější ze všech postů Evropská komise. „Vyplývá to jak z Lisabonské smlouvy, tak i z toho, že Evropská rada není vždy v souladu. Odlišnost směřování v politických krocích jednotlivých vlád členských států je mnohem odlišnější, než byla v historii. Vznikají tu velmi zvláštní politické koalice členských států, takže Komise má nyní mnohem větší váhu než v minulosti,“ dodal Poche.

Zdůraznil, že nesouhlasí se slovy Andreje Babiše nebo Viktora Orbána, že Komise by měla být pouze „služební orgán“. „Přece jen členské státy Evropské unie nominují komisaře. To znamená, že každý má svého komisaře, kterého když správně vybere, tak do značné míry pak zastupuje i ten členský stát,“ popsal Poche.

Komise je podle jeho slov plná schopných, erudovaných a vzdělaných lidí a předkládá návrhy, které projednává jak Evropská rada, tak Evropský parlament. „Nikdo nemůže říct, že je to samoděržaví Evropské komise,“ pravil europoslanec.

Například o Slovákovi Peteru Pellegrinim se psalo jako o možném tzv. „evropském prezidentovi“. „Tak to si nedokážu představit,“ pousmál se Poche s tím, že v tuto chvíli Slovensko nemá takovou pozici, aby získalo post předsedy Evropské rady. „Už opravdu jen proto, že se hledá osobnost, která bude mít ten jeden telefon, to slovenský premiér není,“ připomněl.

Kdyby to dopadlo tak, jak Poche říká, a v čele Evropské rady by stanula Angela Merkelová, byla by pak větší šance pro Visegrádskou čtyřku, že by obsadila šéfa Evropské komise? „V4 má poměrně složitou situaci po posledním pětiletém mandátu, v tuto chvíli má mnohem silnější pozici například Španělsko a skandinávské země,“ míní Poche, který takový post pro Česko „nevidí“.

Pro nás prý bude spíše velmi důležité, aby post vysokého představitele pro zahraniční politiku obsadil někdo, kdo bude mít podobný názor jako Visegrádská čtyřka, nebo z některé jejich země (tj. ze čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska). „Podstatné bude, aby důležitá portofolia získali Maroš Šefčovič a český eurokomisař,“ míní Poche.

„Buďme k sobě otevření, ale Maďarsko nezíská žádný vlivný resort, stejně jako v minulosti, a podobně tomu bude i v případě Itálie,“ doplnil europoslanec. Očekává však velmi ostrý souboj mezi Šefčovičem a „spitzenkandidátem“ socialistů Timmermansem, který je kandidátem na post předsedy Evropské komise a který velmi uspěl v Nizozemsku. „Pokud on nebude předsedou europarlamentu, tak bude muset být silným místopředsedou Evropské komise, a to je právě vysoký představitel pro zahraniční politiku,“ sdělil Poche, jenž by si ho na tomto postu rád dovedl představit. Může to být prý konečný kompromis, kdy konzervativci získají šéfa Evropské rady, liberálové předsedu Evropského parlamentu a pak by mohli mít socialisté šéfa Evropské komise.

Skupina V4 by prý mohla být tak trochu odstrkována pro své „problémy“ a „postoje“ v posledním pětiletém období. „Vezměte si země, které mají v EU nějaké problémy. Kromě Itálie a možná Malty jsou to Maďarsko a Polsko, proti kterému je aktivován článek 7. Česko má trestně stíhaného premiéra v kauze čerpání evropských fondů a to samozřejmě ve vyjednávání znamená mnohem horší pozici, než mají země, které reprezentují standardní politici,“ pousmál se Poche.

Podle Pocheho ale bude V4 i nadále soudržná. „Byla celé předchozí období a myslím, že stále bude. Ale jak říkám, tak Maroš Šefčovič je zcela jistě nejsilnější z kandidátů této čtveřice a právě on by měl získat to silné portfolio v rámci Evropské komise. Česká republika, až vybere svého komisaře, bude těsně v závěsu,“ shrnul Poche.

Pak Poche zmínil, kdo další by podle něj mohl být šéfem Komise. „Frans Timmermans, nebo Michel Barnier, který předvedl neuvěřitelný výkon při vyjednávání brexitu, nebo Josep Borrell, to je také velmi silná osobnost, která by moha být vysokým představitelem pro zahraniční vztahy,“ uzavřel Poche s tím, že zatím je potenciálních vhodných jmen celá řada.

autor: nab