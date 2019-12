Michálek nedrtil jen Topku. Mnohem horší věci řekl k Babišovi. Tohle zaznělo

Na rozhodnutí soudu ohledně trestního stíhání premiéra Andreje Babiše by se podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka ani vzhledem k presumpci neviny nemělo čekat, jelikož se „kauzy kolem něj hromadí“. „Měl by rezignovat na svůj mandát. Vždyť je to pro všechny zúčastněné velmi trapné,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Babiš si prý bere „občany jako rukojmí“ a staví zájmy České republiky až za ty své. Drsně se vyjádřil i směrem k opoziční TOP 09. „TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty,“ myslí si poslanec.

Zmiňuje, že podobné to je i u volby prezidenta. U nás to prý nemůže dopadnout tak jako na Slovensku: „Je to úplně stejné jako v prezidentské volbě, kdy každý chce kandidovat na prezidenta a nikdo se nedokáže racionálně domluvit, aby u nás volby dopadly podobně jako na Slovensku.“

To, že by Piráti kandidovali s ODS, s KDU-ČSL nebo s TOP 09, je podle Michálka prakticky vyloučeno. Ostře se vymezil i vůči TOP 09: „Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty.“ Jediný, kdo v současnosti může připadat v úvahu pro potenciální spolupráci, může být STAN. To by podle jeho vyjádření měli Piráti zvážit. Česká pirátská strana prý má „zodpovědný dějinný úkol přijít s nějakou relevantní alternativou“.

Pirátský poslanec se dále zamýšlí, že by některé názorové myšlenky TOP 09 měly být zapojeny do stávajících stran. Proevropské zaměření by pak měla převzít ODS, které Michálek vyčítá její „výpady“ proti Evropské unii. „Voliče TOP 09 může oslovit jak Pirátská strana, tak některá jiná politická strana. Takže politici TOP 09 se neztratí, ale je potřeba, aby politická scéna nebyla fragmentovaná. Protože vyjednat něco v Poslanecké sněmovně v devíti klubech je prakticky nemožné. Je potřeba usilovat o určitou racionalizaci jednání,“ tvrdí.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který trestní stíhání premiéra Babiše zastavil, podle Michálka „mohl odvést o něco lepší práci.“ „Myslím si, že dělat chyby je lidské, děje se to ve všech organizacích. Nemůžete od každého státního zástupce očekávat, že bude mít takovou erudici jako Pavel Zeman, který byl činný i v poměrně vysoce postavených orgánech Evropské unie. Na druhou stranu si myslím, že velká řada právníků rozhodnutí z městského státního zastupitelství kritizovala, stejně jako kritizovala způsob, jakým bylo rozhodnutí představeno. Takže si myslím, že dozorující státní zástupce mohl odvést o něco lepší práci,“ pokračoval. Opětovné hlasování o vydání Babiše považuje za nesmysl.

K případnému udělení abolice Babišovi prezidentem Milošem Zemanem Michálek prohlásil, že by to byla „absolutní politická sebevražda, v podstatě hřebíček do rakve“. „Byť se v řadě případů snaží prezident Zeman točit s Babišem jako na gymnastické tyči, tak zároveň se snaží nevyvolávat očividné nesmysly,“ podotýká. Prezident Zeman dnes však upřesnil, že se k udělení abolice pro premiéra nepřikloní. Zeman pro abolici nevidí důvod, protože případ má došetřit policie a nadále se jím bude zabývat dosavadní dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch.

A došlo i na evropský audit a jeho zveřejnění, na které Piráti v posledních dnech velmi tlačili, a to zejména ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Ta to odmítala, jelikož je audit klasifikován jako tajný. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jenž měl auditní zprávu také k dispozici, se proto zamýšlel, že ji zveřejní sama Praha, na to však po jednání pražské rady prozatím rezignoval. Podle primátora je podle evropského nařízení nejprve nutné získat stanovisko Evropské komise. „My chceme dodržet všechny postupy a nevšimli jsme si toho, že by paní Dostálová nebo kdokoli další z Babišovy vlády uvedli nějaké racionální argumenty k tajení auditu, které by se skutečně opíraly o právní předpisy Evropské unie,“ řekl k tomu Michálek.

„My se neztotožňujeme s tajnůstkářskou politikou všech ministerstev a podřízených Andreje Babiše, kteří to chtějí za každou cenu utajit. My si myslíme, že pokud je to možné, tak občané by měli mít možnost se s dokumentem seznámit,“ dodává na závěr rozhovoru Michálek.

