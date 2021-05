Merkelové selhal „Plán B“. Německo uchvátili Zelení. Přijdou změny?

reklama

Podle posledních průzkumů je poměrně překvapení, že Zelení se dostávají do čela žebříčku oblíbenosti. CDU prozatím ztrácí. Čím to je? „Staly se dvě věci najednou. Jedna je to, že, dá se říci, úspěšné vládnutí Angely Merkelové se chýlí ke konci. A dříve nebo později musí nastat okamžik, i po těch čtyřech volebních obdobích, kdy v té společnosti převládne namísto takové spokojenosti s tím, co je, touha po nějaké změně. To je bod 1. Druhý bod je ne moc dobrý kandidát, vybraný jako nástupce po kancléřce. A samozřejmě to je situace, kdy strana, která dokáže ztělesnit tu touhu po změně, ale nějakým dostatečně věrohodným způsobem, aby to Němce, kteří nemají rádi veliké převraty, aby je to nezneklidňovalo tak, že má šanci se dostat dopředu. A to je v tuto chvíli strana Zelených, i když je nutné podotknout, že to její vedení je v řádu čtyř pěti procent, což ještě neznamená nějaký senzační náskok. Nicméně to, že se dostávají Zelení do popředí rok poté, kdy se nepochybovalo o tom, že CDU/CSU mají v podstatě volební vítězství jisté, to je velké překvapení. To je ta velká změna," podotkl Černý.

Vliv na tyto výsledky může mít podle Černého i to, jak se vláda vypořádává s pandemií koronaviru. „Ale ne úplně zásadní. Já myslím, že tam velký faktor je to, že ta vláda už je dlouho stejná, což nějaký čas, zvlášť v těch turbulentních dobách, ať už to byla migrační krize, finanční krize, tak ta stabilita mohla Němce uspokojovat, a nyní, když se zdá, že ta pandemie zdá se být na odchodu, i když kolem toho byla v Německu spousta debat, tak to myslím, že je ta chvíle, kdy si Němci mohli říct: Možná že bychom si měli zkusit nějakou změnu. Tady je třeba připomenout, že většina z těch zmatků, které se objevovaly v Německu kolem zvládání pandemie, pramenila z toho, že Spolková republika Německo je federace, kdy například ministr zdravotnictví sice na spolkové úrovni existuje, ale zdravotnictví fakticky, jako resort jako takový, se řídí v jednotlivých spolkových zemích, a opakovaně se objevovaly informace o tom, že kancléřka byla frustrovaná z toho, že se musí dohadovat s šestnácti premiéry těch spolkových zemí a dohadovat se s nimi, jaká nařízení, společná, přijmou, protože pandemie je přeshraniční záležitost a jedině všude platná nařízení mají nějaký smysl,“ sdělil Černý.

Zároveň také hovořil o tom, že Merkelová měla přichystanou korunní princeznu Annegret Karrenbauerovou – ale strana musela hledat nového šéfa, nového kandidáta do volebního boje – a nepočínala si podle Černého příliš obratně. „Strana, která se hádá, nebo je v ní nějaký rozkol před volbami, tak není úspěšná, to vidíme na příkladu sociální demokracie i v Čechách. A za druhé: ti kandidáti, kteří se tam objevili, a ten, který nakonec převládl, myslím si, že nebyl ten – a není ten, kdo by se do toho volebního boje hodil. To je Armin Laschet, premiér největší a nejlidnatější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, zatímco možná že více by na to publikum zabral razantní bavorský premiér Markus Söder,“ dodal Černý.

Na konci dubna německý ústavní soud rozhodl o tom, že do konce příštího roku musí německý parlament přijmout jiný zákon o ochraně klimatu, tak aby bylo jasněji, pregnantněji popsáno, jakými způsoby chce dosáhnout německá politická reprezentace klimatické neutrality a snížení emisí. „Když se podíváme na náladu v Německu, tak napříč těmi politickými stranami, snad s jistou výjimkou Alternativy pro Německo, všechny strany říkají, že podporují ochranu životního prostředí, boj proti důsledkům klimatické změny. Jediné jsou tam jisté výhrady u CDU a FDP v tom, že ty změny, které je třeba podniknout, takže je třeba jim dát nějakou ekonomickou racionalitu. V tom se k nim třeba blíží i šéf největší odborové centrály, který říká: Uvědomte si, dobře, elektroauta v pořádku, ale musíte to dělat nějakým racionálním sekvencováním, protože na výrobu elektroauta potřebujete polovinu pracovních hodin, to znamená, že někdo tady přijde o práci,“ popsal Černý.

„Existuje většinová, 80–90procentní politická shoda na tom, že je třeba něco dělat, a to samozřejmě jednak důvody v tom, že Němci už se s tou politikou ochrany životního prostředí sžili,“ dodal Černý. „Zelení jsou nositeli představy o změně, ale ta jejich výhoda, že byli v opozici, protože v opozici můžete říkat a celkem vás to nezavazuje, ale ve chvíli, kdy přijmete vládní odpovědnost, tak je to úplně nová situace, protože musíte nést důsledky těch rozhodnutí, uzavírat kompromisy, jste v koaliční vládě a tak dále. To si Zelení vyzkoušeli v tom prvním případě, kdy byli ve vládě – a museli řešit rozhodnutí, jestli Německo půjde do války s Jugoslávií kvůli Kosovu, což pro stranu, která vznikla z ochránců životního prostředí, ale také pacifistů, tak bylo naprosto nepředstavitelné rozhodnutí. Zelení jsou dnes mnohem zkušenější,“ zmínil Černý.

