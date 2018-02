Merkelová na vládě hodně prodělá. Už i Luboš Palata má obavy

09.02.2018 8:41

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) je přesvědčena o tom, že ke koaliční smlouvě vedla dlouhá cesta, ale vyplatilo se ji podstoupit. Uvedla to na tiskové konferenci v Berlíně poté, co vyjednavači konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) parafovali text uzavřené dohody. S touto vyjednanou velkou koalicí se ale zárověň ozývá velká nespokojenost, a to především z její strany CDU.