Miliardář, fuj! Neměl by existovat, rozhořčil se novinář, dříve placený Bakalou

K tomuto činu měl ovšem svou poznámku Michal Zlatkovský, v současné době programátor, ale také přispěvatel pro ČRo Plus, A2larm, Respekt či Finmag. „Odhadovaný majetek Karla Komárka je 67 miliard korun, tzn. za klavíry v ceně 5,5 milionu utratil 0,0082 procenta svého majetku. To je poměrově jako kdybych já na dobrou věc velkoryse veřejně daroval patnáct korun. Díky, že můžem,“ prohlásil ironicky.

„Zároveň to pro něj znamená asi takovou zátěž, jako když si já jdu koupit banán na svačinu, takže to samo o sobě není nijak obdivuhodné. Kromě toho samozřejmě nejde o altruismus ze strany hodného kapitalisty, ale o medializovaný krok, který mu na pověsti pravděpodobně neubere,“ podotkl. Také odmítl, že by tato dobročinnost neměla smysl.

Proč mu Komárek leží v žaludku uvedl až na konci. „Jde o to, že lidé jako pan Komárek mají tak absurdní množství peněz, že by vůbec neměli existovat. Nejde o to zavírat je do gulagů a různých dalších vlhkých snů pravičáků, kteří označují všechny ideologické protivníky za komunisty. Je fantastické, že si dokázali vlastním kapitalistickým umem vydělat tolik peněz, přesto by měla existovat nějaká hranice. Majetek Karla Komárka podle časopisu Forbes čítá 67 miliard korun. Potřeboval někdy někdo k něčemu 67 miliard korun? Spíš ne. Proto by uspokojivým řešením situace bylo lidi jako pan Komárek masivně zdanit. Potom bychom nemuseli čekat na miliardáře, který milostivě zachrání místní firmu, protože by prostředky k tomu to udělat disponoval např. stát.“

Ani těmito prohlášeními se Zlatkovský nezavděčil a marketér a moderátor Tomáš Jirsa se mu vysmál: „Svět je v naprostém pořádku. Lidé na výplatní pásce miliardáře Zdeňka Bakaly se pohoršují nad dobročinnou akcí jiného miliardáře Karla Komárka.“

Svět je v naprostém pořádku. Lidé na výplatní pásce miliardáře Zdeňka Bakaly se pohoršují nad dobročinnou akcí jiného miliardáře Karla Komárka. ?? pic.twitter.com/qfhZ8Rkb7M — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) September 9, 2020

Erik Tabery, šéfredaktor Respektu upozornil, že Zlatkovský už nějakou dobu v Respektu nepracuje. „Ale pak Jirsa je pan Jirsa,“ rýpl si. Jirsa mu oplatil narážku odkazem na Zlatkovského profil na webu Respektu, kde není nijak uvedeno, že by dotyčný už v médiu nesloužil. „Lhal jste, stačí se omluvit a bude ze lži jen chyba,“ poučoval Tabery, ale Jirsa mu odpověděl, že lež se nachází na straně jeho média. A Tabery ještě argumentoval, že se „ví“, jaké PR Jirsa v Česku dělá, což mu moderátor oplatil narážkou, že spoléhat na informace Respektu je jako spoléhat na fake news.

Ale tak Respekt je Respekt ?? pic.twitter.com/oEgskdZvfb — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) September 9, 2020

Váš web lže. — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) September 9, 2020

Tohle je zábavné. Vy jste šéfredaktor, co na svém webu uvádí, že je u vás MZ jako editor a má tam profil ?? odvolávat se na Respekt je fake news, evidentně ?? — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) September 9, 2020

Ale nakonec omluva přišla, i když ironická. „Tak prý už Michal Zlatkovský nedělá v Respektu. Tak to se omlouvám, zase jsem čerpal z jejich webu,“ smál se Jirsa a dodal, že to je „chyba jako ricin“. Dodejme, že v okamžiku psaní článku je na webu Respektu Zlatkovský stále pořád veden jako editor.

Tak prý už MZ nedělá v Respektu. Tak to se omlouvám, zase jsem čerpal z jejich webu. #chybajakoricin pic.twitter.com/tutVNY0U0X — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) September 9, 2020

