Michal Horáček naložil Babišovi: To je hrůza. Dostal mandát, aby to tu zlepšil, a nedělá nic

Horáček si posteskl nad tím, že lidé dnes nečtou politické programy. On sám prý jeho tvorbě věnoval tři měsíce, a má pocit, že ho v podstatě nikdo nečetl. I proto Jiřímu Drahošovi jeho poradci dobře poradili, když mu údajně řekli, aby si žádný program nepsal. Sice to fungovalo, ale Horáčkovi se to nezdálo zcela poctivé. Znovu se mu tak prý potvrdilo, že tak úplně neplatí heslo: s poctivostí nejdál dojdeš.

Nešetřil ani českého předsedu vlády Andreje Babiše za to, jak se vyjadřoval o klimatických změnách a zpochybňoval potřebu přijmout nějaké klimatické závazky do roku 2050, když už jsme v rámci tzv. Pařížské dohody přijali klimatické závazky vztahující se k roku 2100.

„No to bylo strašné! To bylo nejhorší, co kdy Babiš řekl. To je právě ten rozdíl mezi moudrostí a úplnou blbostí. Ta moudrost našich předků, kteří nám zanechali docela pěknou zemi, byla v tom, že dělali spoustu věcí, o kterých věděli, že výsledek nikdy neuvidí. Přesto do toho dávali všechno! To je hrůza,“ pálil neúspěšný prezidentský kandidát ostrými slovními náboji do předsedy vlády.

Babiš podle Horáčka dostal mandát posunout Česko zase o kousek dál, zlepšit to tady, ale tenhle mandát absolutně promarnil, nepřipravil důchodovou reformu, nebuduje infrastrukturu, nedělá nic, co by bylo třeba. Navíc si s sebou vláčí osobní problémy. A proti některým Babišovým krokům podle Horáčka stojí za to demonstrovat.

„Na začátku jsem byl, jel jsem kvůli tomu dokonce do Brna. Bylo to ve chvíli, kdy se zrovna ukázalo, že pan ministr Kněžínek byl vyměněn za paní ministryni Benešovou. Měl jsem dojem, že proti tomu je dobré se veřejně vyslovit. Tahle konkrétní věc byla pro demokracii extrémně nebezpečná, proto jsem se proti tomu postavil. Pak jsem ale už nechodil, protože pro mě je obtížné pochopit, co se vlastně na těch demonstracích vyjadřuje. Ono se to tak motá jedno s druhým… Současně musím souhlasit s tím, že lidé se chtějí vyjádřit v tom smyslu, že všechno má své meze. Že zneužívání moci je třeba pojmenovat. Daleko horší by bylo, kdybychom jen kňourali někde na Facebooku a v kavárně, a nic. To zas je lepší, když někam přijde čtvrt milionu lidí a tenhle svůj silný pocit tam ventiluje,“ poznamenal Horáček.

autor: mp