Michal David? Ne, demonstrace! Po Němcové a Gottovi padla další politická slova kolem zpěváka

„Michal David se zasloužil o stát. Svou celoživotní prací prý zlepšuje život v naší drahé (socialistické) vlasti. Je to trapnost očekávatelná, ale Vy se tím vůbec neznepokojujte a přijďte raději 27/10 v 19:00 na opravdu důstojnou oslavu 100 LET REPUBLIKY, kterou chystáme na Václaváku. Vystoupí tam přední české osobnosti, ale ani Michal, ani Miloš to nebudou...“ píše se na profilu.

„Když vidím ten shit storm na sociálních sítích, tak si říkám, že Michal David je syrským sirotkem lepších lidí...“ poznamenal cestovatel a youtuber Lukáš Codr.

Nelibě nese vyznamenání pro Michala Davida také slovenská dokumentaristka a režisérka Zuzana Piussi. „Dokdy tu bude strašit tato hudba a tyto kreatury? Dostane vyznamenání od Zemana. Ovlivnil mnoho lidí,“ uvedla.

Jak jsme již psali, Petr Honzejk Michala Davida srovnával s pornoherečkou, Helena Vondráčková se ho pro změnu zastala. Nyní se k tématu vyjádřily další osobnosti.