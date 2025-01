Michlova bitcoinová revoluce: ČNB ukazuje vládě, jak dělat suverénní politiku

„Po vstupu do Evropské unie jsme litovali, jak špatně jsme si vyjednali podmínky oproti Polsku. Zavřené cukrovary, mléčné kvóty, omezený přístup na německý trh – to vše nám mělo dát lekci, ale zřejmě to bylo málo platné,“ připomíná Vondráček selhání minulých vlád. A právě proto podle něj nesmíme dopustit, aby Česká republika ztratila i svou měnovou suverenitu. Lisabonská smlouva přinesla významné oslabení národní suverenity, ale díky zachování české koruny si ČNB udržela kontrolu nad měnovou politikou. „To je naše výhoda. A teď Michl ukazuje, jak ji využít,“ dodává Vondráček.

Svobodní vnímají Michlovo rozhodnutí jako příklad toho, jak by se měly chovat i české vlády. „Guvernér ČNB nám ukazuje, že suverénní politika je možná. Že nemusíme skákat, jak Brusel píská,“ říká Vondráček. V kontrastu s tím stojí politika Fialovy vlády, která se podle Svobodných příliš podřizuje unijním direktivám. „Michl dělá to, co je pro nás správné. A vláda? Ta poslušně přijímá Green Deal a další nařízení, která jdou proti českým zájmům,“ kritizuje Vondráček.

Ostrá reakce Evropské centrální banky na Michlův plán není překvapivá. ECB dlouhodobě považuje bitcoin za vysoce rizikové aktivum a odmítá jeho zařazení mezi rezervní měny. Jenže ČNB se neřídí pokyny ECB – a právě to je podle Svobodných důležité. „Pokud chceme být ekonomicky silní, musíme jednat podle vlastních zájmů, ne podle toho, co si přeje Lagardeová a spol.,“ uzavírá Vondráček.