Migranti, covid... „Rozhodují o nás jiní!“ Klaus pod Blaníkem burcoval „mlčící většinu“

reklama

Po dvaceti letech na „místě činu“. Bývalý prezident republiky Václav Klaus se v předvečer výročí dvou desetiletí naší země v Evropské unii vydal na památnou horu Blaník.

Přestože Institut Václava Klause naplánoval výpravu na pracovní den odpoledne, účast byla hojná. S bývalým prezidentem si na Velký Blaník vyšlápla více než stovka příznivců.

Mezi účastníky byli i podporovatelé strany Motoristé sobě, kterou založil a vede Klausův dlouholetý mluvčí Petr Macinka. Součástí zhruba kilometrového pochodu náročným terénem byli proto i zástupci společné koalice do evropských voleb Motoristů a Přísahy Roberta Šlachty. Lídr kandidátky Filip Turek nemohl chybět.

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5640 lidí

Než Klaus dorazil, uvítal účastníky pochodu bývalý hradní kancléř a šéf Institutu Václava Klause Jiří Weigl. „Před 20 lety jsme zde někteří z nás vyjádřili pochybnosti nad krokem, který jsme tehdy o půlnoci podnikali,“ uvedl Weigl s odkazem na vstup naší země do Evropské unie.

„Jsem rád, že jsme se zde dnes sešli v takto hojném počtu. Doufám, že zde prožijeme příjemné a vlastenecké odpoledne,“ dodal k více než stohlavému publiku s českými vlajkami.

Přesně v půl čtvrté u louky pod Blaníkem zastavila černá limuzína a vystupující exprezident sklidil dlouhý potlesk. V krátkém proslovu před samotným výstupem na horu Blaník se Václav Klaus zamyslel, zda dvacet let po vstupu do EU má význam si toto uplynulé období připomínat.

„Dvacet let je dlouhá doba i v životě národa. První republika trvala jen dvacet let a stále se na ni odkazujeme. Těchto dvacet let také není málo a měli bychom se jimi zabývat. Před 20 lety slavil socialistický, fatálně probruselský premiér Špidla přistoupení k Evropské unii na Staroměstském náměstí a na ochozu Národního diovadla. Já – jako prezident, a spolu se mnou skupina stejně myslících – jsme symbolicky šli sem, na toto pověstmi opředené místo českých dějin,“ uvedl Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zopakoval svá tehdejší slova, která jsou podle něho platná dodnes. „Pokus o evropskou unifikaci, o Spojené státy evropské, je omyl a chyba. I ono porovnávání Ameriky a Evropy je chybné. Spojené státy americké vznikly více méně „na zelené louce“, nemluvě o neblahém osudu původních obyvatel tohoto kontinentu, avšak Evropa byla a je kontinentem hluboce ukotvených národních států, z nichž každý má svou významnou historii a své specifické tradice. I při této odlišnosti potřebovaly Spojené státy americké ke svému sjednocení nejstrašnější občanskou válku moderních dějin,“ promlouval bývalý prezident republiky k pozorně naslouchajícímu publiku všech věkových kategorií.

„Už teď žijeme v Evropské unii a víme, že postrádá demokratickou legitimitu. Její dnešní legitimita je pouze formální. Díky EU došlo k výraznému přesunu pravomocí. O nás rozhodují jiní, lidé z jiných zemí. Evropu navíc dobyly nevládní organizace sorosovského typu a ty nikdo nevolil. Má to ohromné množství neblahých důsledků. V Evropě samostatných států by nemohla proběhnout covidová opatření takovým způsobem a v takovém rozsahu, jako když byla řízena z Bruselu. Bez Bruselu a bez vzdání se ochrany hranic v Evropě by nemohla nastat dnešní masová migrace. Nemohlo by také najít podporu téměř náboženské vzývání příčin klimatických změn a obviňování člověka, že je způsobil. Jiný průběh by jistě měla i ukrajinská válka,“ myslí si.

Psali jsme: To je liché. Po konci Vrbětic a „zabití“ míru na Ukrajině velké varování 100 miliard euro chceme. Zelenskyj na nás vypálil naplno „Motivovat“ bojeschopné Ukrajince k nástupu na frontu. Mladý Kolář nabídl hned několik možností Jiří Weigl: Dvacáté výročí našeho vstupu do EU a historické paralely

Apeloval na všechny občany, kteří vnímají současnou politickou realitu, aby přispěli k rozšíření tohoto vnímání mezi co nejširší vrstvy obyvatelstva. „Blaničtí rytíři prý ještě spí. Utěšujeme se tím, že je to proto, že stále ještě není nejhůř. To je líbivá historka. Proti té musím protestovat. Ono to není o těchto rytířích. Ono je to o nás. Naše „mlčící většina“, která si sice občas zanadává, se stále ještě nechce probudit. Pokusme se proto dnes, tady pod Velkým Blaníkem, probudit nikoli blanické rytíře, ale naše mlčící spoluobčany,“ uzavřel za bouřlivého potlesku Václav Klaus své vystoupení.

Následoval zhruba půlhodinový výstup na vrchol Blaníku k tamní rozhledně. Po nutném občerstvení začali účastníci očekávat bývalého prezidenta, který na vrchol dorazil v terénním vozidle v doprovodu ochranky. V tom okamžiku ho obestoupil zástup příznivců. Tu pro snímek, tu pro pár slov o současné politické situaci. Po zhruba hodině na vrcholu se postupně lidé začali klidným tempem rozcházet dolů k parkovišti.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Vítku, to nebylo dobrý.“ Rakušan před spaním pořádně uklouznul 20 let v EU. Jenže ta se zvrhla. Reformovat? Nejde „Bílí Evropané nahrazeni migranty. Záměrně.“ A zapojil se Elon Musk Konec „podvodu na voliče“. Už je jasné, že EU nepovede ten, komu dáte hlas

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.