Migranta do každé rodiny? Piráti chtějí po Babišovi omluvu, hrozí soudem. Premiér se neomluví, pro PL ještě přitvrdil

Premiér Andrej Babiš bude zřejmě čelit další žalobě. Předžalobní výzvu mu zaslali Piráti kvůli tomu, co o jejich straně řekl ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně. Předžalobní výzva vyzývá premiéra, aby se omluvil za to, že prý o Pirátech šířil lži. Konkrétně jde o jeho výroky o migrační politice Pirátů. Zejména je pobouřila premiérova slova, že chtějí zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty.

Předseda vlády v Poslanecké sněmovně reagoval na záměr Pirátů zajistit „zodpovědné řešení migrace“. „Já dobře vím, co se skrývá za tím zodpovědným řešením migrace. Přijmeme uprchlíky bez kvót a dobrovolně. Nějaká tisícovka nebo dvě Afghánců a Pákistánců nás přece nezabije. To zvládneme, asi si myslí Piráti,“ řekl premiér poslancům.

Připomněl starší slova předsedy Pirátů Bartoše, že by si přál svět bez hranice a migrace je přirozená věc.

Celý projev premiéra Babiše ze dne 3. 6. 2021: Premiér Babiš: Programové prohlášení pro nás není cár papíru

„Andrej Babiš šíří falešné zprávy o Pirátech dlouhodobě. Ve čtvrtek během hlasování o nedůvěře vlády to ale překročilo únosnou mez, když napsal na Twitter komentář, v němž lže, že má naše strana v úmyslu nastěhovat lidem do bytů migranty. Nic takového Piráti v programu samozřejmě nemají, nikdy neměli a mít nebudou a pan Babiš i jeho kolegové to moc dobře vědí. Je nepřípustné, aby sám premiér jednal jako dezinformátor,“ sdělil předseda Pirátů Bartoš.

Pro PL v sobotu uvedl, že ho předžalobní výzva pobavila. „Piráti jedou dál jako profesionální udavači. Bez auditorů, policie, soudů a Babiše by vůbec netušili, co si počít," konstatoval premiér. Jak dodal, určitě se omlouvat nebude. Bartoš podle jeho slov opakovaně vítal ilegální migraci. „Myslím, že to každý ví," uzavřel premiér.

Co také zaznělo v premiérově projevu na adresu Pirátů:

Já dobře vím, co se skrývá za tím „zodpovědným řešením migrace“. Přijmeme uprchlíky bez kvót a dobrovolně. Nějaká tisícovka nebo dvě Afghánců a Pákistánců nás přece nezabije. To zvládneme, asi si myslí Piráti.

Vždyť pan Bartoš prohlásil: „Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém.“ Tolik pan Bartoš.

To bylo před dvanácti lety v roce 2009. Bylo mu 29 let. Dnes to vysvětluje tak, že prozřel a že to byla mladická nerozvážnost. Je zajímavé, že v roce 2016 ale byl na demonstraci, kde vítal uprchlíky. To mu bylo 36 let. O sedm let později. Asi taky nerozvážnost. Dnes je mu 41 let a docela se děsím toho, co budete dělat za nerozvážnosti příště.

...

Opakuji, my v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostán.

My nechceme sdílet naše auta!

My nechceme sdílet naše byty!

My nechceme sdílet naši zemi!

