Milan Chovanec měl autonehodu. Už je prý ale doma

Chovanec prý autonehodu nezpůsobil. Podle svého vyjádření mu jeden pán nedal přednost zprava. Nikdo z nich nebyl prý vážně zraněn. „Naštěstí se ani jemu nic vážného nestalo, jen plechy to odnesly,“ napsal portálu Chovanec v SMS zprávě.

K nehodě došlo v neděli a nyní už je Chovanec z nemocnice doma. „Jsem už v domácím léčení,“ uvedl. Kvůli nehodě se tak Chovanec, který patří ke kritikům premiéra Andreje Babiše, nemohl zúčastnit úterního jednání Sněmovny.

Není to tak dlouho, co měl nehodu také slovenský premiér Peter Pellegrini. Cestou na zasedání vlády skočil jeho limuzíně do cesty jelen, ani on neutrpěl žádná vážná zranění.

